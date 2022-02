Miedo

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “Emoción» significa: “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”.

“La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo”. H.P. Lovecraft

Para entrar en detalles la emoción incluye áreas que integran nuestra base de reacción física y biológica ancestral con funciones cerebrales cognitivas más evolucionadas. Incluye tres sistemas de respuesta fuertemente unidos entre sí.

Estos son:

1. la reacción física o fisiológica. Por ejemplo: la aceleración del ritmo cardíaco.

2. la reacción conductual o expresiva (la expresión de mi cara se tornará una en particular. Por ejemplo: cejas levantadas, ojos más abiertos, tendencia del cuerpo de ir hacia atrás, etc.

3. el componente subjetivo o cognitivo de la emoción. Esto es, la vivencia experiencial, subjetiva y personal del miedo, lo que llamamos la “vivencia emocional”.

Las emociones tienen tres funciones. La función adaptativa hace que nos alejamos de una circunstancia y su fin es la continuidad de la especie. La función social tiene que ver con entender a los demás, con comunicar nuestros afectos; en definitiva promover relaciones personales. Por último, la función motivacional que nos impulsa a la acción, a satisfacer nuestras necesidades; le da sentido a nuestra existencia.

La emoción del miedo en particular es la emoción más antigua de todas. Está al servicio de la preservación de la especie. Si no hubiera existido, hubiéramos muerto entre las garras de un predador, por ejemplo. Es pariente de la emoción ansiedad. Solo que la primera se aplica a un objeto en particular (ej: miedo a las tormentas, a los perros) y la segunda es más inespecífica y abstracta. Mucho después en la historia del hombre aparece el razonamiento.

Las respuestas que da el organismo cuando siente miedo son de características universales: lucha, huida, congelamiento o parálisis, desmayo (fight, flight, freeze, faint).

Muchas veces detrás de una emoción se esconden otras. Éstas, las emociones escondidas, suelen ser más poderosas y determinantes que las que están a la vista. Cuánto se podría aprender y capitalizar ese aprendizaje si pusiéramos atención en conectarnos con todas nuestras emociones, usar la información que nos brindan de una manera más eficaz, transitarlas con otra disposición, adaptándose e integrándose a nuestra vida. Sí, aún tengo miedo. Ya que en sí mismo, no solo no es malo, sino que es un gran aliado… Es lo que nos hace levantar el pie del acelerador cuando vamos manejando muy rápido.

El tomar contacto con lo que las emociones nos hacen saber de nosotros mismos sin juzgarlas, sin censurarlas. El poder leer las señales corporales nos permite saber qué estamos sintiendo verdaderamente. Son maravillosas oportunidades de decodificar y amigarnos con un lenguaje no tan conocido o utilizado que nos está proporcionando valiosa información. Conocerlas es el primer paso, pero el objetivo es regularlas. Para que en vez de ser atropellados por ellas, tengamos la oportunidad de acompañarlas, graduarlas, poder tenerles menos temor y poder estar más a cargo de ellas y de nosotros mismos.

«Los sentimientos son lo único en esta vida que no está sujeto a la manipulación. Se quiere o no se quiere y nunca se elige, muchas veces queremos a aquellos que menos nos convienen y que más nos pueden herir, pero como diría el señor Tatin, hay que vivir sin miedo». Use Lahoz

«Aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza». Séneca

EJEMPLO DE UN PERRO CON MIEDO

El miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad.

Las religiones monoteístas evidencian un tipo de miedo religioso, el temor de Dios y cada una, desde el judaísmo hasta el islam, han desarrollado su particular teología al respecto.

Cabe destacar que ciertas religiones recurren a adoctrinar en el período de aprendizaje infantil con amenazas de sufrimiento infinito y eterno si no se cree en sus postulados y si no se cumplen sus normas. Otras religiones, como el budismo, se fundamentan directamente en la necesidad de evitar el dolor y el sufrimiento, y por tanto, de manera indirecta, tienen una especial relación con el miedo

EL terror es el sentimiento de miedo o fobia en su expresión máxima. Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente.

» Muéstrate a ti mismo ante tu más profundo miedo, después de eso , el miedo… ya no tiene poder y eres libre «.

Jim Morrison

