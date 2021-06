Milanesa de Berenjena Napolitana de Buenos Aires

Hoy les traigo otro clásico porteño como lo son las milanesas pero esta vez el menú es veggie y van a ser de berenjena, toda preparación que pueda empanarse y volverse milanesa me gusta, incluso las menos tradicionales como de zapallo.

Pero con las milanesas de berenjena tengo un amor que viene desde que soy chico, en ese entonces no me gustaban las berenjenas, pero por algún motivo cuando las comía en milanesa me encantaban y años después mi gusto por las berenjena cambio y hoy me encantan de cualquier forma, pero lo que no cambio es que siguen siendo mi forma favorita de comerlas .

Por esto les traigo una versión power de milanesas de berejena napolitana, con salsa casera y puré de papas. Receta muy fácil pero que lleva varias preparaciones, empecemos.

Milanesa de Berenjena Napolitana con Puré

¿Qué necesitamos?

Berenjenas

Ajo

Perejil

Huevos

Pan rallado o rebozador

Para la Salsa

1 cebolla blanca

1 zanahoria

1 tomate perita

½ morrón rojo

Ajo a gusto

Sal y pimienta

Tomate perita en lata o puré de tomate (también pueden licuar o procesar tomates)

Caldo de verduras o caldo en cubo

Aceite de oliva

Azúcar (opcional)

Para el puré

Papa (calculen en función de cuántos son)

Manteca

Leche

Sal y pimienta

Nuez Moscada

Extras

Queso cremoso

Orégano

Aceite para freír (pueden ser al horno)

Pasos a Seguir

Pelar y cortar las berenjenas (personalmente las corto a lo largo, pero se pueden cortar en rodajas) si van a ser al horno van más gruesas, si son fritas más finitas y colocarlas en una fuente con agua y sal al menos 30 minutos, esto va a hacer que las berenjenas pierdan su amargor.

Picar el ajo y el perejil, batir los huevos (3 a 4 huevos debería ser más que suficiente) y agregar el ajo y perejil junto con un poquito de sal.

Preparar algún recipiente donde poner el pan rallado o rebozador (hay quienes le agregan sal al pan rallado, lo dejo a tu criterio)

Comenzar a empanar las berenjenas, acá es donde se vuelven milanesas…

Pasos a seguir para la salsa

Picar todos los ingredientes en Brunoise, cuanto más prolijo más uniforme va a ser la cocción. Si van a usar lata de tomates perita, cortarlos en cubitos con sal pimienta y azúcar

Calentar aceite de oliva y sofreír hasta que la cebolla esté transparente, agregar el tomate perita, puré de tomate o tomates procesados.

Incorporar caldo de verduras o un caldo de verdura en cubo y agua. Cuantas más reducciones se hagan más sabroso va a estar.

Cocinar idealmente al menos una hora, revolviendo y agregando líquido cuando lo necesite.

Cuando la salsa esté lista dejar reposar un rato y cortar el queso en fetas y reservar para cuando sea necesario

Pasos a seguir para el puré

Poner a hervir agua

Limpiar, pelar y cortar las papas en cubos (cuanto más pequeño el cubo más rápido se hace la papa)

Agregar las papas y una vez que ya estén blandas colarlas

Pisarla junto con la manteca y la leche (la cantidad de estas es opcional, depende de tu gusto y la cremosidad que quieras, yo le pongo medio pan de manteca y voy viendo cuánta leche necesita)

Una vez que ya está el puré salpimentar y agregar nuez moscada

Para cerrar

Una vez que tenemos todo listo, si las eligen fritas calentar el aceite y precalentar el horno para luego de freidas colocarle el tuco y el queso y darle un golpe de horno para que se derrita.. agregar el orégano y servir con el puré

En caso de hacerlas al horno solo deben precalentarlo y colocar las milanesas, una vez que se las da vuelta, agregar la salsa y el tuco, cuando estén listas orégano arriba y servir con el puré

Disfruten !

