6 prendas para vestir bien que las expertas en moda saben que funcionan las 24 horas.

Blazer: Un blazer es una prenda versátil que puedes usar tanto para un look formal de trabajo como para un outfit más casual con jeans y una camiseta. Opta por uno que tenga un buen corte y que sea de una tela de calidad para que dure por mucho tiempo.

Jeans oscuros: Los jeans oscuros son perfectos para cualquier ocasión y hora del día. Son elegantes y cómodos a la vez. Puedes combinarlos con una camisa blanca y unos zapatos de tacón para un look más formal, o con una camiseta y zapatillas para un estilo más casual.

Vestido negro: Un vestido negro es una prenda básica que nunca pasa de moda. Puedes usarlo para una cena elegante o para una reunión de trabajo importante. Combínalo con unos zapatos de tacón y unos accesorios llamativos para darle un toque más sofisticado.

Camisa blanca: La camisa blanca es una prenda clásica que todas deberíamos tener en nuestro armario. Es versátil y se puede usar tanto para un look formal como informal. Puedes combinarla con jeans, una falda o unos pantalones de vestir.

Zapatos negros de tacón: Un par de zapatos negros de tacón es un must en cualquier armario. Son elegantes y se pueden usar para cualquier ocasión. Puedes usarlos con un vestido, un pantalón de vestir o unos jeans.

Chaqueta de cuero: Una chaqueta de cuero es una prenda que le da un toque de estilo y rebeldía a cualquier look. Puedes combinarla con unos jeans y una camiseta blanca para un look casual, o con un vestido y unos zapatos de tacón para un look más formal.