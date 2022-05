Motociclistas recorrieron la Ciudad de Buenos Aires para un evento a beneficio.

Caravanas de motos de época en distintas ciudades del país para un evento benéfico

Se trata de «The Distinguished Gentleman’s Ride», una actividad internacional anual que convoca motos clásicas y de estilo vintage junto a motociclistas que portan vestimenta de gala. Recaudan fondos para la investigación del cáncer de próstata y la salud mental en hombres.

¿Qué es «The Distinguished Gentleman’s Ride»?

The Distinguished Gentleman’s Ride es un evento benéfico anual de motocicletas que se celebra para recaudar fondos para la Movember Foundation, que operan a nivel mundial para mejorar las vidas de los hombres a través de la investigación del cáncer de próstata y de iniciativas para la salud mental de los hombres. The Distinguished Gentleman’s Ride busca activar a todos los motoristas con motos y scooters clásicas o custom para desfilar por su ciudad, recaudar fondos y crear conciencia sobre el cáncer de próstata, la salud mental de los hombres y la prevención del suicidio. Estos paseos están organizados por anfitriones preaprobados y cada ciudad se limita a un paseo. Para saber si hay un paseo en su ciudad, o en una ciudad cercana a la suya, visite nuestra página.

The Distinguished Gentleman’s Ride tiene múltiples objetivos y entre ellos está sensibilizar sobre las medidas preventivas, romper los estereotipos y dar a las personas la oportunidad de recaudar fondos para una buena causa mientras montan en sus motocicletas.

Si no dispone de un vehículo adecuado, pero le apasionan nuestros resultados benéficos, puede patrocinar a un participante o hacer una donación genérica que contribuirá a alcanzar nuestros objetivos de beneficencia.

¿Está abierto The Distinguished Gentleman’s Ride a todos los géneros?

¡Por supuesto!

The Distinguished Gentleman’s Ride recauda dinero para causas masculinas, pero de la misma manera que apoyamos a nuestras compañeras femeninas en las iniciativas benéficas para mujeres, ¡nos encantaría que participaran en nuestro paseo tantas damas como fuera posible! Todos tenemos hombres en nuestras vidas que nos importan, The Distinguished Gentleman’s Ride es una manera para que todos los géneros se unan y muestran su apoyo.

¿Puedo participar si no tengo una motocicleta Cafe’ Racer, Bobber, clásica, Tracker, Scrambler, Old School Chopper, clásica moderna, sidecar, Vespa clásica o Brat Styled?

Desgraciadamente no. El DGR trata de los nichos dentro de la comunidad de motociclistas, consistentes en motos que por lo general no se ven en los desplazamientos diarios. Si puede pedir prestada o alquilar una moto adecuada y se viste con la indumentaria adecuada, le animamos a que se inscriba y participe en el paseo. Si no puede hacerlo, pero desea apoyar el evento, podrá hacerlo con una donación, así como dirigirse a su organizador local para ayudarle entre bastidores.

Entiendo que el paseo se creó para las motos de estilo clásico, pero ¿por qué no podemos abrirlo a todas las demás clases de motos?

Organizar The Distinguished Gentleman’s Ride a escala mundial es una tarea tremenda que conlleva riesgos asociados significativos, ya que actualmente tiene lugar en más de 500 ciudades de todo el mundo y cuenta con más de 50 000 participantes.

Uno de nuestros objetivos es mantener los eventos individuales pequeños y manejables gracias a nuestros anfitriones voluntarios. Otro es garantizar la seguridad de los participantes que forman parte de los mismos.

Con el fin de controlar el tamaño de los eventos individuales, hay restricciones en cuanto a los estilos de motocicletas con los que puede participar. Este evento no es diferente de un encuentro clásico de motocicletas exclusivamente inglesas, en el que se espera que cumpla con los criterios en cuanto a motos para poder participar.

Si nuestros eventos no tuvieran control, correrían el riesgo de que las autoridades los cerraran. En muchos de nuestros eventos clave se esperan más de 1 000 participantes en el centro de las ciudades y un aumento significativo de la cantidad aumentaría el riesgo de incidentes y cerramientos en especial, lo que tendría un efecto negativo sobre la capacidad de recaudar fondos de The Distinguished Gentleman’s Ride.

Este evento es exclusivamente para los estilos clásicos que aparecen en nuestra guía. Si desea participar en un evento fuera de DGR para los propietarios de otros estilos de motocicleta, rogamos no dude en hacerlo para apoyar a la beneficencia tanto como sea posible. Si necesita información o consejo, estaremos encantados de ayudarle en cualquier evento de caridad. Lo único que pedimos es que tenga lugar durante cualquier otro fin de semana del año.

¿Cómo me registro?

Para registrarse, haga clic en el enlace que le llevará a la página de registro. Cuando inicie el proceso de registro, le pedirá que seleccione el viaje en el que participará y luego solo tendrá que seguir los pasos.

¿Dónde encontraré la información sobre mi paseo?

Todas las ubicaciones de los paseos se enumeran a través de este enlace: www.gentlemansride.com/rides. Solo tiene que seleccionar su país y lugar del paseo.

Los detalles completos de su paseo SOLO aparecerán después de que se registre. Tenemos que guardar con seguridad estos datos para garantizar que solo tengan acceso los miembros registrados. Si se compartieran públicamente estos detalles, el paseo y el anfitrión correrían el riesgo de ser cerrados.

Puede comprobar los detalles actualizados en su panel de control.

¿Tengo que pagar para participar?

Para la mayoría de las cabalgatas no se cobra entrada para el evento, la DGR sólo pide que los jinetes se donen a sí mismos. A partir de 2019, para un número limitado de viajes con capacidad limitada, se requerirá una donación mínima. Esto le será resaltado durante el primer paso del registro y le dará la opción de continuar si desea hacer una donación mínima. La cantidad variará para cada viaje.

¿Tengo que recaudar fondos para participar?

No, pero recuerde que se trata de un evento benéfico y no hacer lo mejor que pueda para recaudar fondos no es muy distinguido. Todo ayuda para que consigamos alcanzar nuestras metas, junto con la Movember Foundation. Queremos que los hombres vivan vidas más felices, más saludables y más largas. Mediante los programas de investigación y de apoyo, la Movember Foundation está cambiando el mundo para los hombres. Solo con la ayuda de la recaudación de fondos de los participantes de DGR y de la comunidad en general pueden continuar con este trabajo para cambiar las cosas.

Las motos circularon por inmediaciones del estadio de River Plate, en Núñez, los barrios de Palermo, Recoleta y la zona del Obelisco, Costanera sur y Plaza de Mayo.

Esta actividad, que se inició en la ciudad australiana de Sídney, se desarrolla en el país desde el 2014.

En más de una decena de ciudades de todo el país tienen lugar caravanas de motos.



El evento cuenta con una guía de estilo, son «caballeros que montan en sus motocicletas Cafe’ Racer, Bobber, clásicas, Tracker, Scrambler, Old School Chopper, clásicas modernas, sidecar, Vespa clásica o Brat Styled para concienciar y recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata y los programas de salud mental masculina.

Además de participar en el desfile, aquellas personas interesadas en apoyar la investigación sobre cáncer de próstata y programas de salud mental masculina realizan donaciones a través de la página web del evento.

Todos los fondos recaudados se destinarán a la fundación Movember, una de las organizaciones benéficas de salud masculina más grandes del mundo.

Además de llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, se realiza en simultaneo en otras ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Corrientes, Neuquén, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Colón (Entre Ríos), Villa María (Córdoba), Villa Mercedes (San Luis) y Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires).

En el país el evento convocó a 1.808 participantes en Buenos Aires, 347 en Mar del Plata, 322 en Salta, 329 en Mendoza, 200 en Rosario, 190 en Córdoba, 177 en Neuquén, según informa el sitio .

De acuerdo a esa fuente, hasta el momento en la Argentina se recaudaron casi 23.000 dólares.