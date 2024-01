Museo en Adrogué de Los Tres Chiflados

Los Tres Chiflados

Único en Iberoamérica, un museo en Adrogué homenajea a Los Tres Chiflados

Los Tres Chiflados, también conocidos como «The Three Stooges» en inglés, fueron un famoso grupo cómico formado por Moe Howard, su hermano Curly Howard y Larry Fine. A lo largo de los años, hubo varios miembros que se unieron al grupo, pero Moe, Larry y Curly son los más conocidos.

Antecedentes Actorales:

Moe Howard (Moses Harry Horowitz): Nacido el 19 de junio de 1897, Moe fue el líder del grupo. Antes de Los Tres Chiflados, trabajó en el mundo del vodevil con su hermano Curly y Larry Fine. Moe era conocido por su actitud autoritaria y sus característicos golpes a sus compañeros.

