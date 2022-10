La Noche de los Museos 2022: Una noche de arte y frio

Más de 900.000 personas en más 270 espacios disfrutaron de La Noche de los Museos 2022

Este año los museos presentaron exhibiciones y actividades relacionadas al arte y la naturaleza, situación climática, medioambiente y sustentabilidad, apoyando la concientización con los temas que trabajó la cumbre de c40.

Más de 270 espacios públicos y privados fueron parte con programación especial sobre la necesidad de revertir el cambio climático.

La 18° edición de La Noche de los Museos se realizó enfocada en los temas abordados por la Cumbre Global de Alcaldes de C40, un encuentro que reunió a representantes de todo el mundo que trabajan sobre el rol de los gobiernos locales para enfrentar el cambio climático.

Más de 270 sedes se alinearon al objetivo de este encuentro con iniciativas que invitaron a reflexionar sobre la sustentabilidad, la relación entre arte y naturaleza, y las consecuencias de la problemática ambiental y climática que atraviesa el mundo.

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 22 de octubre se realizó La Noche de los Museos, el evento cultural más esperado del año. Más de 900.000 vecinos y turistas disfrutaron de la enorme propuesta cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Un momento de celebración en el que los museos, edificios emblemáticos y espacios culturales de todas las comunas, abrieron sus puertas en horario no habitual, de manera gratuita con una programación especialmente pensada poniendo foco en la problemática ambiental, climática y el cuidado de la ecología para que vecinos y turistas participen activamente y reflexionen. Hubo exhibiciones y actividades de 19 a 2 horas. Fueron siete horas en las que se pudo vivir y respirar la cultura porteña, como en ningún otro momento del año, este año de manera temática, en sintonía con los temas abordados en la cumbre de alcaldes de C40.

Entre los espacios elegidos por el público estuvieron la Usina del Arte, el Buenos Aires Museo, el Museo Sívori, el Museo Larreta y el Museo Fernández Blanco, unido a Casa FOA. Las filas para entrar superaban las dos cuadras con un flujo rápido de ingreso, donde el público dentro de cada sede se renovaba aproximadamente cada media hora.

En esta edición de La Noche de los Museos participaron 45 nuevos espacios. Además, 30 escuelas de la ciudad abrieron para mostrar sus espacios con actividades para toda la familia. Los municipios de Azul, Tandil, Vicente López y 3 de Febrero se hermanaron a La Noche de los Museos con varios espacios culturales.

Los transportes se sumaron a la propuesta para que el público pueda trasladarse por toda la Ciudad. Vecinos y turistas pudieron acercarse en subtes (todas las líneas y el premetro desde las 19 hasta el cierre del servicio) y los colectivos con la señalización en sus unidades, de manera gratuita, mostrando el “pase libre” que se descarga de BOTI.

Para llegar en bici, más de 2300 bicicletas gratuitas, por esa noche, estuvieron dispuestas por toda la ciudad en las estaciones de las Ecobici.

Otra opción fue pedir un taxi desde BA Taxi, la app gratuita que conecta a los usuarios con taxistas de la Ciudad. Es segura y fácil de usar, y se puede pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Además, permite seguir el recorrido del taxi y ver los datos del chofer, en tiempo real.

“La noche de los museos es el evento cultural más importante y masivo de la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo eso, mucha gente en todos los espacios y nos emociona. Este año la propuesta fue sumar actividades y exhibiciones que traten la problemática climático ambiental y la sustentabilidad. Creemos que la cultura moviliza, concientiza y genera cambios sociales perdurables en el tiempo».-Vivi Cantoni, subsecretaria de gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires.

Los MuseosBA presentaron instalaciones de artistas contemporáneos y talleres vinculados a la sustentabilidad que invitan a la acción colectiva.

El Buenos Aires Museo tuvo a Mafalda y a Quino como protagonistas. En la terraza hubo una muestra de viñetas, un taller participativo sobre historieta, y una instalación inflable de Mafalda. Frente al ingreso del museo habrá shows de Cien Volando, Arte Activo y Orquesta Mapache. En el entorno hubo talleres participativos, la feria Sabe la Tierra. Además, fue el cierre de la exposición La inminencia de la luz de la artista salteña Ana Benedetti, quien realizó performances y actividades en sala.

El Museo Larreta presentó una experiencia inmersiva junto al artista Nicolás Rodríguez y los jardineros del museo. Además, pudo visitarse el jardín, con talleres sobre cultivo y estampas, y un set de DJs. El Museo Sívori exhibió una instalación de la artista Monica Casella, al aire libre, realizada con materiales reciclados y botellas plásticas, con participación del público. También hubo talleres sustentables y visitas guiadas a cargo de las artistas Elisa O´Farrell y Alicia Herrero. El Museo Fernandez Blanco tuvo, en los jardines del Palacio Noel, una exposición de obras de Desirée de Ridder, quien recrea en su trabajo animales en peligro de extinción. La artista guió al público para realizar esculturas con arcilla y generar una instalación colectiva. La recientemente restaurada Casa Fernández Blanco estuvo abierta con visitas guiadas.

La Torre Monumental fue intervenida por NASE POP quien desarrolló una obra de realidad virtual que pudo verse con oculus en altura. El Museo Perlotti fue sede de un gran carnaval sustentable a través de la obra de Edgardo Rodríguez, que crea arte con desechos. Las esculturas del artista se exhibieron en la calle; además hubo talleres de instrumentos y antifaces con material reciclado para que el público pueda sumarse con ellos a la presentación de una comparsa en la calle.

El Museo Saavedra contó con talleres de ecobaleros y ecobilleteras, y se presentó A Sembrar del municipio de Tres de Febrero, que invita a cuidar el medio ambiente jugando. En el Museo Gardel, junto a Hacelo Sonar, chicas y chicos construyeron instrumentos musicales e hicieron un ensamble musical. En el jardín del Museo de Arte Popular hubo un taller de acuarela con tintes naturales. Además se inauguró la muestra Ponchos de la Tierra Argenteal. El Museo del Cine reutilizó cintas de filmes en un taller de cine pintado, que fueron proyectadas en el auditorio del museo. Además hubo proyecciones de películas y cortos relacionados con la temática ambiental y la naturaleza. “Un Día de la Tierra” en el Museo Moderno, con más de 600 obras. La iniciativa plantea un recorrido a través de las geografías del planeta e invita a conocer de primera mano los modos en que lo habitamos, a través de una mirada federal, sustentable e inclusiva.

Como todos los años el sur de la ciudad es protagonista de esta noche.

La Usina del Arte participó con una programación para toda la familia. Se inauguró la exposición HUMANA, la primera exposición de la dupla TROSMANCHURBA producida en conjunto con Usina del Arte. Una instalación de sitio específico en el Foyer realizada con materiales reciclados plásticos y textiles. La obra monumental es una visión que estimula a pensar en la transformación, el presente y el futuro de la civilización. También, En un principio era la luz/Antes de Oscuminar, que reflexiona sobre la oscuridad y la luz a través del recorrido de un laberinto guiado por un faro. La instalación fue creada y diseñada por más de 600 chicas y chicos del Programa Casas de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En el Auditorio, Santiago Siri y Hernán Zin presentan ¿Por qué no te habré hecho caso?. Hablarán sobre Blockchain para la sostenibilidad. Analizarán el impacto ambiental de las granjas mineras de bitcoin y su comparación con el FIAT. Máximo Mazzocco, es el invitado por ser el fundador de la ONG ambiental Eco House Global. En el escenario de la Plaza: Maggie Cullen, Loli Molina y cerró Malena Villa. Además el patio tuvo géneros como el hip hop, afrobeat, post-punk, ragga jungle, experimental, con CH4RL4 DJ y Fenna Frei.

Chicas y chicos de 0 a 12 años participaron en actividades culturales siguiendo la temática de la noche. Se presentó Gaia, la tierra en peligro por Plan V, hubo actividades recreativas como Guardianes del océano por Kinéticos – Impulso Lúdico; se presentaron los libros Argentina Natural por Octavio Pintos y Cuentos para cuidar el planeta por Tiny Makers. Además, patio gastronómico, feria orgánica sustentable, experiencias de cocina junto a Juliana López May y una charla-taller sobre suculentas con Soy Microscopio.

Arte en Barrios, el programa que promueve la integración social a través de actividades culturales y artísticas gratuitas en barrios vulnerables, trabajó en 4 espacios y brindó apoyo a otros. En la Institución Bernasconi (Parque Patricios) con el eje Arte y Naturaleza en el que se interactuó con 4 actores que buscaron concientizar a través de relatos sobre los animales en peligro de extinción y la naturaleza. Y en el Pasaje Lanín (Barracas) se vieron las fachadas trabajadas desde la lógica de Sustentabilidad por el artista Marino Santamaría, activaciones musicales, la exposición de los productos trabajados en los talleres de Arte en Barrios de termofusión y diseño, talleres express. Se pudo visitar el Santuario Nuestra Sra. del Rosario de Pompeya (Pompeya), disfrutar de su orquesta y descubrir sus jardines internos. En Caminito (La Boca), la propuesta se enfocó en el medioambiente y el resurgimiento de los animales acuáticos tras el cuidado del Riachuelo. Pudieron intervenir un gran mural, participar de talleres y recorrer las fachadas iluminadas de este punto icónico de la Ciudad de Buenos Aires. En la Parroquia Santa Lucia (Barracas) hubo visitas guiadas por el templo que fue construido en el siglo XIX y tocó el coro de la Iglesia. En el Club Santa Lucia (Barracas) hubo una exposición de fotos históricas de la institución, visita guiada al edificio, espacio de juegos de mesa y talleres sobre construcción ecológica. En la Parroquia Santa Felicitas (Barracas), templo construido en 1875 con cientos de historias, estuvo abierto con visitas guiadas. Y en el Teatro Verdi (La Boca) hubo una muestra de artistas plásticos barriales.

Espacios participantes:

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori | Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken | Museo de Arte Español Enrique Larreta | Museo Histórico de Buenos Aires Brigadier Cornelio de Saavedra | Buenos Aires Museo | Usina del Arte | Museo Casa Carlos Gardel | Museo de Arte Popular José Hernández |Casa Fernández Blanco | Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco | Museo de Esculturas Luis Perlotti | Torre Monumental | La Vidriera de la DGEART | Museo Moderno | Ferroclub Argentino Centro de Preservación Escalada | Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación | Paseo Histórico en los coches La Brugeoise | Paseo Diagonal Sur (Feria de Consumo Responsable)| Palacio de la Aduana | Museo Tecnológico Eduardo Latzina. Escuela técnica Otto Krause | Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo | Museo Histórico AFIP | Museo Etnográfico «J. B. Ambrosetti» | Museo del Bicentenario |Museo de Arte Botica del Ángel de la Universidad del Salvador |Ministerio de Defensa | Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | Consejo de la Magistratura de la CABA | Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces | Colegio Nacional de Buenos Aires | Catedral Anglicana San Juan Bautista | Casa de la Cultura – Edificio La Prensa | Bajos del Barolo | Puig Arte / The búnker | Pabellón de las Bellas Artes – UCA |Museo Marítimo «Ing. Cerviño» de la Escuela Nacional de Náutica | Museo de la Cárcova | Colección AMALITA | Buque Museo Fragata «Presidente Sarmiento» | Buque Museo Corbeta «Uruguay» | Biblioteca Ricardo Güiraldes |Museo Scout Nacional | Museo Nacional Ferroviario | Museo Histórico de Gendarmería Nacional | Museo de Armas de la Nación «Tte Gral Pablo Riccheri» | MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes | Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER | Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET) | Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández | Fundación Federico Jorge Klemm | Espacio de Arte – Fundación OSDE | Centro Cultural Coreano | Centro Cultural Borges | Centro Argentino de Ingenieros | Casa del Teatro | Arte en el Pasaje | Registro Civil -Historia Institucional y Ciudadana | Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación | Museo Mitre | Museo Judío de Buenos Aires | Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” | Museo Banco Provincia | Museo «Vicente López y Planes» de SADAIC | Gran Logia de la Masonería Argentina |Galerías Pacífico, Arte & Shopping | Espacio patrimonial Catedral al Norte. Escuela Nro 4 D.E.1 Catedral Al Norte «José Manuel Estrada». Huellas de la escuela. Legado educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Asociación Sarmientina | El Cultural San Martín | Centro Cultural Universitario Paco Urondo | Centro Cultural Kirchner | Casa de la Provincia de Santa Cruz | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | Banco de la Nación Argentina | ZERO618Gallery | Pulpería Quilapán | Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballve | Museo Histórico Nacional | Museo de la Historia del Traje | Museo de la Emigración Gallega en la Argentina Francisco Paco Lores MEGA | Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires |Los Juguetes de Tati | Historia, presente y futuro del Colegio Pueyrredón | General de División Hernán Pujato |Galería del Viejo Hotel | Fundación Santander | Fundación Mercedes Sosa | Feria Artesanal Parque Lezama | Expo bondis solidaria 2022 | Dirección del Servicio Histórico del Ejército | Club de Tiro Independencia | Casal de Catalunya | Casa Ezeiza | Teatro Regina | Paseo de los Artistas de Recoleta (Juan XXIII) | Nini Marshall | Museo y Archivo Colegio Champagnat | Museo Xul Solar | Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas | Museo Risolía de Historia de la Medicina | Museo Notarial Argentino | Museo Nacional de Bellas Artes | Museo Houssay de Historia de la Ciencia | Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia – Hospital Gral de Agudos B.Rivadavia | Museo del Holocausto de Buenos Aires |Museo de la Gloria Ajedrecística del Club Argentino de Ajedrez | Museo de la Deuda Externa. UBA | Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA |Museo de Farmacia Dra Rosa D´Alessio de Carnevale Bonino | Museo de Anatomía J.J.Naón | Museo Casa de Ricardo Rojas | Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) | Instituto Nacional Juan D. Perón | Fundación Beethoven | Feria Artesanal Plaza Intendente Alvear | Facultad de Ingeniería UBA – Museo de Ciencia y Técnica | Facultad de Derecho. UBA | Escuela Superior de Comercio «Carlos Pellegrini» | Centro Cultural Recoleta | CCEBA – Centro Cultural de España en Buenos Aires | Casa Nacional del Bicentenario | Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires | IES N°1 Dra Alicia Moreau de Justo | Tacheles polo cultural | Sociedad Hebraica Argentina | Museo del Agua y de la Historia Sanitaria – Palacio de las Aguas Corrientes – AySA | Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación | Congreso de la Nación | Centro Educativo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Cetba | Centro Cultural Rector Ricardo Rojas – UBA | Casa Museo Bernardo Houssay | Archivo histórico Presidente Mitre – Escuela de Jóvenes y Adultos | Museo del Audífono | Escuela de comercio N°1 ¨Dr. Joaquín V. González¨ | Calle Lanín – espacio de arte a cielo abierto | Bar El Progreso | Asociación Sociedad Luz – Universidad Popular | Paseo de las Artes | Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos «Benito Quinquela Martín» | Memorias de San Juan Evangelista | Fundación Proa | Fundación Andreani | Ferias Artesanales Vuelta de Rocha I y II | Espacio Lezama Arte | Colón Fábrica | Bomberos Voluntarios de La Boca | Santuario Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya | Museo Bernasconi. Primer Museo para la Escuela Primaria | Fundación Naum Knop | Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado | Museo Colegio Mariano Moreno | Inmigración Calabresa «Pascual Caligiuri» | Facultad Regional Buenos Aires – Universidad Tecnológica Nacional | ESEA de Cerámica N°1 | Escuela de la joya «Maestro Joyero Sergio Lukez»| Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad | Museo del Colectivo,Omnibus y Trolebus | Biblioteca Miguel Cané | Tramway Histórico de Buenos Aires | Museo y Biblioteca Histórica de la Anestesia | Museo Hipólito Vieytes | Laboratorio Patrimonial Centenera | Fundación Instituto Leloir | Club Italiano Buenos Aires | Club Ferro Carril Oeste | Centro Cultural de Jubilados «Nuestra Señora de los Buenos Aires» | Centro Burgalés | Barbería La Época | Asociación Argentina Amigos de la Astronomía | Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular | Federico Lacroze | Museo Kim Yun Shin | Museo Barrio de Flores |Espacio Cultural Marcó del Pont |SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos | Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa lugano y Villa Riachuelo | Bar del Glorias | Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz, ESEA Fernando Arranz | Doctor Ramón Cereijo | Escuela N° 7 DE 17 «República de México» | Padre Antonio de Monterosso | Centro Ana Frank Argentina | Inst. San Francisco de Asís – Museo Santa Francisca Rubatto | UmerezArtestudio&BuenosAiresfineArt | Museo River | Museo Histórico Sarmiento |Museo Casa de Yrurtia | ISSA Profesorado Artes Visuales y Música | Asociación Cultural Pestalozzi | Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – Museo Nacional del Hombre | Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur | Museo de Maquetas Fadu UBA | Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo Raggio | Little Cambridge | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA | Espacio Memoria y Derechos Humanos – Ex ESMA | Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti | Biblioteca Leopoldo Lugones | Planetario de Buenos Aires «Galileo Galilei» | Museo Nacional de Arte Decorativo | Museo de la Televisión Pública | Montecarlo Bar Notable | MOA- Monumentos y Obras de Arte | Malba | Libario Multiespacio | Instituto Nacional Sanmartiniano | Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón – Museo Evita | Granaderos, su historia | Estación Oceánica – Museo del Mar | Espacio Cultural de la Asociación Cultural Armenia | Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás Avellaneda | Club de Pescadores | Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina | Centro Cultural de la Ciencia | Casa Walsh | Casa Museo Alfredo L. Palacios | Biblioteca – Ludoteca Profesorado Sara C. de Eccleston y Jardín Mitre | Soler en el Arte | Museo Scout IM Carlos Giambastiani | Museo de Anatomía Veterinaria «Prof. Dr. Luis Van de Pas». UBA | Museo Fotográfico Simik | Ferroclub Argentino – Centro de Preservación Lynch | Museo Argentinos Juniors – «El Templo del Fútbol» | El Local | El Limón | Museo El Ángel |Espacio Byte – Museo de arte digital | Museo de las Escuelas | Museo Nacional del Grabado | Museo Sitio de Memoria ESMA | Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes | Casa FOA RETIRO 2022 | Edesur. Subestación Diego Armando Maradona | Puig Arte | Santa Felicitas | Administración de Parques Nacionales | Competencias Comunales y Talleres | Club Social Santa Lucía | Iglesia Santa Lucía | Xreal Metaverse o Festival de Metaverso | MARQ Museo de Arquitectura | Casa-Museo Ernesto Sabato | Cine Teatro Paramount | Colegio Militar de la Nación | Ferroclub Argentino (CDP Lynch) | Museo Erich Zeyen | Museo Histórico del Ejército | Sala de exhibiciones de HCD | Sede Cultural Marechal | Biblioteca Popular Nora Bombelli | Bomberos Voluntarios de Vicente López | Casa de la Memoria Jorge Nono Lizaso | Casa Florida | Casa Radical | Casa Viló | Centro Cultural El Faro | Centro Cultural Tiempos de Memoria | El Bunker Academia | Instituto La Salle Florida | La Choza de Padilla | Lamroth Hakol Centro Comunitario Judío | Lima Casa de Artes y Oficios | Lumiton | Club Amigos Del Ford A | Centro de Veteranos de Malvinas de Vicente López | Museo Antártico de la Fundación Marambio | Museo de la Forrajería | Quinta Trabucco | Torre Ader | Museo Municipal de Arte López Claro | Biblioteca Popular “Bartolomé J. Ronco” | Museo Etnográfico “Enrique Squirru” | Museo Criollo | Museo Comunitario | Museo Municipal de Bellas Artes | Museo Histórico Fuerte Independencia | Museo del Ejército | Museo del Juguete | Museo de Vehículos de Época Tandil | Museo de los Deportes Tandil | Museo de Arte Religioso | Casa de la Cultura |Escuela de Cerámica | Casa de la Palmera Club de Jazz | Espacio Nido | IPAT N| 4- Sede 2 | Biblioteca Rivadavia | Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 10 | Centro Cultural La Compañía | Escuela Secundaria N° 2 | Facultad de Arte | Arte y Parte | Dalila Casa de Arte | Taller El Suri | Macanudo Bar | Familia Green | Incubadora de Arte | Casa Hobbit | La Casa Azul Libros | Museo Malvinas Tandil.