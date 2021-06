Negro en la moda. Principales mitos

¿Cuántas veces escuchaste que es mejor usar negro porque nos estiliza y hace ver más delgadas? ¿Qué dirías si te contamos que no siempre es así?

En este artículo te presentamos los principales mitos al respecto:

“El negro le queda bien a todo el mundo”

Hay colores que, al utilizarlos cerca del rostro, nos dan luminosidad y apariencia fresca y radiante, mientras que otros nos hacen ver cansadas, apagadas y resaltan todas las imperfecciones. De este modo, no todas las personas tendrán al negro como color sentador según su cabello, ojos y tez.

Esto no quiere decir que no lo podamos usar más, sino simplemente que usar solamente negro cerca del rostro no será la mejor opción porque lo único que hará es endurecer las facciones y destacar las imperfecciones naturales que tengamos. ¿Cómo se logra revertir este efecto? Usarlo combinado con un tono que efectivamente nos favorezca, mediante accesorios u otras prendas, como una camisa en un tono ideal y un blazer negro.

El estilo personal es otra variable que incide: una mujer clásica se sentirá a gusto usando negro, mientras que una romántica seguramente se sentirá más cómoda incorporando tonos apastelados.

“Usar negro nunca queda mal”

Es cierto que el negro es clásico y atemporal pero esto no implica que sea la mejor opción en todo contexto. Por ejemplo, en ámbitos creativos seguramente se preferirán colores que signifiquen energía y dinamismo y el negro será considerado menos adecuado, por ser más conservador y efectivamente, transmitir distancia entre quien lo usa y las demás personas.

“El negro siempre estiliza”

Esto no es necesariamente así ya que, además del color, en toda prenda debemos considerar su textura y el género. Un sweater bien grueso negro no estilizará tanto como un sweater de lana fina gris.



Asimismo, una prenda negra en género con brillo logrará el efecto contrario a estilizar, sobre todo si la comparamos con otra prenda negra en un género opaco.

“El negro sirve para usarse en cualquier parte del cuerpo”

En casos de outfits donde el negro se combina con otro color, siempre debemos tener en cuenta ubicarlo correctamente según nuestro tipo de cuerpo. Si los hombros son más anchos que las caderas, el negro será ideal para prendas superiores y viceversa. Esto parte del objetivo de que nuestra silueta parezca un reloj de arena y ciertamente, si no lo usamos según nuestras características, podemos lograr el efecto contrario, marcando que no hay tanta armonía entre hombros y cadera.

3 ideas de outfits

1. Outfit de oficina. Combinar un body negro simple junto con unos baggy pants y tacones altos puede ser la combinación perfecta para lucir sobria y profesional.

2. Outfit elegante. Transformar tu outfit casual a elegante en un simple paso, combina un body negro con transparencia, tus skinny jeans favoritos y una blazer; esa la combinación perfecta para lucir sexy, elegante y chic, un outfit que definitivamente levantará muchas miradas.

3. Outfit casual: Si quieres un outfit más casual y relajado, es simple usa tus jeans favoritos ya sean skinny jeans o mom jeans con un body negro en especial si quieres que tu cintura se vea más pequeña puedes usar un body con mangas bombachas esto dará la ilusión de un cintura más estrecha, además recuerda que nuestros bodys reducen de 3 a 6 cm por lo que serán tus aliados a la hora de lucir fabulosa!

