Burbuja económica: Se derrumba la biblioteca neoliberal en el mundo

Se derrumba la biblioteca y lo payasos neoliberales Argentinos se quedan sin libreto. Datos duros versus inútiles.

El mundo se va a parecer cada día a la República Argentina.

Una burbuja económica es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o producto. El proceso especulativo lleva a nuevos compradores a comprar con el fin de vender a un precio mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y alejada de toda base factual. El precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando (en inglés crack), debido al inicio de la venta masiva del activo cuando hay pocos compradores dispuestos a adquirirlo. Esto provoca una caída repentina y brusca de los precios, llevándolo a precios muy bajos, dejando tras de sí un montón de deudas. Esto se conoce como crash.

«La economía es la mayor burbuja de la historia», advierte Robert Kiyosaki

Los principales bancos de inversión pronostican que el crecimiento económico seguirá ralentizando a nivel global durante el 2023.

El reconocido inversor y escritor estadounidense, Robert Kiyosaki, puso en tela de juicio el estado de la economía en general, al afirmar que «es la mayor burbuja de la historia mundial».

«Muchos de ustedes saben que no invierto en acciones, bonos, fondos cotizados y fondos mutualistas. Por favor, no escuchen lo que voy a decir a continuación: ‘Yo saldría de los activos de papel’. La economía mundial no es un ‘Mercado’. Creo que la economía es la mayor burbuja de la historia mundial. Qué Dios se apiade de todos nosotros», tuiteó este viernes Kiyosaki.

Desaceleración a nivel global

Las advertencias del autor del popular libro ‘Padre rico, padre pobre’ llegan ante los pronósticos de los principales bancos de inversión que esperan que el crecimiento de la economía global siga ralentizándose en el 2023 por las consecuencias del conflicto en Ucrania y la alta inflación, provocada por un aumento de las tasas de interés no visto en años.

Ninguno de estos siete bancos (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, BNP Paribas, UBS, Bank of America) prevé la disminución del PIB real mundial para el próximo año.

Sin embargo, Barclays, BNP Paribas y Bank of America estiman que el PIB real de EE.UU. bajaría entre el 0,1 % y el 0,4 %, aunque la tasa de inflación continúe reduciéndose en relación con los niveles de este año, reseña Reuters. Mientras, la economía de China crecería entre el 3,8 % y el 5,5 %, vaticinan las mencionadas siete entidades financieras.

Kiyosaki pronostica que el bitcóin «tocará un nuevo fondo»

El reconocido inversor estadounidense y autor del popular libro ‘Padre rico, padre pobre’, Robert Kiyosaki, ha hecho unas declaraciones que alertan sobre el rendimiento del bitcóin en el escenario actual del mercado.

En un tuit reciente, Kiyosaki dice que no está considerando la posibilidad de invertir en bitcóin por su capitalización bursátil, ya que es un inversor a largo plazo de la criptomoneda más que un comerciante.

«¿Bitcóin? ¿preocupado? No. Soy un inversor en bitcóin como lo soy en oro físico, plata y bienes raíces. No soy un comerciante o ‘flipper’. Cuando el bitcóin toque un nuevo fondo, ¿de 10.000 a 12.000 dólares? Estaré emocionado, no preocupado», indicó el inversor en su cuenta de Twitter. «Apuesto en contra de la Reserva Federal, el [Departamento del] Tesoro, y [el presidente] Biden, y apuesto por el oro, la plata y el bitcóin», agregó.