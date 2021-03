Palermo Chico en la Ciudad de Buenos Aires

Barrio Parque o Palermo Chico es la subzona residencial del Barrio Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Lindante por el sur con el barrio de La Recoleta. Está delimitada aproximadamente por la Avenida del Libertador, entre Tagle y Cavia, y las vías del ferrocarril con la Villa Retiro. Es una de las zonas más cotizadas y caras de la Ciudad de Buenos Aires.









Barrio de Palermo. Mapa de Palermo Chico

Palermo Chico es pretendido por un público diverso, pero en particular el target está compuesto por empresarios y profesionales

Está entre los barrios más caros de Buenos Aires y es el preferido de un target que elige casas con pileta y jardín; también unidades modernas y de calidad.

El barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires

Mansiones y palacetes

El barrio está compuesto por mansiones y palacetes que muestran de riqueza y reputación social, la tendencia general, tanto para casas es que se identifiquen por el nombre de los propietarios. Barrio Parque tiene todos esos condimentos. Dinero, poder y mansiones y autos de lujo.

Buena vida y autos de lujo

Al Barrio Parque le dicen Palermo Chico

Calle Ombú

Nació en 1912 por iniciativa del director de Parques y Paseos Públicos, el arquitecto paisajista Carlos Thays. Delimitado entre la avenida Figueroa Alcorta, entre Tagle y San Martín de Tours y a estas arterias se suma una rotonda circundada por la calle Ombú, de la que se abren varias calles.

Avenida Centenario, CarlosThays

Los terrenos utilizados en los festejos del Centenario en 1910 para la Exposición Industrial, Thays proyectó dos sectores diferenciados por el diseño de sus calles a un lado y al otro de la Avenida Centenario, hoy Figueroa Alcorta. El sector al sur se organizaba alrededor de una plaza pública con un marcado eje de simetría, y el sector al norte tenía un plano radial con eje en una manzana redonda y un pasaje llamado Ombú. Se construyeron tanto grandes residencias sobre amplios lotes, como el Palacio Errázuriz, hoy Museo de Arte Decorativo, o la actual Embajada de España; como petit-hotels y casas de estilo Tudor sobre terrenos más angostos.

Década de 1940

Luego de la década de 1940, el barrio comenzó a cambiar su perfil, y comenzaron a construirse los edificios de departamentos, tanto en terrenos que aún estaban sin ocupar, como sobre los que tenían casas que fueron demolidas. En la actualidad, abundan los edificios modernos, particularmente sobre las Avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, donde también está el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires).

Barrio Parque es una de las zonas más cotizadas de toda la ciudad

Barrio Parque es una de las zonas más cotizadas de toda la ciudad. En él viven reconocidas personalidades millonarias del ámbito del espectáculo nacional como Mirtha Legrand, Susana Giménez, del político como Mauricio Macri, de los medios como Mariano Grondona, del deportivo como Carlos Bianchi y empresarios millonarios como Eduardo Costantini y Franco Macri.

Palermo Chico calles empedradas, angostas y circulares

Se destaca sus calles empedradas, angostas y circulares, llenas de árboles. Es un barrio silencioso donde viven familias de clase alta, millonarios y famosos argentinos. Se pueden apreciar grandes casonas antiguas, casas grandes y hasta incluso algunas mansiones. Por dentro en estas casas, se destaca el lujo y la cantidad de mucamas y empleados que hay trabajando en ellas.

Palermo Chico: El Barrio de las embajadas

Se destaca por el trazado curvo e irregular de sus calles, abundantes espacios verdes, mansiones y embajadas (España, Albania, Suiza, Italia, Suecia, Bélgica, Polonia, Marruecos, Eslovaquia, Portugal, Grecia, Canadá, Turquía, Arabia Saudita, Uruguay, Chile, Corea del Sur, Haití e Indonesia), la zona donde se encuentran estas embajadas es conocida popularmente como «El Barrio de las Embajadas».

Palermo Chico en 1928 la Casa de Victoria Ocampo. El ejemplo de casa moderna.

Historia de una casa con historia Victoria Ocampo. En 1928 Victoria Ocampo encarga a Alejandro Bustillo una casa en Barrio parque con un concepto arquitectónico innovador para la época. La casa se convierte rápidamente en objeto de crítica de los vecinos y allegados a Victoria, quien solía no concordar con el espíritu de cuerpo de la alta sociedad porteña.

Victoria Ocampo

Victoria Ocampo: «Adoré esa casa de Rufino de Elizalde como a ninguna. Me gustaba como arquitectura. Me gustaban los espacios y quería colmarla de objetos bellos, pero escasos. Nada superfluo o sin sentido. La arquitectura moderna me fascinaba. Tenía hambre de paredes blancas y vacías. Era una nueva manera de vivir».









Tweets by palermonline