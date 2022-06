Pañuelazo verde frente a embajada de EEUU para repudiar el fallo de la Corte Suprema de EEUU

27-06-2022 20:31 – EN PALERMO

Militantes y colectivos feministas se sumaron a la protesta que se dio en Norteamérica por la decisión de la Corte Suprema de derogar el derecho al aborto, que era legal desde 1973. «Se trata de una medida regresiva grave», manifestaron los referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Militantes y colectivos feministas se manifestaron esta tarde de lunes frente a la embajada de Estados Unidos, para repudiar el fallo de la Corte Suprema de ese país que derogó el derecho al aborto, que era legal desde 1973, y declararon el «estado de alerta global».

La manifestación fue convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y concentró a las 16.30 en la puerta de La Rural, desde donde marchó a la sede diplomática estadounidense, ubicada en avenida Colombia al 4300 del barrio porteño de Palermo, donde se realizó un «pañuelazo verde».

«Repudiamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular el fallo Roe v. Wade, revocando a nivel federal la protección constitucional del derecho al aborto que rigió durante casi 50 años en ese país. La Corte estadounidense atenta con esta resolución contra los principios de libertad y de igualdad, en especial para las personas más vulneradas como las migrantes racializadas, y del colectivo LGTBQ+ «, manifestaron las referentes de la Campaña frente a la embajada, completamente vallada.

En EEUU, se va a prohibir el aborto en 23 Estados (de momento), pero el matrimonio infantil es legal en 44 😐 — Caramelito (@caramelitoricoa) June 25, 2022

«Se trata de una medida regresiva que sienta un grave precedente en materia de Derechos Humanos en ese país y desprotección de los derechos personalísimos frente a los poderes del Estado. De ahora en más, dependerá de la legislación de cada Estado que una persona gestante pueda acceder a un aborto en condiciones seguras o que sea empujada a interrumpir el embarazo en condiciones precarias para su salud, o que sea expuesta a la criminalización», agregaron.

Además emitieron una «nueva alerta» en defensa de los derechos fundamentales para las mujeres, lesbianas, travestis, trans y niñas de todo el mundo y extendieron sus «redes de solidaridad feminista» con las activistas de Estados Unidos.

La marcha fue encabezada por referentes históricas de la campaña como Nina Brugo y Nelly «Pila» Minyersky, quienes, junto a otras mujeres referentes de la organización, sostuvieron la extensa bandera verde de la campaña con el pañuelo alrededor del cuello.

#EEUU Una ola verde mundial 💚🔥 En este sistema capitalista y patriarcal todos nuestros derechos están en riesgo. Por eso, acá o allá, salimos a la calle para defenderlos 🔥 pic.twitter.com/whMIglH4nH — Cele Fierro (@Cele_Fierro) June 27, 2022

Juntas, marcharon por Av. Sarmiento y cortaron parcialmente la calle, levantaron carteles y pañuelos, y gritaron los lemas del reclamo, como también canciones de lucha.

Durante la marcha desde la Rural hacia la embajada, gritaron «My body, my choice» («mi cuerpo, mi decisión»), y cantaron: «Alerta, alerta al que camina la lucha feminista por América Latina, se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista», entre otras canciones.

Durante el pañuelazo, Nina Brugo dijo: «Acá hay una cuestión fundamental, así como nuestro proyecto de ley fue respondiendo a la necesidad y a la salud, también lo hizo a los derechos humanos de las mujeres, y Estados Unidos también fue quien suscribió el tratado internacional de la defensa de los derechos humanos de las mujeres para decidir. Eso se está violando y es lo que nosotras queremos manifestar, no solo aquí sino a nivel mundial, porque eso es volver atrás. Como dice una filósofa francesa, parece que los derechos de las mujeres son reversibles y no lo vamos a permitir».

Así es la hipocresía de los provida #Aborto

EEUU, Trump, Estados Unidos. pic.twitter.com/3kMWADbxDs — Nano Jano (@NanoJano1) June 24, 2022

En la embajada escribieron en el pavimento con aerosol «Aborto global» y encendieron bengalas verdes al levantar los pañuelos.

Mercedes Trimarchi, integrante de la Campaña, dijo: «Que tengamos que estar en permanente cuidado de los derechos conquistados y de las leyes es parte también del aprendizaje que estamos teniendo acá en la Argentina con la marea verde, e incluso también es importante resaltar que, aunque tengamos una ley, hay dificultades en el acceso».

En tanto, otra referente de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Yamila Picasso, contó que tienen contacto con manifestantes de Estados Unidos, y aseguró que «Argentina es una referencia regional y mundial» con respecto a la lucha por el derecho al aborto.

«El pañuelo verde es un símbolo de cómo es la red del movimiento feminista, incluso en Estados Unidos hemos visto cómo tomaron el pañuelo verde para sus manifestaciones», destacó, al contar que este emblema surgió en Argentina en un Encuentro Nacional de Mujeres hasta que se organizó la Campaña y se aprobó como símbolo de lucha con el logo en 2005; a partir de ahí, lo empezaron a utilizar y repartir. Y después del 2017, cuando se realizó el «primer grito global por el aborto legal» un 28 de septiembre, el pañuelo «empezó a viajar por todos lados».

«Nos llena de orgullo ver cómo las compañeras de diferentes países salen a luchar por ese derecho con este símbolo que es nuestro», añadió.

Además, utilizar el pañuelo hace referencia a las luchas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo por los derechos humanos: «decidimos continuar con esa tradición de utilizar un pañuelo, nosotras no lo atamos a la cabeza sino al cuello, pero es en respeto por el ejemplo de lucha de ellas», concluyó la referente.

Entre las manifestantes estuvieron la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla; la dirigente nacional del MST, Celeste Fierro, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otras.

También participaron del reclamo la reconocida escritora Claudia Piñeiro y estudiantes norteamericanos.

«Nos movilizamos porque estamos preocupadas. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos es una Corte de derecha, y en Argentina tenemos la misma situación», dijo Moreau.

«Siempre peligran los derechos de la mujer, nunca los tenemos que dar por conquistados ni por garantizados, en eso es bueno que nos hermanemos todos los que creemos en estas luchas», consideró la diputada.

Por su parte Fierro señaló que la lucha por los derechos de género es «transversal» y es también «una cuestión de clase». En ese aspecto, señaló que «quienes tienen recursos en Estados Unidos van a poder viajar a los estados donde todavía no está prohibido. Siempre las mujeres con menores recursos, las trabajadoras y las pobres son las presionadas a no poder decidir sobre su sexualidad y su reproducción y muchas veces condenadas a la clandestinidad y a la muerte».

Entre las manifestantes, un grupo de estudiantes oriundas de Estados Unidos, de entre 18 y 21 años, se sintieron interpeladas por la convocatoria y decidieron participar. «Este tópico es muy importante para nosotras porque, si bien yo soy de California hay estudiantes que son de Texas y estados más conservadores que nos ponen en peligro», dijo Sophie.

En tanto la escritora Claudia Piñeiro dijo en la movilización: «Es importante manifestarse hoy porque el feminismo es transversal y no tiene fronteras. Evidentemente Estados Unidos es un país que tiene mucho peso político, entonces no podemos dejar que estén hablando en todas partes sobre lo que opinan del fallo, como lo hacen el Vaticano o Vox en España, y nosotras no digamos lo que opinamos. En la Argentina no creo que peligre para nada -el derecho al aborto-, porque hay una ley y mucha gente joven para defenderla».

El viernes pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos derogó el derecho al aborto en ese país y generó manifestaciones de rechazo de organizaciones sociales y feministas en todo el mundo.

«La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, en la sentencia de la Corte, y agregó que el histórico fallo Roe v. Wade de 1973 debía ser «anulado».

Dicho fallo estableció el derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad fetal que, que según la mayoría de los expertos ocurre alrededor de las 23-24 semanas de embarazo, decisión que fue reafirmada en 1992 en el caso Planned Parenthood v. Casey.