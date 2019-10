Palermo Gorila: Perón Perón Resto Bar Buenos Aires. Palermo Hollywood.

Compartí :-) .







En el 2010, el restaurante abrió sus puertas y logró un éxito atípico para lo que son los centros gastronómicos temáticos. Con un menú de comidas tradicionales argentinas, precios accesibles y decorado de imágenes peronistas, el lugar todas las noches llena su salón.

PERON PERON RESTO BAR, Buenos Aires – Palermo Hollywood

Calle Angel Justiniano Carranza 2225 | Palermo Hollywood, Buenos Aires C1425FXC, Argentina Carranza 2225- Palermo

de Lunes a Sábados desde las 19 hs

+54 11 4777-6194

Reservas a peronevaperon@gmail.com.

La atención y la comida impecable. La ambientación del lugar es genial! Muy bien logrado. Buenos precios, platos abundantes. Es un lugar acogedormenteperonista, tiene historia, es como un museo restaurante.

Imágenes de Eva de Perón y un cuadro de Cristina Fernandez, elementos de la época, etc. A cada hora se toca la marcha peronista y es muy divertido como los turistas también la tararean!. Hablemos de la comida, excelente, muy rica, pidan empanadas de ozobuco son muy ricas. Es un local pintoresco, a media luz con la paredes escritas y todo alusivo a Perón. Recomiendo hacer reserva porque hay bastante gente. La carta no es muy variada y demoran un poco en servir.

Sobre los veganos dicen ellos “Tenemos mas opciones vegetarianas (provoleta, canelones de verduras, ensaladas, variedad de papas, etc) aunque nuestro fuerte son las carnes y comida regional. Por eso el tamaño y precio de la empanada (es el tamaño de las empanadas norteñas). En cuanto a la entraña, no es un corte que se caracterice mas bien por su terneza sino por su sabor, de todas maneras es tierna la que tenemos aquí.

Los mejores días son peronistas y los mejores postres de Perón Perón ✌🏻 La más maravillosa música, los mejores compañeros y los mejores platos de Argentina 🇦🇷 Todos juntos en Perón Perón.

.

Reservá tu mesa!

📩peronevaperon@gmail.com

📞 (011) 4777-6194

ANTECEDENTES Y CRONICAS PERIODISTICAS del 26 de Mayo del 2018

El local gastronómico del barrio de Palermo Gorila, quedó envuelto en un “puterio” al mejor estilo peronista con denuncias y acusaciones cruzadas entre el dueño (capitalista) y el ex gerente y chef (clase obrera o trabajador) el capitalista peronista y dueño, despidió al trabajador, cumpliendo una premisa capitalista, el despido. Palermo Gorila, no es lo mismo que Palermogolico, este lleva papa en la boca y se refiere a las chetas o chetos. Hay muchos Palermo, algunos te dejan loco y enfermo.

Versiones de falta de pago e incumplimientos en las obligaciones impositivas. A la noche estaba lleno. El chef Alderete Pagés, a través de una carta publicada en Twitter, denunció

La posta sobre el Perón Perón. Ni cerrado ni laburantes despedidos. ✌🏽

REPLICA DEL EMPRESARIO PERONISTA

El dueño de Perón Perón Daniel Narezo desmintió el cierre del restaurante y denunció que el ex gerente administrativo Gonzalo Alderete Pagés al que despidió “por robar”, “se apropió de las redes sociales”. De esta forma desmintió el cierre del popular y gorila local gastronómico ubicado en Angel Carranza 2225, el corazón del barrio más gorila y estadisticamente más peronista de la Argentina… el enigmático Barrio de Palermo Gorila.

“Perón no vuelve. Perón nunca se fue, vive en el corazón de los peronistas”, aseveró el fundador del emblemático centro gastronómico en conversación con la prensa dijo: “Solo despedí a una persona por administración fraudulenta y robo”.

“Lo que pasó puntualmente es que tenía un gerente administrador (Gonzalo Alderete Pagés) a quién el martes pasado lo despedí por administración fraudulenta y robo. Me quería apretar y convertirse en el dueño del lugar. A tal nivel de extorción llegó, que no estuve dispuesto a soportarlo y tomé la decisión de despedirlo”, relató Narezo y detalló que ese día fue “acompañado por un abogado y escribano para notificar su despido, luego de que le enviara una carta documento”. Acto seguido, “el tipo robó las redes sociales del Perón Perón que son importantes porque tienen más de 180 mil seguidores y junto a un community manager llamado Pablo Witner, lo primero que hicieron fue echar a correr la versión de que el restaurante estaba cerrado y que ellos iban a abrir uno nuevo con el nombre Perón Vuelve”. La intención del ex empleado, advirtió Narezo, fue “migrar todos los seguidores de las redes a sus nuevas páginas” y aseguró que “eso es un delito”.

El mensaje se viralizó en pocos minutos y Perón Perón fue tendencia en Twitter. Por eso, el gastronómico filmó un video para explicar lo que había pasado y sentenció: “Sencillamente despedí a un gerente administrador por robo y extorción”.

A pesar de que el dueño del restaurante salió a desmentir al ex empleado, a Clarín no le alcanzó y afirmó que el lugar iba a cerrar. Al respecto, Narezo le restó importancia y manifestó: “Me lo tomo como todo tipo que sabe lo que es Clarín, opera mentiras permanentemente, ataca toda expresión nacional y popular que no sea conveniente a sus intereses y negocios”.

“Perón Perón no solo sigue funcionando normalmente, estamos pensando en ciertas ampliaciones, abrir sucursales en distintos lugares del país y estamos pensando en un proyecto de montar un comedor infantil modelo porque no creemos en que haya ciudadanos de segunda, y de primera. Estamos planeando nuevos proyectos”, adelantó.

Y para finalizar, agregó que Alderete “no solo robó las redes sociales sino que también intentó registrar el nombre del restaurante a su nombre”.

El centro gastronómico sigue abierto y para los que estén interesados en ir, se pueden comunicar al 47776194 o peronevaperon@gmail.com

QUE DIJO EL DESPEDIDO

Obviamente, es imposible reflejar en un par de twitts todas las idas y venidas de estos seis años. El final ya lo conocen. Aunque en realidad no es un final: es un comienzo. Y eso nos tiene muy de pie. Viva Perón, compañeros. Volveremos.

De más está decir que no pretendemos apropiarnos de nada. Nos vamos con lo único que los matones no pueden quitarnos: el amor por alimentar y el compromiso con nuestros comensales.

Sin embargo, la situación con Narezo fue cada vez más difícil. Muchas cosas no dependían de nosotros. (Por ejemplo, nunca quiso poner tarjetas; ayer, cuando cambió la cerradura, trajo un posnet. El colmo del cinismo).

Muchas cosas, incluso, las hacíamos con nuestras manos. El locro que tantos compañeros iban a comer mañana, por ejemplo, siempre lo hice yo. Y del flan que hace Flor tantos pueden brindar testimonio.

Nosotros gestionamos el día a día del restaurante, atendimos a la gente, conducimos el equipo y cocinamos las comidas. Todas las recetas de la carta son nuestras.

Cualquiera que haya conocido el restaurant antes de nuestra llegada puede evaluar nuestro aporte. Cualquiera que lo haya visitado estos seis años sabe lo que hicimos.

Para no alimentar rumores, algunas aclaraciones. La persona que nos echó, Daniel Narezo, es el dueño y fundador del Perón Perón. Durante seis años se benefició de todo lo que hicimos allí.

El Perón no se rompe. ✌

lleva la firma de Gonza Alderete Pagés

‏@zooedipo

24 may.

QUIEN ES EL CAPITALISTA LIBERAL PRO MERCADO

Daniel “gordo” Narezo, quien ha figurado al frente de varios proyectos peronistas y de las madres de plaza de mayo. Dueño del pub “Perón – Perón” y “El Revolucionario” fue ganando simpatías en el entorno peronista, especialmente en su momento al ex presidente Nestor Kirchner y al ex vicepresidente Amado Boudou. Fue productor de Victor Hugo Morales y Alejandro Dolina, con quien no tiene más relación. El primero lo acercó a las madres de Plaza de Mayo, estando hoy al frente de la Radio y otros proyectos del colectivo. Se desconoce su patrimonio real, lleva una gran vida, alejada de lo que es la militancia peronista. depobre y trabajador, según cuentan en el Barrio no tiene nada. Vive como un burgués.