Anticuarentenas gastronómicos convocan a contagiarse en Plaza Serrano

Empresarios gastronómicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires convocaron para este sábado 5 de junio a una movilización al aire libre en la Plaza Serrano, ubicada en el barrio de Palermo. A partir de las 11 de la mañana, se instalarán sobre la plaza con mesas, sillas y foodtrucks.

Un tiket imposible de obtener

Los gastrónomicos son el sector con mayor evasión fiscal, mayor empleo en negro de todos los sectores de servicios y productivos.

Lo que no cuentan, dijo una vecina de Palermo «es que sus locales en la vía pública generan mugre que no limpian», «ruidos molestos», «música desmedida en espacio público», «peleas con los vecinos que están recontra podridos de sus ocupaciones en la vereda por ocupan espacios que no le corresponden». «Me tienen re podrida estos delincuentes sonoros y mugrientos», «cuando cierran dejan todo roña mi vereda, meada y cagada», le comento a este medio un vecino lindero a uno de los empresarios que convocan. «Estamos cansados de llamar a la Agencia Gubernamental de Control que no hacen nada», comentó otro vecino indignado que otro local sobre Honduras «pone música al palo todo el día», ante la consulta si la Comuna 14 hace algo, la respuesta fue contundente, «No se ni quienes son, no existen, se borraron, es más tienen la comuna cerrada». «Son unos zarpados los dueños de los bares, me ocupan mi vereda y si les digo algo se ponen violentos», dijo otro vecino sobre Gorriti, completamente indigando que le pongan las mesas en su vereda, «lo que no cuentan es que dejan todo mugriento», concluyó otra vecina cansada de discar al 911 por ruidos molestos.

El reclamo está impulsado por dueños de restaurantes, bares y cervecerías y representantes de las Cámaras de Empresarios Gastronómicos de Avellaneda, Quilmes, San Martín y Vicente López, “Se armará un gran salón exterior con mesas y sillas teniendo en cuenta los protocolos vigentes, se van a poner foodtrucks, carteles informando la cantidad de familias que dependen de nuestros negocios y las distintas cámaras van a aportarnos pancartas que ya tienen diseñadas”, adelantaron.

Entre los locales que apoyan la iniciativa se encuentran locales de la zona cercana a la plaza como Kubo, Club Serrano, El Taller, Crónico, Madagascar y Brujas. También Café Martínez, Los inmortales, Santa Birra, PH, Mi Barrio, Cervecería Buller, Chungo, GreenEat, The Capital Beer, Tostado Café Club, El club de la milanesa, Heisenburger, Pertutti y El Piave, entre otras.

Anti Curentenas en Plaza Serrano

“La idea surgió de varios dueños de locales de Plaza Serrano para visibilizar una situación que llegó a un punto insostenible para la gastronomía. Nos encontramos peor que el año pasado, sin poder pagar los sueldos. Se nos juntaron las deudas del año pasado, de impuestos, servicios y alquileres y no estamos facturando. Las restricciones de horario hasta las 7 de la tarde y no poder abrir los fines de semana fue el golpe final. No sabemos cómo pagar los sueldos de la semana que viene ya habiendo suspendido los pagos de alquiler. Los Repro no están saliendo. Se hacen los anuncios pero después es difícil que salgan. Estamos desesperados“, señaló Santiago Olivera, dueño de varios locales en la zona.

Plaza Serrano

Conocida como Plaza Serrano por estar ubicada en la intersección entre las calles Serrano y Honduras, la plaza fue rebautizada en el año 1994 como Plazoleta Julio Cortazar, en homenaje a este escritor argentino que dedicó gran parte de su obra al barrio de Palermo, donde vivió durante muchos años.

