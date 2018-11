Rodolfo D´Onofrio vs Daniel Angelici

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, aseguró que el mandatario de Boca Daniel Angelici “faltó a su palabra” al no cumplir el pacto que se firmó el pasado sábado y señaló que tampoco tuvo “respeto” hacia la entidad de Núñez y la Conmebol.

“La verdad a esta altura no puedo creer que Daniel no haya tenido el respeto hacia el presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez,) hacia mí y hacia River cuando firmamos un papel que era para jugar un partido a las 24 horas”, manifestó el titular del club RiBer.

D´Onofrio dijo que : “Nunca pensé que en esa noche del sábado estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó a su palabra. Si querés echarle la culpa a River es un invento. Está claro que no lo quieren jugar”.

“Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores”, dijo D´Onofrio en referencia a Angelici, tras lo cual reveló: “Vengan a la cancha y juéguenlo. Lo pueden ganar, eh, créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos. Hay que jugar y terminar con ésta estupidez”. “Hubo un error de la seguridad asumido, renunció un ministro. Si querés echarle la culpa a River es un invento. Está claro que no lo quieren jugar y yo estoy llamando a la lógica”. y dijo que “El operativo de seguridad del domingo era muy distinto al del sábado. El sábado parecía que estábamos abandonados y el domingo parecía el G20”, aseveró.

El Tribunal de Disciplina de Conmebol no brindará este martes el fallo sobre la petición de Boca respecto de la postergación de la final frente a River tras la agresión sufrida por sus jugadores en el micro que los trasladaba, luego de que la dirigencia del “Xeneize” amplió su presentación inicial.

Según confirmaron fuentes de Conmebol, los abogados de Boca llevaron a su sede de Asunción una carpeta nueva con 46 folios con los que busca respaldar su pedido para la aplicación del artículo 18 y conseguir los puntos de la revancha, para ser campeón de la Copa Libertadores.

Este documento fue trasladado a River, para que realice su descargo, y éste movimiento obligó a la demora del fallo, que inicialmente iba a conocerse este martes por la noche.