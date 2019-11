Rollers, una moda en los Rosedales de Palermo

Compartí :-) .















Hace poco tiempo que las calles Porteñas se inundaron de rolleros, así

se hacen llamar quiénes con sus rollers recorren la ciudad de un lado

a otro. Este vehículo sencillo y original es, también, conocido como

inline skating, y en los últimos años se convirtió en una moda que

sigue avanzando.

El crecimiento de este deporte, que para otros es un estilo de vida,

se debe a los paseos grupales que se organizan los fines de semana en

los que participan alrededor de 100 personas por encuentro.

Palermo se convirtió en el escenario principal para aquellos que

quieren salir a rollear o para aprender a hacerlo. En los puestos

alrededor del Rosedal, al atardecer, ser organizan grupos de

aproximadamente 30 personas que quieren tomar clases.

Si bien las calles que rodean a los lagos es la primera opción de

quienes practican este deporte, Puerto Madero no se queda atrás, por

la noche suele ser uno de los lugares más atrayentes de la Ciudad y la

pista de muchos fanáticos de los rollers.

Según los rolleros, el principal motivo para realizarlo es cuidar la

salud, relajarse y hacer ejercicio de una manera diferente, es por eso

que con el tiempo pasa a ser, para la mayoría, un estilo de vida lejos

de las presiones y de las rutinas.

A fines del 2011 se organizó la tercera edición de Buenos Aires

Rollers, en donde más de 2000 personas asistieron al evento que se

realizó en el microcentro porteño, entre ellas el 75% eran mujeres, y

transformó a la Capital Federal en un espacio recreativo, divertido y

social.

Para este 2019 se espera la organización de tres o cuatro eventos de

patinaje en la ciudad y el impulso de nuevas actividades que incluyan

a los rollers. “El patinaje ya está instalado. La ciudad debe ser el

principal motivador para promoverlo y generar una vida mas sana”,

indicó el Subsecretario de Deportes porteño, Francisco Irarrázaval.

Los rollers, aquellos que evolucionaron de los viejos patines de

cuatro ruedas, son hoy un excelente equipamiento deportivo apto para

uso urbano. Sirven para trasladarnos de manera activa y son una gran

herramienta para hacer ejercicio.

Patinando podemos ganar capacidad aeróbica y mejorar el funcionamiento

cardiorrespiratorio. También adelgazar: en 30 minutos a intensidad

moderada (pero constante) podemos gastar 250-300 calorías.

Para desplazarnos en rollers necesitamos equilibrio, y para

conseguirlo, nuestro cuerpo pone en acción muchos músculos, entre

ellos, los abdominales y la espalda baja.

El tren inferior es el gran protagonista en esta actividad. Mediante

las piernas y la movilidad de la cadera podremos trasladarnos en

rollers mientras tonificamos los músculos de las extremidades y los

glúteos.

Como correr, pero más fácil

Con este ejercicio quemamos similar cantidad de calorías que

corriendo. Pero, a diferencia de correr, patinar no genera un gran

impacto en las articulaciones, ya que el pie no golpea sobre el piso,

sino que se desplaza sobre ruedas.

Por eso, lo puede practicar cualquier persona y a toda edad. Aunque

requiere de cierta técnica básica, su práctica no causará daño a nadie

y en poco tiempo se puede adquirir la habilidad para desplazarse.

Incluso para personas de mayor edad o con sobrepeso, patinar puede ser

muy valioso para cuidar las articulaciones al mismo tiempo que se

queman calorías, se gana capacidad aeróbica y se tonifican las piernas

y glúteos.

Por supuesto, los grandes atletas también pueden beneficiarse con esta

actividad, Al optimizar el sistema cardiorrespiratorio, sirve para

complementar otros deportes a modo de entrenamiento cruzado o

cross-training.

Beneficios en 30 minutos

Patinar puede ser una actividad recreativa y una excelente manera de

ejercitar músculos y quemar calorías. En tan sólo 30 minutos podemos

notar el trabajo muscular y mantener la forma y estado físico sin

sufrir ni aburrirnos.

Diferencias

Metro:

Precio: entre u$a 400 y 900 aprox.

Ruedas: powerslide 80mm 84A

Rulemanes: Powerslide Abec 7

Guia: Aluminio 6.000

Linner (Botin interior): Sifika (palabras mayores en comodidad)

Este es un patin economico para la practica del freeskate, posee una

bota externa de plastico rigido y un botin interior extremadamente

comodo para poder pasar horas patinando, Ruedas de buena calidad para

el precio pero no las mejores, Guia muy robusta.

Cell 2010

Precio: entre u$a 400 y 900 aprox.

Ruedas: powerslide 80mm 84A

Rulemanes: Powerslide Abec 7

Guia: Aluminio 6.000

Linner (Botin interior): No posee es parte de la bota son 1 solo

Este es un patin economico para la practica del freeskate, posee una

bota externa de un material flexible pero muy resistente a simple

vista es parecida a la goma, Ruedas de muy buena calidad para el

precio pero no las mejores, Guia muy robusta. La capacidad de no tener

botin interior te da un mejor tacto/control ademas de hacerlos mas

livianos, tambien son muy resistentes y sirven tanto para slalom como

para freeride/freeskate

Comparaciones:

Bota: La bota de los metro es de plastico rigido lo que da menor tacto

y control, ademas resiste menos los impactos y lo hace mas pesado.

Ganador Cell 2010

Ruedas: Las ruedas de los cell 2010 son muy superiores a la de los

metro, Mucha mejor calidad lo que da mayor durabilidad. Ganador Cell

2010

Guia: llevan la misma guia ambos patines por lo que estan empatados.

Botin interior: Si bien el botin de los metro es Extremadamente comodo

el de los cell 2010 al ser parte de la bota y ser termomoldeables te

da la sensacion de no tener nada puesto podes patinar horas y horas

con este patin sin notar que tenes algo puesto inclusive mas comodo

que una zapatilla.

Peso: el peso de los cell 2010 es menor ademas al tener mejor tacto

resulta mas liviano aun.

Conclusion:

Si uno tiene el presupuesto deberia intentar comprar unos cell 2010 ya

que su calidad es superior para una diferencia de practicamente $100

lo que no es nada si tenemos en cuenta que ganamos en comodidad, peso

y ruedas.

Algunas de las ventajas de practicar Roller :

• Desarrolla el equilibrio, la flexibilidad y los reflejos.

• Trabaja la resistencia aerobica y el ritmo cardíaco.

• Tonifica los glúteos, los cuádriceps y las pantorrillas.

• Flexibiliza las articulaciones.

Lo básico de esto es aprender a patinar en suelo liso y sin pendiente, aprender a girar y frenar. Luego, con el tiempo, adquirirás el equilibrio necesario para hacer maniobras más difíciles, para andar a mayores velocidades.

Algo importante para poder disfrutar de este deporte es perder el miedo a las caidas. Y algo que ayuda mucho en eso es tener un buen equipo de protección basico: rodilleras, coderas, muñequeras y casco. Hay que estar conocer las posibilidades de cada uno y patinar con seguridad.

Para los que justo acaban de empezar es importante llevar todas las protecciones para evitar rozaduras, quemaduras o heridas que puedan producirse con una simple caída.

TIPS s de roller para principiantes:

• Podés comenzar por unirse a algún grupo y tomar clases para adquirir las nociones básicas.

• Patinar en un lugar donde no haya tráfico, en lo posible donde haya otros patinadores

• Usá un buen equipo de protección : casco, rodilleras, coderas, guantes, muñequeras; patinar es un deporte donde las caídas son inevitables.

• Si vas a hacer un paseo largo, no olvidar la hidratación.

• Hacé un buen estiramiento antes y después del esfuerzo, para evitar tirones y dolores posteriores.

LOS PATINES EN LINEA O ROLLERS

Los rollers son la evolución de los viejos patines de 4 ruedas en paralelo. El aprendizaje con los patines en línea es mucho más rápido ya que la estructura es mucho más liviana y la disposición de las ruedas nos confiere mayor estabilidad y agarre al suelo.

Modos de patinaje

Recreativo: paseos cotidianos por todo tipo de terrenos y ambientes.

Agresivo: centrado en piruetas pueden usarse rampas, barandillas, escalones y otros obstaculos de la ciudad.

Artístico: solitario o en pareja, se trata de describir formas y realizar movimientos coordinados con música.

Hockey: es la variante con patines en línea del conocido deporte, que también se practica sobre hielo y césped.

Estilo libre o slalom: son proezas realizadas a lo largo de una línea de conos especialmente situados.

Patinaje en velocidad: se practica normalmente en pistas especialmente diseñadas o calles cortadas para fines deportivos.

La bota

Los patinadores olímpicos o agresivos necesitan botas de materiales como fibra de carbono, de caña baja, muy resistentes y especialmente diseñadas para la forma de cada pie. Para los principiantes y recién iniciados, la bota debe ser de caña alta. Brinda mayor protección, calza mejor en el talón y es más fácil de dominar. Para uso recreativo la bota es siempre más ligera, flexible y acolchada, centrada en el confort.

Los cierres

Los cierres son los elementos de la bota que hacen que esta quede firmemente sujeta al pie. Los hay de varios tipos: cordones, hebillas, velcros, cremallera.

El armazón

Los patines profesionales tienen estructuras de fibra de carbono o aluminio extrusado, haciéndolos más ligeros y duraderos. Pesan entre 180 y 220 gramos, y permiten movimientos rápidos y precisos. En el caso de los rollers para uso cotidiano, el armazón esta construido a base de plástico poliuretano. Es el material más usado porque resiste golpes y erosiones a largo plazo, y además es el más económico.

Rulemanes

Los rulemanes son los que permiten que las ruedas giren libremente. Tienen que encontrarse en buenas condiciones o perderemos velocidad y maniobrabilidad. No nos tenemos que dejar engañar con rulemanes de dudosa manufactura o calidad. Los mejores están hechos de acero y en gran medida vienen importados desde Estados Unidos, Japón o Canadá.

Ruedas

Es la parte que nos da estabilidad, velocidad, aceleración o agarre, dependiendo siempre de qué rueda usemos. Las ruedas de patines suelen caracterizarse por tres valores: su dureza, diámetro y sección. Según su tamaño, cada rueda está diseñada para un modo de patinaje específico.

Frenos

El freno del patín en linea suele ser un taco de goma que se coloca detras de la ultima rueda del patin derecho (normalmente) y que al levantar la parte delantera del patin mientras dejamos el talon apoyado, roza contra el suelo y nos frena. En los patines de fitness o de calle, la mayoria de modelos si vienen con freno, pero en la gran mayoria de casos estos se pueden quitar

