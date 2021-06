Enigmática Calle Ruggieri de Buenos Aires

La calle Silvio Ruggieri, Ciudad de Buenos Aires

La enigmática Calle Ruggieri de la capital de nuestra nación se localiza en uno de los límites del Parque Las Heras. Cortita y escondida, esta calle es de tan solo unas tres cuadras de extensión. Sus hermanas paralelas son Jerónimo Salguero y Bulnes. El recorrido de la calle en cuestión, está delimitado por la avenida Las Heras y Libertador.

Hecha esta presentación, vamos a continuar comentando a algunos de los comercios de cercanía, plazas y sitios más atractivos o de interés que hay alrededor de la calle Silvio Ruggieri. Si usted quiere mencionar algún sitio más y contar su experiencia, por favor no dude en escribirnos, recibiremos agradecidos los mensajes. Los aportes de los vecinos y vecinas enriquecen el contenido.

Comercios, bares, restaurantes

Itamae Sushi, ubicado en la intersección de la calle Ruggieri con la avenida Cerviño. Nunca sobra saber qué lugares ofrecen un sushi bueno y fresco. Bueno, este no es la excepción. Buena atención y buena comida, incluso en su delivery; nadie se va de allí sin ganas de volver en otra ocasión. Chungo Helados Café y Delicatessen, en la esquina con la calle Cabello. Es un buen sitio para desayunar, almorzar o merendar; además de variedad, tienen alternativas kosher, veganas y celíacas.

Club Social Gral Alvear – Restaurante, ubicado en Ruggieri 2736. A diferencia de los ya mentados, no es su variedad o su servicio los que hagan destacar a este restaurante. No, son sus abundantes porciones de comida rica y casera las que marcan el gol de este lugar. Abundantes y a buen precio. Su flan casero y tortilla de papas son particularmente sabrosos. Ahora bien, como no concurrí a todos los lugares de la ciudad, los invito a ustedes a ampliar la experiencia sobre los comercios de la calle Ruggieri.

Plazas y parques

Es imposible obviar la presencia del Parque Las Heras. Es el único que se encuentra en las verdaderas inmediaciones de esta calle, además de tener un tamaño considerable y varios aspectos interesantes. En sus casi 12 hectáreas, hay 3 escuelas, canchas de fútbol 5 y fútbol tenis, mesas de ping pong, canil, distintos puntos para hacer ejercicio y algunos detalles más. Desde su relativamente reciente remodelación, es uno de los parques más lindos y cuidados de la ciudad.

El otro espacio de esta índole en Ruggieri es el Patio Cerviño; no es más que un pequeño lugar con juegos infantiles que actualmente no tiene esa función. Por otro lado, la calle Ruggieri está en una zona con muchos espacios verdes. Solo basta con hacer algunas cuadras para entrar tanto en la zona del Parque Tres de Febrero como en la zona de Plaza Francia y Facultad de Derecho. Sin duda, se ha destinado mucho más esfuerzo a estas zonas de la ciudad que a otras; pero no es el tema que nos trajo aquí.

Patio Cerviño.

Salud

La calle Ruggieri es una de las que marca los límites del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. De todos modos, a éste se ingresa por medio de la avenida Cerviño. Su teléfono de contacto es 011 4808-2600. Por otra parte, en la numeración 2729 de la calle, también se encuentra el neurólogo infantil Dr. Martino Gabriel; su teléfono de contacto es 011 4806-3968.

