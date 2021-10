Ruleros: Rulo Rulos Enrulados. El misterio del Rulo en Argentina

Ruleros

En los años 30 nacieron los ruleros de goma espuma que, además, tenían unas pequeñas barreras de plástico para trabar el pelo. Funcionaban igual que los trapos pero se hacían muy incómodos para dormir, por lo que el look tan famoso del pañuelo en la calle se hizo muy popular.

Para 1940 ya existían los ruleros de plástico y en 1950 se introdujeron los de velcro. Al mismo tiempo, los de metal que se calentaban para apurar el proceso. El velcro funcionaba mejor, aunque aún era duro e incómodo de usar.

Con el tiempo, las rizadoras eléctricas se hicieron más populares y esto hizo que los ruleros quedaron algo relegados. Incluso, se dejaron de usar. Pero, actualmente, existen unos ruleros modernos que se calientan y no implican pasar toda la noche con ellos puestos en la cabeza. Aunque sí es cierto que las herramientas de calor evolucionaron tanto que abarcaron casi todo el mercado.

Este método tradicional se sigue usando cuando se quieren adquirir determinados looks y siguen vivos en algunas peluquerías de barrio y, por supuesto, en las cabezas de aquellas señoras que supieron llevarlos en sus años mozos. Porque, aunque los tiempos cambien, hay costumbres que se mantienen de por vida.

Dejemos a los rulos en paz



Dejemos a nuestro cabello ser. Basta de alisados. Basta de pensar que lo que está bien tiene que ser liso, llovido. Lo que está bien es nuestro cabello, como sea, con frizz, con volumen, despeinado o no, lacio, con ondas o con rulos. Esta bien así porque es Nuestro, y eso Basta. Enseñemos a todos a amar su cabello, a aprender a llevarlo, aprender a cuidarlo. En especial cuando son pequeños. Es ahí donde se aprende, y todavía muchos tienen el chip de pensar que está mal tener rulos, o que alguien es desprolijo por usarlos. Yo banco a full los cabellos libres!! Vos qué pensas? Estas de acuerdo?

¿Crees que los rulos pasaron de moda?

¡Nada que ver!

Secar el cabello con rylos tiene muchos beneficios y si además le anexamos una hidratación los resultados serán espectaculares. Tu cabello se verá con mucho más brillo y menos frizz.

Con los rulos:

🌳 👱‍♀️ Pochita Schaffner y María Elena Tognoni en el parque del Hotel Eden de La Falda. Córdoba, 1932.

🌳 👱‍♀️ Pochita Schaffner y María Elena Tognoni en el parque del Hotel Eden de La Falda. Córdoba, 1932.



El calor no pasa directo a la hebra, conservando las puntas de tu cabello sanas y selladas por más tiempo.

Conservas la humedad natural del cabello, su elasticidad y textura suave.

Si tienes color o procesos químicos, conservará la salud de tu pelo.

Al secarte con blower, se sellará la hebra.

Dale un cariño a tu cabello

Peluquería económica. El concepto de rulo

Un rulo o rulero es un instrumento cilíndrico que se utiliza en peluquería para rizar el cabello. Los rulos son elementos de plástico en los que se enrolla el cabello para rizarlo. Presentan orificios en toda su superficie a través de los cuales se pueden insertar las pinzas para fijar el cabello. Existen de diferentes tamaños, que se utilizan en función de la longitud de la melena. Como norma general, se recomienda dar al menos dos vueltas en cada rulo.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de rulos:

Rulos convencionales: son los mencionados de plástico con aperturas.

Rulos calientes: se conectan a la electricidad y se colocan en el cabello cuando alcanzan una temperatura determinada. Se utilizan con el cabello seco y se recomienda mantenerlos puestos de cinco a veinte minutos.

Rulos con velcro: se adhieren al cabello sin necesidad de utilizar pinzas o tenacillas. Su manejo es sencillo pero se recomienda no abusar de su uso pues pueden dañar el pelo.

Rulos de esponja: son utilizados para crear ondas en el cabello.

El pelo no es más una forma de adecuarse los roles asignados por ser mujeres, sino una forma más de elegir la libertad y la identidad. Nos lavaron la cabeza, pero ya no nos la lavan más. Ahora las mujeres eligen sus propias formas, colores y cortes. Sin responder a demandas, sino a sus propios deseos.

El desafío actual es darle visibilidad al daño que generó esta visión sesgada del pelo y, por sobre todo, en la oportunidad de repararlo. Porque la mirada está puesta en revalorizar lo vivido y en apostar al futuro.

Lo mejor no es solo abrir la cabeza a una nueva libertad de sentir, verse y mostrarse, sino apostar a la reparación, la supervivencia y la plenitud en un mundo que permite una mayor expansión.

El pelo es una forma de orgullo del deseo por sobre el destino.

El pelo es una expresión de la cabeza, pero no la única. Y la libertad capilar está dada también por dejar el monopolio central sobre lo que se mira y admira de una mujer: su peinado.

Es muy común encontrarse con envases muy parecidos entre sí. No solo en el ejemplo clásico del shampoo, donde decenas de alternativas (“rulos controlados”, “cabello graso”, “esencia de vainilla”) conviven en presentaciones casi idénticas, sino también entre productos que no tienen nada que ver entre ellos y que podrían ser difíciles de distinguir para determinadas personas.

Consultamos a nuestro peluquero estrella de Palermo Ernesto “Rulo” Magneto y nos envio el siguiente mensaje.

La pelada también tiene un nombre distinguido: alopecia. Pero, queridos lectores, creemos que hay que asumir la pelada con dignidad. No todo lo que brilla es oro. Claro que no. Muchos de los brillos que vemos por las calles son peladas de distinguidísimos caballeros. Aunque también hay que decir que florecen como hierba mala los negocios que ofrecen reimplantes capilares, micro-injertos y otros “pelos” similares.

La pregunta es: ¿A qué costo? Y no solo estamos hablando del costo monetario de algunas sesiones de Hair Recovery, el más conocido de los tratamientos. Aquí estamos hablando del costo moral que significa el no asumir nuestra masculinidad. Porque hay que decirlo con todas las letras. La caída del cabello es bien de macho. Quien tiene testosterona y más a cierta edad, sufrirá la inexorable caía de uno de los capitales más hermosos de la juventud. Pero hete aquí que ser pelado también es atractivo para muchas mujeres. Así que a no desmoronarse, y a no caer en la tentación fácil.

Ruleros: Rulo Rulos Enrulados. El misterio del Rulo en Argentina

Si te estás quedando pelado, vive ese momento con orgullo. Las otras alternativas, como decía un viejo vecino de Palermo, al que socarronamente llamaremos “Kojak” serían algo así como tapar el sol con la mano. Fue lo que me dijo ese mismo día al ver entrar al conocido Bar Varela Varelita de Paraguay y Canning, en el que estábamos departiendo amigablemente, un ridículo con un flamante “quincho”. Me codeó mientras me decía: “Mirálo a ese, se parece a David Crockett”. Y la verdad es que tiene razón, por más que los “gatos” hayan mejorado y mucho en apariencia , siguen siendo “gatos”. De alguna forma, negar la calvicie sería de alguna manera parecerse a aquellos casos de esos tipos que tienen el cabello algo largo y cuando mueven la cabeza, lo hacen de manera repentina para que este se menee de lado a lado. Eso no es de macho.

O a la actual costumbre de muchos pibes que andan con unos peinados armados tipo Iván Pineda , que, contrariamente, los obligan a mover la cabeza despacio al voltearla, para no sentir que se les desmorona la torta. Kojak nos contaba, que cuando comenzó a quedarse pelado, y vio que actores descomunales como Jack Nicholson o Eddie Harris, solo por nombrar algunos, a los que no les falta ni guita ni fama, la asumían con dignidad, decidió seguir su ejemplo. Corrían los tiempos en los que el entonces “renovador y ahora kirchnerista” De la Sota estaba de moda, y aparecía constantemente en los medios. Perlo lejos de parecer un “fachero”, solo se asemejaba a un mono que sopló una “talquera”. Así que muchachos de todas las edades, si perciben que están perdiendo el cabello, asúmanlo con dignidad, como se asume la edad. Finalmente, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado, como decía el inefable Oscar Ringo Bonavena.

