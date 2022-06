Trigo exportaciones récord en volumen como en valor

Trigo: Los gorilas lloran pero las exportaciones son récord en volumen como en valor

El trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Las evidencias arqueológicas más antiguas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía, Palestina e Irak. Hace alrededor de ocho mil años, una mutación o una hibridación ocurrió en el trigo silvestre, dando por resultado una planta tetraploide con semillas más grandes, la cual no podría haberse diseminado con el viento.

Las exportaciones de trigo en el primer semestre de la campaña comercial 2021/22 del cereal fueron récord tanto en volumen como en valor, y tuvieron como principal destino a los países africanos, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, las exportaciones registradas entre diciembre y mayo sumaron 12,7 millones de toneladas, volumen récord para dicho período, por un monto total de US$ 3.740 millones, también histórico y muy por encima de los registros anteriores para dicho período, producto de los elevados precios internacionales.

En volumen, el salto en los despachos fue considerable, con un incremento cercano al 80%, lo que representó un aumento en los envíos del 5,7 millones de toneladas aproximadamente.

De hecho, «a excepción de la campaña 2016/17, cuando se exportaron 12,8 millones de toneladas de grano, el volumen exportado entre diciembre y mayo del actual ciclo comercial es superior a lo exportado en toda la campaña completa considerando años anteriores», indicó la entidad bursátil.

En cuanto a los US$ 3.740 millones que ingresaron por los embarques, cifra que también se erigió como récord absoluto, más que duplicó a los US$ 1.500 millones exportados en el primer semestre de la 2020/21 y se posicionó US$ 1.650 millones por encima del anterior récord que se dio en el ciclo comercial 2007/08.

En cuanto a los destinos, se dio un cambio de tendencia.

Si bien Brasil se mantuvo como el principal comprador de los embarques de trigo argentino, al recibir 2,6 millones de toneladas, se «aprecia un marcado crecimiento de África en la participación de los embarques del cereal».

Según la agencia marítima Nabsa, en el primer semestre se despacharon cerca de 5,9 millones de toneladas hacia las costas africanas, casi el triple de lo despachado en el primer semestre del año previo y acaparando el 46% del volumen embarcado, cuando hace un año la participación era del 31%.

«Usualmente, por cercanía geográfica, los países de África suelen recibir trigo de Rusia o Ucrania, sobre todo los países del norte subsahariano. No obstante, resulta evidente que el conflicto bélico que se desarrolla entre ambos países, sumada a la mayor producción argentina en la actual campaña ha decantado en que varios de estos países optaran por el cereal argentino», explicó la BCR.

Los países asiáticos también crecieron como destino del cereal argentino, ya que entre diciembre y mayo se exportaron más de 2,3 millones de toneladas, por encima de las 1,1 millones despachadas en el mismo período del año anterior.

No obstante, en términos porcentuales no se aprecia un incremento en la participación de Asia sobre el total exportado, con el crecimiento de solo un punto porcentual hasta el 18%.

Entre los principales países asiáticos receptores del trigo argentino se destacó Indonesia, con más de 1,5 millones de toneladas, mientras que en igual período del ciclo previo se habían despachado 360.000 toneladas hacia aquel país.

TIP 4 jun. 2022: El ministro italiano de Exteriores, Luigi di Maio, aseguró hoy que «la guerra mundial del pan ya ha comenzado» debido al bloqueo de cereales en Ucrania, que impide que muchos países vulnerables tengan acceso al grano, y eso implica «el riesgo de que estallen nuevos conflictos en África».