La plataforma de transmisión suspendió la cuenta del presidente estadounidense por violar su política de incitación al odio.

La plataforma de transmisión Twitch suspendió este lunes la cuenta del presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras que el sitio Reddit cerró el mayor grupo de apoyo al mandatario norteamericano.

As expected, Reddit has banned The_Donald.

This is why we closed up shop there and migrated to https://t.co/6lTh9kUqK6 3 months ago. Writing was on the wall.

Meanwhile, they allow subreddits entirely dedicated to doxing police officers to thrive. pic.twitter.com/Z8APcqXKGd

— TheDonald.win (@thedonaldreddit) June 29, 2020