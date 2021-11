Vino Argentino Bebida Nacional se lanza «Vino Cercano»

En el Día del Vino Argentino Bebida Nacional se lanza «Vino Cercano»

Por Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Desde el comienzo de mi gestión, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la mano de Julián Domínguez, y el equipo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) decidimos trabajar en diversas áreas e impulsar al Organismo hacia un rol protagónico en la Vitivinicultura Argentina.

Nuestra misión desde el comienzo fue promover y apoyar nuevos sistemas de comercialización, investigación, desarrollo de nuevos productos y envases. Recuperar espacios en la mesa de asuntos internacionales OIV y GMCV, participar activamente junto a las entidades vitivinícolas, cámaras y cancillería en todos los foros nacionales e internacionales donde se discuten los asuntos cotidianos, asuntos técnicos y barreras comerciales, todo esto lógicamente sin descuidar la tarea fiscalizadora por la cual es reconocido el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Frente a uno de mis ejes de gestión, es que el día 24 de noviembre, en el marco del aniversario del Vino Argentino declarado Bebida Nacional y junto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, lanzaremos el programa «Vino Cercano» y una Resolución que permitirá ejecutar una nueva modalidad de expendio de vinos en envases retornables, a través de botellones de vidrio o cerámica vidriada de 1,9 a 2,5 litros los cuales van a poder comercializarse en las bodegas y locales habilitados para la venta de vino a consumidor final.

Un anhelo y un pedido de muchos productores artesanales, cámaras y bodegas vinculadas al enoturismo que permitirá acercar consumidores al vino, reduciendo costos, llegando en forma directa al consumidor, al entorno social donde se produce y que además contribuye a reducir el impacto ambiental de los procesos.

Recordemos que este programa incorpora los conceptos de las tres R (Reutilizar, Reciclar y Reducir) en línea con los objetivos de la política ambiental nacional Ley 25675. En este marco, es que todas aquellas bodegas y/o local comercial que quieran participar deberán inscribirse y estar habilitados por el INV según la nueva resolución. La autorización para ofrecer este servicio se realiza a través de la página web del INV al «Programa de vino cercano» https://www.argentina.gob.ar/inv/vinocercano.

En un nuevo aniversario de la declaración del Vino Argentino Bebida Nacional que permitió la difusión de las características culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino argentino y sus tradiciones, a través de su emblemático logo incluido en los envases, seguimos sumando acciones que permitan que una bandera argentina esté presente en todas las mesas donde se comparta un vino argentino.

Muchos son los objetivos que nos quedan por delante, continuaremos posicionando al INV siendo un jugador importante a la hora de la toma de decisiones y de fijar las políticas vitivinícolas. Seguiremos profesionalizando y desarrollado el Laboratorio Estadístico del INV, el cual brinda información relevante para que toda la industria pueda nutrirse de datos para la toma consciente de decisiones.

En el mercado interno debemos recuperar los litros perdidos y debemos acercar a los jóvenes a la ingesta saludable y responsable de vinos. Necesitamos capitalizar esta oportunidad con políticas efectivas y un claro compromiso del sector privado.

Bajo el paraguas del proyecto «Vino Cercano», avanzaremos en varios ejes estratégicos: la promoción del vino con menor graduación alcohólica o desalcoholizados es uno de ellos. En Argentina cada año se consumen más de 33.000 millones de litros de bebidas con o sin alcohol, desde infusiones, aguas, cervezas, vinos e incluso espirituosas. El vino sólo representa el 2,7% de ese volumen.

En la industria vitivinícola llegó la hora de pensar seriamente en qué negocio estamos y recuperar momentos de consumo perdidos, litros que durante años nos han quitado otras bebidas.

Creo de suma importancia pensar en una Argentina productora, exportadora, que genere riquezas y no como ocurrió en los últimos 4 años donde solo se fomentaba la especulación financiera. Es así que el gobierno Nacional está trabajando en base a un desarrollo sustentable de toda la cadena en conjunto de todo el sector público y privado.

El Ministro Julián Domínguez nos pide trabajar en un proceso de mejora continua de la base productiva y tecnológica. Por ello es que seguiremos en las tareas y acompañamiento junto a otros sectores del estado, entendiendo que se puede crecer en el mercado externo.

Tal como hemos hecho este año queremos seguir recuperando el protagonismo del INV desde la mesa de asuntos internacionales para trabajar junto a Cancillería en la OIV y GMCV, facilitando el ingreso de productos argentinos a países ya sea para vinos, mostos, pasas de uva y uva en fresco.

Asimismo, buscaremos ser garante de la genuinidad de los productos, pero con una visión moderna, modificando resoluciones y generando nuevas que permitan al sector adaptarse a la nueva realidad.

Juntos, cerca, codo a codo productores, elaboradores, sector público y privado, desde el primer día este equipo del INV, el gobierno nacional, legisladores, gobiernos provinciales y hacedores trabajamos por un objetivo común que nos permita que cada año podamos festejar grandes cosechas.

Principales datos vitivinícolas.

Año 2020

Superficie cultivada: 214.798 ha

Cantidad de Establecimientos Elaboradores: 858

Cosecha de uvas: 20.557.455 qq

Elaboración de vinos: 10.796.149 hl

Elaboración de mostos: 4.429.152 hl

Elaboración de jugo de uva: 707 hl

Venta de vino mercado interno: 9.429.659 hl

Exportaciones de vino: 3.948.697 hl

Valor FOB de las exportaciones de vino: U$S 791.268.820

Exportaciones de uva en fresco: 5.027.255 kg

Valor FOB de las exportaciones de uva en fresco: U$S 6.034.257

Exportaciones de pasas de uva: 36.368.726 kg

Valor FOB de las exportaciones de pasas de uva: U$S 52.785.076

Exportaciones de mosto concentrado: 135.319 t

Valor FOB de las exportaciones de mosto concentrado: U$S 138.018.940

Exportaciones de mosto sulfitado: 36.854 hl

Valor FOB de las exportaciones de mosto sulfitado: U$S 1.205.470

Total valor FOB de productos exportados: U$S 989.312.563

