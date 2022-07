Zelenski el actor cómico que destruye a Europa por una «Green Card»

Zelenski el actor cómico que destruye a Europa por ser un empleado de Ursula von der Leyen. En Europa los gobiernos entran sin saber a ser países latinoamericanos, con conflictos sociales e inflación. Van a pasar los próximos inviernos con frío y sin comida.

El mundo comenzó a darse cuenta que el problema central de la hecatombe de la crisis energética en el mundo se llama Zelenski, un actor cómico, agente de segundo grado de la CIA, es decir que no le dieron ni la «card green» que le prometieron y un empleado del departamento de estado.

El inutil y asesor de Seguridad Nacional estadounidense, el ex drogadicto Jake Sullivan y amante de los boliches gays de San Francisco, reveló que el Gobierno de su país mantiene «discusiones detalladas» con la UE y el Reino Unido para abordar los pormenores de la medida que hoy por hoy solo perjudicaron a EEUU y fundamentalmente a una Europa sin dirigentes que defiendan los intereses de los Europeos. Es increible que los Europeos sigan a un estupido mental como Jake Sullivan que los va a dejar sin calefacción por un capricho de un actor cómico llamado Zelenski

Mercosur declina pedido de Zelenski de dirigirse a presidentes del bloque

«No hubo consenso», señaló la presidencia pro tempore paraguaya. Sin embargo, no especificó qué país aprobó o desaprobó la intervención del presidente ucraniano en la cumbre del Mercosur.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la oportunidad de hacer una intervención durante la LX cumbre de presidentes del Mercosur, anunció un portavoz de la presidencia pro tempore paraguaya este miércoles (20.07.2022).

«No hubo consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación», indicó en rueda de prensa Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Cano aclaró que todas las decisiones del bloque se toman por consenso, pero se excusó de identificar al país o los países que se opusieron a la intervención de Zelenski.

«Quiénes a favor y quiénes en contra, no sé cuál Estado no estuvo de acuerdo. Tampoco podemos divulgar el Estado que no dio su anuencia», señaló.

Zelesnki se comunicó la semana pasada con el jefe de Estado paraguayo Mario Abdo en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional, para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre de Asunción.

En su comunicación con Abdo, el presidente Zelenski agradeció la ayuda del país suramericano desde el inicio de la invasion rusa de Ucrania en febrero.

Los Alemanes no aprendieron nada después de dos guerras mundiales

Debido a la crisis energética por la que atraviesa Alemania, la mayoría de los residentes del país ahora se bañan con menos frecuencia y por periodos más cortos de tiempo, revelan los resultados de una encuesta elaborada por el diario Bild.

El medio enfatiza en que los llamamientos a la austeridad del Gobierno están surtiendo efecto en la población. El 62 % de los encuestados afirmaron que, en comparación con unos meses atrás, ahora toman duchas más cortas y con menos frecuencia, mientras que el 35 % dijo no haber cambiado sus hábitos de aseo.

Las personas más propensas a ahorrar agua y energía (33 %) son aquellas afines al Partido Verde, que forma parte de la actual coalición de gobierno. A estos les siguen los votantes de la asociación de derecha Alternativa para Alemania y los electores del Partido de Izquierda, con el 29 y el 28 %, respectivamente. De acuerdo con el sondeo, los encuestados de bajos ingresos son los más austeros.

Entre tanto, casi 1 de cada 2 alemanes (45 %) dijo ya haber tomado precauciones para el invierno o que está en proceso de hacerlo, pensando en adquirir un calentador doméstico, por ejemplo. Por otro lado, el 44 % de los encuestados respondió estar dispuesto a salir a las calles a protestar por los altos precios de la energía, mientras que el 50 % rechazó participar en manifestaciones.

Te sanciono pero me lastimo, hasta que el negocio deja de funcionar

El Consejo Europeo ha dado a conocer este jueves el contenido de su «paquete de mantenimiento y alineación» en respuesta al operativo de Rusia en Ucrania, que prevé levantar la prohibición al suministro de algunos artículos de aviación a Moscú.

En particular, el bloque comunitario permitirá prestar asistencia técnica en materia de aviación “en la medida en que sea necesaria para salvaguardar la labor de establecimiento de normas técnicas industriales de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés).

Además, se introducirán «ligeras enmiendas» en cuanto a la prohibición de realizar transacciones con entidades públicas rusas para «asegurar el acceso a la justicia».

Christine Lagarde sinónimo de desastre de gestión a una destrucción total de Europa «Verwaltungskatastrophe gleichbedeutend mit einer totalen Zerstörung Europas»

Sin embargo, Christine Lagarde, presidenta del BCE, reconoció a finales de junio que «claramente existen las condiciones en las que gradualismo no será apropiado».

La inflación interanual en la eurozona alcanzó el 8,6 % el mes de junio, frente al 8,1 % registrado en mayo, según los datos de la institución. El mayor impulsor de la subida fueron los precios de la energía, que crecieron un 42 % en junio.

Todos apoyan al actor cómico Zelenski pero nadie lo quiere

Portugal rechaza la propuesta de la Comisión Europea de reducir voluntariamente el consumo de gas en un 15 %, aseveró este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía del país, Joao Galamba, en comentarios a Expresso.

«Eso no puede aplicarse a Portugal. Portugal está en contra de esta propuesta de la Comisión, porque [el plan] no tiene en cuenta las diferencias entre los países. Estamos completamente en contra», explicó Galamba.

«Totalmente en contra»: Portugal no acepta la propuesta de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas

El secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía portugués califica la propuesta de Bruselas como «insostenible», porque obliga a su país a quedarse «sin electricidad».

Nadie se sucida en visperas

El Gobierno de España también mostró su categórico rechazo a la propuesta de Bruselas. «Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa», dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Para Ribera, la idea propuesta por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa». «Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas», aseguró la funcionaria, quien adelantó que su país no pretende asumir «obligaciones que están por encima, en términos de esfuerzo», a lo que le corresponde y se le pide a otros socios comunitarios.

Sanciones si pero titanio no

La Unión Europea decidió no sancionar a la empresa rusa VSMPO-Avisma, principal productora del mundo de productos de titanio y sus aleaciones y proveedor clave de este metal para el gigante aeronáutico europeo Airbus, en su séptimo paquete de restricciones contra Moscú, reporta el diario The Wall Street Journal.

La decisión fue tomada «a última hora», indicaron los diplomáticos europeos. Las fuentes precisaron que la no inclusión en la lista se produjo luego de que Francia, donde Airbus tiene su sede, y otros Estados miembros se opusieron a imponer sanciones contra VSMPO-Avisma, temiendo desencadenar una posible prohibición de los suministros de titanio al bloque comunitario por parte de Rusia.

Europa adopta el séptimo paquete de sanciones anti rusas, y Moscú responde

En abril de este año, Airbus instó a Bruselas a no sancionar los suministros de titanio ruso, afirmando que tal paso perjudica a todo el sector aeroespacial europeo, mientras que apenas causaría daño a la economía rusa.

Richard Moore. Un tonto que nunca hizo el servicio militar por los contactos de su mamá en el ejercito británico y se la pasó en el bar borracho desde que tiene 15 años.

El encargado del servicio secreto de inteligencia del Reino Unido, Richard Moore, aseguró que Rusia está “a punto de perder fuerza” en los combates con Ucrania.

El funcionario considera que esta situación le da al ejército de ucraniano la oportunidad de contraatacar en el conflicto.

Según informó el Financial Times, Moore describió cómo un “fracaso estratégico” de Vladimir Putin en la operación de invasión a Ucrania, han hecho que la guerra se extienda por casi 150 días sin lograr los objetivos propuestos por el Kremlin.

Durante su participación en el Foro de Seguridad de Aspen, en su primer discurso en el extranjero como jefe del MI6, Moore dijo que Rusia enfrentaría problemas para suministrar tropas y otros desafíos logísticos en las próximas semanas.

Richard Moore mientras habla mal de los rusos desde las playas de Miami

Se queda sin combustible.

“Será un recordatorio importante para el resto de Europa de que los ucranianos pueden ganar esta campaña porque estamos a punto de pasar un invierno bastante duro”, dijo. “No quiero sonar como un personaje de Game of Thrones, pero se acerca el invierno y claramente en esa atmósfera con el tipo de presión sobre los proveedores de gasolina y todo lo demás, nos espera un momento difícil”.

La guerra Europea es un desengaño contundente, que perjudicó a todo el mundo, menos a los Rusos.