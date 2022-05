BCRA desalienta la oferta de criptoactivos en el sistema financiero

Los saldos registrados en billeteras virtuales de cripto activos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros. Los problemas como fraude, información incompleta para operar y falta de transparencia sobre los criptoactivos ya es un problema grave en la Argentina, teniendo en cuenta que los Argentinos son evasores de nacimiento.

La entidad consideró que los criptoactivos no son dinero de curso legal. Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria..

Las entidades «no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados», señala la disposición, que busca mitigar los riesgos asociados a esas operaciones.

El Central alertó por caídas de las plataformas de intercambio o exchanges que implique la imposibilidad de los usuarios de acceder a sus tenencias y que además «pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves», lo que podría derivar en una eventual pérdida de los criptoactivos.

BCRA: SEGURIDAD Y HACKEOS. LAVADO Y EVASIÓN

La volatilidad es quizá el talón de Aquiles de las criptomonedas, siendo que incluso las más establecidas como Bitcoin o Ethereum pueden variar enormemente en pocas horas. Sin embargo, cada vez más se consolidan en ciertos parámetros de valores y van superando nuevos techos de cotización.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves que «las entidades financieras no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren, que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados» por el organismo monetario.

En un comunicado, la entidad indicó que «la medida dispuesta por el Directorio del BCRA procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto».

«El BCRA recordó que la actividad de las entidades financieras debe estar orientada a financiar la inversión, la producción, la comercialización, el consumo de los bienes y servicios requeridos tanto por la demanda interna como por la exportación», expresó el comunicado.

Más adelante, el organismo enfatizó que «los distintos actores implicados en las operaciones con estos activos pueden no encontrarse establecidos en el país, lo que podría generar apartamientos a la normativa general».

En mayo de 2021, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicaron una alerta a efectos de proveer de información sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para las personas usuarias e inversores.

En esa publicación, se destacó que «los criptoactivos pueden definirse como una representación digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT) u otra tecnología similar».

«Además, se mencionaron algunos de los riesgos asociados a este tipo de operaciones: su elevada volatilidad, los riesgos asociados a las disrupciones operacionales y a los ciberataques, al lavado de activos/financiamiento del terrorismo y al potencial incumplimiento a la normativa cambiaria, a la ausencia de salvaguardas e información completa que la regulación vigente prevén para las personas usuarias de servicios financieros y al carácter transfronterizo de las operaciones», concluyó el BCRA.

El pronunciamiento del Banco Central se produjo luego de que el Banco Galicia lanzara esta semana un servicio de compra y venta de criptomonedas a sus clientes a través de su homebanking.

En este sentido al BCRA le preocupa que las criptomonedas se manejen por fuera del sistema y sirvan como una alternativa para evasores y lavadores de dinero. Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis es necesario alertar sobre los potenciales riesgos.

"Este servicio se lanza tras una ardua evaluación de los distintos criptoactivos y teniendo en cuenta la alta demanda por parte de los clientes. "Más del 90% de las personas manifiestan conocer las criptomonedas e incluso muchas de ellas las ven como una inversión y el futuro financiero. Realizamos una encuesta a nuestros clientes y más del 60% quiere incorporar estos activos en su cartera de inversión, siendo el público más joven el que más los demanda. Tomando los datos como base y que el centro de nuestras decisiones tiene como base la experiencia y las necesidades de nuestros clientes, esto nos motivó a impulsar este proyecto", explicaron Ariel Sanchez, Gerente de Productos de Inversión y Nicolás de Giovanni, Sr. Product Manager de Banco Galicia.







