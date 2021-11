Bitcoin City El Salvador de Nayib Bukele

El Salvador en septiembre se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal.

La Casa Presidencial de El Salvador ha compartido el particular video corto con el que se introdujo al ‘avatar’ del presidente Nayib Bukele durante la conferencia de la ‘semana del bitcóin’, en la que se anunció los planes de construir Bitcoin City, la primera ‘ciudad del bitcóin’ del mundo, que estará financiada con bonos respaldados con la criptomoneda. «Esto va a convertir a El Salvador en el centro financiero del mundo», dijo.

Con el pie de foto «El Presidente is in da house», el clip muestra lo que parece ser el nuevo ‘avatar’ del mandatario bajando lentamente de un ovni al ritmo de la canción ‘You Shook Me All Night Long’ de la banda AC/DC.

Bukele es un presidente popular, las encuestas de opinión muestran que los salvadoreños son escépticos sobre su amor por bitcoin, y su desigual introducción ha alimentado protestas contra el gobierno.

Después de un bloqueo de cinco años, El Salvador comenzaría a vender algunos de los bitcoins utilizados para financiar el bono para dar a los inversores un «cupón adicional», dijo Mow, quien postuló que el valor de la criptodivisa continuaría aumentando de manera sólida.

El bono se emitiría en la «red líquida», una red de cadena lateral bitcoin. Para facilitar el proceso, el gobierno de El Salvador está trabajando en una ley de valores y la primera licencia para operar un intercambio iría a Bitfinex, dijo Mow.

El exchange de criptomonedas Bitfinex fue incluido como el corredor de libros para el bono en una presentación detrás de Mow.

Una vez que se emitieran 10 de esos bonos, se retirarían del mercado $ 5 mil millones en bitcoins durante varios años, dijo Mow. «Y si consigues que 10 países más hagan estos bonos, eso es la mitad de la capitalización de mercado de bitcoin».

La «teoría del juego» sobre los bonos le dio una ventaja al primer emisor de El Salvador, argumentó Mow, diciendo: «Si bitcoin en la marca de los cinco años alcanza $1 millón, que creo que lo hará, venderán bitcoin en dos trimestres y recuperarán eso. $500 millones «.

