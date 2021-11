Noche de las Birrerías un clásico Porteño: La Cerveza

Noche de las Birrerías : La Cerveza

La cita será el 27 de noviembre. Una jornada única que reúne más de 100 cervecerías de 15 barrios de la ciudad invitando a recorrer cada zona a pie y disfrutando de diferentes propuestas artísticas.

Este año se celebra la octava edición de La noche de las Birrerías, un evento que reúne a los amantes de la cerveza y bares cerveceros para celebrar a esta bebida que reúne más adeptos año a año.

¿Cuando?

El 27 de noviembre a partir de las 18hs cien cervecerías de quince barrios diferentes de la ciudad ofrecerán todos sus estilos disponibles desde las 18hs hasta la 1am. El evento se desarrolla en simultáneo en las cervecerías elegidas, agrupadas por zona, invitado a recorrer a pie, probando diferentes estilos de cerveza y sorprendiendo a los presentes con originales propuestas artísticas programadas para cada lugar. Las pintas se compran a precio promocional ($185) a través de Passline, obteniendo un código QR que se presenta en cada bar.

¿Qué propone cada bar?

Cada local ofrecerá sus mejores cervezas para formar parte de este recorrido que además contará con una puesta en escena artística que va desde muestras de fotos, teatro, shows en vivo, karaoke, tarotistas, competencias de freestyle, dj´s, arcades hasta ferias y más. Un evento 360 que invita a disfrutar con todos los sentidos.

¿Dónde?

A través de la web del evento se pueden ver los mapas de cada barrio que invitan a realizar los recorridos correspondientes marcando donde se encuentra cada cervecería. Los barrios que participan del evento son: Belgrano, Caballito, Centro, Colegiales, Devoto, Núñez, Palermo (Hollywood, Norte, Soho y Viejo), Parque Patricios, Recoleta, San Telmo, Villa Crespo y Villa Urquiza.

¿Quiénes son las cervecerías participantes?

Las cervecerías participantes son:

Belgrano: Burton on trent,Buller, Braft, Growlers, Hormiga Negra, Piba



Centro: Celta bar, Covo, Growlers, La Birreria Paseo la Plaza, La Birreria Puerto Madero, Pentos, Peñon del Águila, Piba



Caballito: Antares, Baum, Brauhaus, Bronx, Club de la Birra, Growlers, Hormiga Negra, Taffer



Colegiales : Arredondo, Blackbird, Who, The old uncle beer



Núñez: Stammtisch, Maldita Birra, Vicente Cadillach, Holzen hops, Houdini



Devoto: La Birreria vdp, Lagerhaus, Pentos devoto, Quevedo, Taberna Odin club, Temple Craft, Varsovia



Palermo Hollywood: Bondi Stop, Burger Couple la Chupeteria, Growlers, La Birreria, Peñon del Águila, The Hum

Palermo Norte: La Birreria, La Estrella Federal, Piba, Yolo

Palermo Soho: Chela Craft, Flynns Arcade, Growlers, Piba Soho, Rabia, Santaella, Terrenal, Wolfa

Palermo Viejo: Aroha, Baum, Bronson, El Octavo, La Birreria, Piba, Charlie Hops



Recoleta: Antares Parador Houssay, Birra y Barra, Ceres 252, Club de la Birra, Cobarde, Figueroa, Growlers



San Telmo: El Federal, Berlina Bunker, La Birreria, La Poesia, The Capital Beer, Valhalla, Cic bar, Temple Trastienda



Parque Patricios: Buda Green, Estacion Patricios, Nishan Park, Kintaz



Villa Crespo: Buller, Che Bonche 698, Che Bonche 701, Hops, Ipa, La Birrería, Los Caminantes, Mecánico, Saibhir.



Villa Urquiza: Bluedog, Butan, Clandestino, El Holandés Errantes, Hormiga Negra, The Birra Lab, Berim, Brava Bar

¿Quiénes son los organizadores?

La producción general y formato del evento están cargo de Emiliano Cortés y Pablo Mileo, creadores de Veggiemanía, Burgermania y Mundial de Birra que vienen marcando tendencia en el mundo gastronómico.

Esta actividad cuenta con el apoyo institucional de BA Capital Gastronómica un programa de gobierno que busca posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como la capital gastronómica de América Latina. A través de 4 ejes fundamentales de la alimentación (conocer, comprar, cocinar y comer), tiene como objetivo impulsar el desarrollo gastronómico porteño a través de la generación de empleo y turismo. También acompaña a La Noche de las Birrerías el programa Disfrutemos BA que difunde todas las actividades de interés cultural de la ciudad.

