Cuando la AFIP es la delincuente, punga y mechera.

Tip: El titular de la AFIP tiene sus ahorros fuera del país.

Cuando la AFIP te invita a vivir a la calle.

El 18 de Julio volví de entregar unos pedidos con #ayudantetomi como es habitual, y me topé con una notificación de AFIP. Se lo pasé a mi contadora y le pregunté qué tan grave era y ella me respondió que le dé unos días para consultar 🙄. A la semana me pidió presente un descargo redactado por una abogada. Todavía no sabía cuánto iba a cambiar mi vida. .

Llamé a otro contador y me enteré de la verdad: Afip decía que me pasé $ 400 del monto máximo por producto en una factura, motivo de expulsión del monotributo, lo que implica me pase a responsable inscripto 30 meses para atrás y presente declaraciones de IVA y así me genera una deuda de $ 700.000 más intereses 🤯. Si, leíste bien. De ahí en más mis días se convirtieron en un infierno. .

Una semana después la llamé a Caro López, una contadora con la que tuve una asesoría años atrás y me dijo: Mechi, tenés que ir a hablar con la responsable que lleva tu caso. Era un viernes de lluvia, me cambié y fui hasta AFIP de plaza de mayo y mí inspectora me recibió casi con un NO antes de hablar. Le pedí que me escuche, e hizo silencio: “Noemí, soy separada, tengo un hijo de 9 años que tiene un trastorno neurológico, hace 5 meses despidieron al papá de mi hijo del trabajo y a raíz de esto mi hijo se quedó sin prepaga para su tratamiento. Trabajo todos los días con emprendedores haciendo lámparas, cuido de mi hijo, lo llevo a sus terapias, alquilo un departamento, hace dos años no me tomo vacaciones y tengo todos mis impuestos al día, incluído el monotributo. Este emprendimiento es mi única fuente de ingresos y le pago a una contadora que me mal asesoró. Sé que cometí un error, pero expulsarme es casi como decirme que me vaya a dormir a la calle. Si ves mi cuenta de banco podes comprobar que no puedo pagar, ni siquiera con una cómoda moratoria”. Con lágrimas en los ojos y lo más entera posible continué: “estoy acá para ver que se puede hacer, quiero resolver mi situación, decime que pague una multa, que se puede hacer algo”. Me contestó con una negativa, llamó a su jefe y él me repitió lo mismo esquivando la mirada. Me quebré en llanto, volvió hacia mi (sigue en sig post)