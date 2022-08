Daniel Vila le puso los puntos a Viviana Canosa

Viviana Canosa, conductora tira bomba de «Viviana con vos», decidió que la edición de este viernes no salga al aire, ya que le prohibieron poner al aire un informe sobre el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. O reordenando la oración. Danie Vila le puso los puntos a Viviana Canosa y posiblemente salga del aire próximamente y no sea más parte del equipo de TV del Barrio de Palermo.

Según pudo saber Palermonline Noticias en los pasillos de la entidad de Honduras, «Daniel Vila tiene los huevos al plato de Viviana, está desatada y un correctivo no le va a hacer mal, la gente no la mira por que es un programa permanentemente de mala onda, si la gente cambia de canal no es negocio».

Esa fue la razón por la que la ex panelista de Jorge Rial se retiró de los estudios del canal ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En la emisión tenía previsto además entrevistar al gorila de juguetería de Federico Andahazi, psicólogo y escritor, y al panqueque Juan Bautista «Tata» Yofre, ex secretario de Inteligencia de la Nación y embajador durante el gobierno de Carlos Menem.

El canal, dirigido por Daniel Vila, quien estuvo el pasado miércoles en el Museo del Bicentenario para presenciar la asunción de Massa, no se manifestó al respecto y se limitó a cambiar su programación.

Cerca de las 22, leyeron al aire y en vivo un comunicado sobre escraches a políticos, justo en el día en el que Massa había sido víctima de uno.

La polémica se trasladó rápidamente a las redes sociales. Jorge Rial eligió su cuenta oficial de Twitter para brindarle apoyo a su colega: «Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Danie Vila».

Jorge Rial twitteó que Viviana Canosa @vivicanosaok no hizo su programa en @A24COM porque le prohibieron pasar un informe critico sobre Sergio Massa

#VivianaConVos #VivianaCanosa #A24 pic.twitter.com/qpr0A7tDG2 — Partido Libertario PBA (@LibertariosBA) August 6, 2022