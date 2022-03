Versace Otoño-Invierno 2022 Mujer | Desfile de moda | Versace, Siempre estas colecciones son tendencia. Todas esperamos que muestren los más grandes diseñadores, pero en este caso la que mostró su colección con un desfile de moda tremendo es ella. Donatella Versace.

La marca esta manejada por Gianni Versace S.p.A., usualmente llamada Versace, es la casa de moda Italiana, fundada por Gianni Versace en 1978 y hoy es propiedad de Michael Kors Holdings es una compañía multinacional de moda con sede en Manhattan, Nueva York. Está presidida desde 1981 por el diseñador Michael Kors. La compañía está especializada en prendas de moda como ropa, zapatos, relojes, bolsos y otros accesorios. En 2015, Michael Kors tenía más de 550 tiendas y 1500 boutiques en varios países.

Michael David Kors (nacido Karl Anderson Jr.; Nueva York, 9 de agosto de 1959) es un diseñador de moda estadounidense. En 1981 creó la marca de indumentaria Michael Kors, la cual consiguió vender en los almacenes Bergdorf Goodman en Nueva York. En 1997 comenzó a trabajar en la casa francesa Celine, su contrato le permitía seguir trabajando con los diseños de su propia firma. Kors siempre ha sido apasionado por la moda desde temprana edad. Su madre pensaba que tenía que ver que él estuvo expuesto desde temprana edad a la industria de la moda por el trabajo de su madre. Kors, a los cinco años, diseñó el vestido de novia de su madre para su segundo matrimonio.

En los años 1970 Donatella Versace siguió los pasos de su hermano mayor, Gianni, comenzando a diseñar artículos de punto en Florencia, Italia mientras estudiaba idiomas. Después de su graduación compartió un piso con su hermano en Milán. Donatella había planeado trabajar para su hermano en labores de Relaciones Públicas, pero para él era más valioso tenerla como a una «musa y crítica», según Donatella durante una entrevista con la revista Vogue.

A través de su cercanía a las empresas de su hermano, Donatella se metió en el mundo de la moda. Una década más tarde, en los años 1980, Gianni lanzó un perfume dedicado a ella, Blonde, y le dio su propio sello, Versus, que sigue siendo una conocida línea interior de Versace.

