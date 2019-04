El apellido de Londres

Compartí :-)







Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Es la marca en el orillo. El brillo de Piccadilly que ha adquirido fama mundial de brillo y glamour. Una historia de un clásico que sigue vigente como un joven con experiencia. Aquí el Ritz.

Es un genérico que no requiere más presentación. Es parte del ADN de la ciudad que lo cobija. Tan british como el que más. Cuando The Ritz abrió sus puertas por primera vez el 24 de mayo de 1906, fue considerado uno de los mejores hoteles del mundo. Concebido por el famoso hotelero César Ritz con el objetivo de convertirse en el mejor destino para los huéspedes que buscan alojarse en el hotel más lujoso de la tierra, no se ahorraron gastos en sus opulentos interiores y lujosos muebles. César fue el hotelero suizo que dio su nombre al Ritz de Londres cuando se inauguró. A principios de 1900, ese apellido se convertiría en una palabra por derecho propio, con ‘ritz’ ‘ritzy’ y ‘ritzier’ entrando en el lenguaje común, lo que significa ‘alta calidad, superioridad’.La frase “puttin (g) en el Ritz” se hizo conocida a partir de 1911, y más tarde fue utilizada por Irving Berlin en su canción de 1927, y para el musical de 1930 del mismo nombre.

Ganando reputación por ser el hotel más prestigioso de Londres, atrajo a numerosos huéspedes famosos y de moda. Durante sus primeros años, el hotel disfrutó del patrocinio del Príncipe de Gales (el futuro rey Eduardo VII), que era un cliente leal de César Ritz y se cuenta que solía decir “donde va Ritz, yo voy”. Otras figuras icónicas incluyen a Pavlova, la Prima Ballerina rusa que bailó en The Ritz en 1912. Aga Khan y Paul Getty tenían suites, y Winston Churchill, Dwight Eisenhower y Charles de Gaulle se reunieron en la Suite Marie Antoinette para discutir las operaciones durante el Segundo Mundo Guerra.

Lady Diana Cooper, que vivía en la calle Arlington, recordó que el Ritz fue el primer hotel, que permitió que las jóvenes solteras no fueran acompañadas.

Dar bien en cámara

El Ritz también se convirtió en el hotel elegido por las estrellas de Hollywood. Charlie Chaplin requirió que 40 oficiales lo escoltaran a través de sus fanáticos hasta el hotel en 1921. Desde el balcón de su habitación, comenzó a arrojar claveles, lo que provocó un reclamo de una madre indignada: “mi niño trató de conseguir uno de tus claveles y le rompieron el sombrero. Le adjunto una factura por uno nuevo”.

El dramaturgo inglés Nöel Coward escribió canciones en el hotel, incluyendo “Children of The Ritz” y Tallulah Bankhead bebió champán de su zapato durante una conferencia de prensa en la década de 1950. Su calzado de talla cuatro sirvió para coovocara un brindis: “¡Winston Churchill es mi dios!”. En 2014, The Ritz conmemoró el truco con otro: lanzó el Tallulah, un cóctel de champán que se sirve en una zapatilla de cristal.

Jackie Onassis describió el Ritz “es como el paraíso”. The Palm Court fue tan popular para el té de la tarde en el pasado como lo es hoy.

En 1995, The Ritz fue comprado por la compañía de Sir Frederick Barclay, Ellerman Investments.

En 1999, la comedia romántica “Notting Hill” de Richard Curtis, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, presentó varias escenas rodadas en The Ritz. Esto incluyó la escena divertida en la que el personaje de Roberts, la estrella de cine Anna Scott, celebra una conferencia de prensa en la Suite Trafalgar del hotel, y el dueño de la librería William Thacker, interpretado por Grant, se hace pasar por reportero de la revista Horse and Hound. Michael DeCozar, director de la sala principal de The Ritz, aparece en la escena de la conserjería y recuerda el rodaje que tuvo lugar durante la noche entre la medianoche y las 6.00 de la mañana, y fue interrumpido en una ocasión por una llamada telefónica que llegó a la conserjería desde un familiar invitado en Australia.

La reina madre cenó regularmente en The Ritz y su canción favorita para tocar en el piano fue “A Nightingale Sang in Berkeley Square”

En 1999, el Príncipe de Gales y Camilla Parker-Bowles asistieron al cumpleaños número 50 de Annabel Elliot en The Ritz, y fue la primera vez que se fotografiaron juntos en público cuando salían del hotel.

En enero de 2002, The Ritz recibió un Royal Warrant para servicios de banquetes y catering. El Ritz Londres, galardonado por Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, es el primer y único hotel galardonado con este premio.

El 14 de noviembre de 2002, Su Majestad la Reina Isabel II organizó una fiesta en el cumpleaños del Príncipe Carlos en el restaurante The Ritz como un “gracias” a su familia y amigos cercanos.

En 2005, The Ritz compró William Kent House, una espectacular mansión histórica diseñada en la década de 1740 que colinda con el hotel. En noviembre del año siguiente, se abrió a los huéspedes del Ritz, luego de un extenso proyecto de remodelación en el que se vio la exquisita colección de comedores privados y suites restaurados a su decoración original de estilo renacentista. Hoy en día, esta impresionante casa del siglo XVIII, diseñada por el famoso arquitecto William Kent, es una parte integral de The Ritz, que ofrece a los huéspedes una variedad de magníficas habitaciones para disfrutar.

La Reina Isabel II celebró sus 80 años den 2006 en The Ritz, que se llevó a cabo en toda la planta baja del hotel, y en The Ritz Club. Este fue el primer evento oficial en William Kent House.

En agosto de 2015, las escenas clave del episodio final del aclamado drama televisivo “Downton Abbey” se filmaron en The Ritz Restaurant con Lady Edith y Lady Rosamund, que se emitieron el día de Navidad de 2015. La filmación se realizó durante la noche y fue la escena final filmada con el elenco y el equipo, que se vistieron con trajes de 1920 para celebrar la ocasión.

La persona más famosa que murió en The Ritz fue la ex primera ministra Margaret Thatcher. Falleció, aparentemente leyendo en la cama, en una suite privada en abril de 2013.

Aunque esconda un universo laborioso tras bambalinas, dejarse seducir por el Ritz sigue siendo demasiado sencillo.