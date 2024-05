“El Blanqueo es para los más ricos entre los ricos”, afirmó Martín Lousteau, propuso “subir la alícuota a los que no pagaron” y que se premie “a los que cumplieron”

Buenos Aires, 21 de mayo de 2024.- El senador nacional Martín Lousteau hizo una detallada serie de preguntas sobre el Pacto Fiscal, y calificó al blanqueo como algo pensado “para los más ricos entre los ricos”, propuso “subir la alícuota a los que no pagaron” y que “se premie a los que cumplieron, como las pymes”.

“Coincido con lo que ha dicho el bloque de Unión por la Patria, que ‘los que entran a este blanqueo no deberían poder entrar al siguiente y los que entraron al anterior deberían no poder entrar a este’”, advirtió el presidente de la Unión Cívica Radical. “Hubiera sido muy bueno que hubieran puesto en los bloqueos anteriores que hicieron Ustedes, porque es muy lindo señalar, pero en ninguno de los blanqueos, y hubo dos, se pusieron esas cláusulas”, recordó.

“Para los más ricos de los ricos, se les da una estabilidad tributaria. Y ningún pequeño aliciente o premio al que cumplió, para el que estuvo cumpliendo en este país que esté atiborrado de impuestos, nada”, alertó, y especificó que “en 2016: el 92 por ciento del dinero blanqueado, lo blanqueó el 0,5 por ciento más rico en Argentina”.

Para el titular del radicalismo, “el que cumplió todo, no tiene ningún premio de nada, ningún régimen especial de impuestos, solo hay incentivo para que entren los más ricos entre los ricos”. “Hay un tratamiento diferencial, le están condonando mucha más deuda al que no está en el régimen monotributista o al que no está en autónomos, que al resto”, subrayó.

“Al que estuvo pagando y que por ahí paga, a pesar de que le cae la actividad, paga a pesar de todo, paga para mantener a los empleados, nada. Y al que no pagó, le vamos a condonar el valor real de su deuda”, continuó Lousteau. “Hay muchas pymes necesitadas y creo que va a haber muchas más necesitadas, a ésas no le vamos a dar un premio tampoco”, advirtió.

“Quiero saber por ejemplo sí en virtud del artículo 4 alguien que está condenado en primera instancia, pero no apeló, puede blanquear”, fue la primera pregunta del senador porteño. También interrogó si una persona políticamente expuesta del exterior podría lavar en la Argentina, porque es la primera vez que se habilita un blanqueo para extranjeros condenados por corrupción, tráfico de armas, lavado o narcotráfico.

“El artículo 27 -continuó Lousteau- dice que cuando alguien va a blanquear, las entidades financieras no podrán negarse a la apertura de una cuenta especial de regularización de activos ni tampoco podrán solicitar el depositante información adicional a la taxativamente regulada por el Banco Central”. “El gobierno que menciona la importancia de la libertad y que cuando entran dos personas del mismo sexo enamoradas a un bar piensa que el dueño tiene el derecho a decirle que no pueden estar besándose, ahora le está diciendo a todo aquel que va a blanquear que si va a determinado Banco, el Banco no le puede decir nada”, sintetizó.

“Es decir, a los millonarios de antes se le va a permitir congelar su situación durante 15 años. El que creó una empresa unicornio va a poder entrar y congelar su situación patrimonial. El que lo cree, de acá en adelante, va a tener que pagar, quiero saber si eso lo consideran justo”, concluyó Lousteau.-