El número 11: juego, cábalas y anécdotas históricas

El número 11 es un número considerado como mágico o místico en muchas culturas del mundo. En la cultura occidental, el 11 se asocia a menudo con la suerte, la intuición y la creatividad. También se le considera un número de transformación y renovación.

En el juego, el número 11 suele ser un número de buena suerte. En el póker, por ejemplo, el As y el 10 de picas se denominan «el once» y se consideran una mano muy poderosa. En la lotería, el 11 es uno de los números más jugados.

En las cábalas, el número 11 se asocia al arcángel Gabriel, el mensajero de Dios. También se asocia al número 2, que se considera un número de equilibrio y armonía.

A continuación se presentan algunas anécdotas históricas relacionadas con el número 11:

En la batalla de Hastings, en 1066, el ejército de Guillermo el Conquistador estaba compuesto por 11.000 hombres.

En la Revolución Francesa, el 11 de julio de 1789, se tomó la Bastilla, un evento que marcó el inicio de la Revolución.

En la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio que puso fin a la guerra.

La quiniela en Argentina: historia y origen

La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina. Se trata de un juego de pronóstico numérico, en el que los jugadores deben acertar los números que saldrán en los sorteos diarios.

El origen de la quiniela en Argentina se remonta a la década de 1930. En ese momento, el gobierno argentino buscaba una forma de recaudar fondos para obras públicas. Para ello, decidió organizar un juego de azar que fuera accesible a la población.

El primer sorteo de la quiniela se realizó el 27 de agosto de 1938. En ese momento, el juego consistía en acertar los números de la lotería nacional. En 1940, la quiniela se independizó de la lotería nacional y se convirtió en un juego independiente.

La quiniela se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Argentina. Cada día, millones de personas juegan a la quiniela en todo el país.

¿Quién inventó la quiniela?

El inventor de la quiniela es una cuestión de debate. Algunos historiadores afirman que fue inventada por el gobierno argentino en la década de 1930. Otros afirman que fue inventada por un empresario privado en la misma época.

Lo que sí está claro es que la quiniela fue creada con el objetivo de recaudar fondos para el gobierno o para un empresario privado. En ambos casos, el objetivo era aprovechar el deseo de la población de ganar dinero de forma rápida y fácil.

La quiniela es un juego que ha generado mucha polémica a lo largo de su historia. Algunos críticos afirman que es un juego que fomenta la adicción al juego y que perjudica la economía del país. Otros afirman que es un juego de azar que ofrece la oportunidad de ganar dinero a personas de todos los estratos sociales.

El número 11 ha sido un elemento significativo en muchas obras culturales. Aquí tienes algunas:

«Once Upon a Time in America» (Érase una vez en América): Esta película dirigida por Sergio Leone tiene un enfoque clave en el número 11. Se muestra en varias escenas y se considera un símbolo de la nostalgia y la pérdida.

«Ocean’s Eleven» (La gran estafa): Tanto la versión original de 1960 como la remake de 2001 se centran en un grupo de once ladrones que planean un atraco. El número es fundamental en la trama y el título.

«This is Spinal Tap»: En esta película cómica, la banda de rock ficticia Spinal Tap tiene un amplificador que va hasta 11 en lugar de 10, lo que se convierte en un chiste recurrente.

«Apollo 11»: Documental que relata la misión espacial de la NASA que llevó a los primeros humanos a la Luna. El número 11 se asocia con este logro histórico.

«Once»: Esta película y su adaptación a un musical cuentan la historia de dos músicos en Dublín. El número 11 es significativo en la trama.

«Stranger Things»: En esta serie, el número 11 es el nombre del personaje principal, una niña con habilidades telequinéticas.

«Eleven Minutes» (Once minutos): Novela de Paulo Coelho que explora el mundo de la prostitución y el amor, donde el número 11 está asociado con un momento crucial en la historia.

Estas son solo algunas de las obras en las que el número 11 juega un papel importante en el relato, ya sea como un símbolo recurrente, un elemento clave en la trama o relacionado con eventos significativos.

El número 11 no tiene una importancia cultural tan prominente en la tradición china, persa u oriental en comparación con otros números que se consideran más significativos debido a su simbolismo o pronunciación.

En la cultura china, por ejemplo, el número 8 se considera extremadamente afortunado debido a su similitud fonética con la palabra «riqueza» o «prosperidad». El número 6 también se considera afortunado debido a su pronunciación similar a la palabra «flujo» o «suavidad». En contraste, el número 4 se asocia con la mala suerte porque su pronunciación es similar a la palabra para «muerte».

En la cultura persa, algunos números pueden tener significados simbólicos o asociaciones específicas, pero el número 11 no se destaca de manera particular.

En general, el simbolismo numérico puede variar ampliamente entre diferentes culturas. Mientras que algunos números pueden considerarse significativos en una cultura, su importancia puede ser diferente o incluso no existir en otras.

El número 11 puede tener diferentes interpretaciones en diversas tradiciones religiosas:

En el Cristianismo:

El número 11 puede representar la falta o la imperfección, ya que está justo antes del número 12, considerado completo y simbólico (como los doce apóstoles, las doce tribus de Israel, etc.).

En algunos contextos, se menciona que la falta de uno de los doce apóstoles (Judas Iscariote) crea un vacío simbolizado por el número 11.

En el Judaísmo:

El número 11 no tiene una significación esencial en la numerología judía, pero en la Cábala (la tradición mística del judaísmo), los números en general tienen una interpretación más profunda y simbólica que va más allá de su valor numérico.

En el Hinduismo:

La numerología en el hinduismo puede tener interpretaciones específicas para diferentes números, pero no hay una asociación especial o significado particularmente prominente atribuido al número 11 en las escrituras hindúes.

En el Islam:

En el Islam, el número 11 no tiene un significado esencial o simbólico particular. El énfasis en la numerología no es tan prominente como en algunas otras tradiciones religiosas.

En resumen, mientras que algunas tradiciones religiosas atribuyen significados específicos a ciertos números, el número 11 no suele tener una importancia particularmente destacada en términos de simbolismo en varias de estas religiones. Sin embargo, es posible que en algunas interpretaciones más místicas o personales, se le pueda atribuir un significado especial.

En entornos como casinos y hipódromos, el número 11

En entornos como casinos y hipódromos, el número 11 no tiene un significado particular en sí mismo, al menos no como un número de la suerte o un patrón específico de apuestas. En juegos como la ruleta, el blackjack, el póquer o las apuestas en carreras de caballos, el número 11 generalmente no tiene una asociación específica o una ventaja particular sobre otros números.

En la ruleta, por ejemplo, no hay un número 11 específico en la rueda, pero algunos jugadores pueden apostar en un grupo de números que incluya el 11. Sin embargo, esta elección suele ser más una preferencia personal que una estrategia basada en el significado del número en sí.

En las carreras de caballos, el número 11 podría representar simplemente el puesto de un caballo en una carrera, pero su número no tendría ninguna influencia real en el resultado.

En resumen, en los entornos de juego como los casinos y los hipódromos, el número 11 generalmente no tiene un papel específico más allá de su valor numérico como parte de un juego o evento aleatorio. Los jugadores a menudo eligen números o combinaciones basadas en supersticiones personales o preferencias individuales en lugar de atribuirles un significado especial en el contexto del juego.

El número 11 es extremadamente popular en Argentina

El número 11 es extremadamente popular en Argentina debido a su fuerte asociación con el fútbol y, específicamente, con el equipo nacional argentino. La camiseta número 11 ha sido históricamente llevada por algunos de los jugadores más emblemáticos y talentosos en la historia del fútbol argentino.

El legendario jugador argentino, Diego Maradona, usó el número 10, pero su sucesor y otro jugador icónico, Lionel Messi, llevó el número 10 en Barcelona y, a menudo, el número 11 en la selección argentina. Además, otros jugadores influyentes como Juan Román Riquelme, también llevaron el número 10, dejando el número 11 para otros grandes jugadores.

La tradición de tener jugadores excepcionales portando la camiseta número 11 ha creado una conexión especial con ese número en el fútbol argentino. La fanaticada argentina tiende a identificar el número 11 con la creatividad, el talento y la habilidad futbolística de clase mundial.

Esta asociación del número 11 con jugadores destacados y momentos memorables en el fútbol argentino ha llevado a que se vuelva muy popular y simbólico en la cultura futbolística del país, siendo visto como un número que representa la excelencia y el legado en el deporte más querido y seguido en Argentina.

Datos históricos

El número 11 se utilizó por primera vez en el fútbol en la década de 1920. En ese momento, los números de los jugadores se asignaban de forma arbitraria, y no había ningún significado especial asociado a ningún número en particular.

En la década de 1930, los números de los jugadores comenzaron a asignarse de forma más sistemática. En muchos países, se estableció la norma de que los jugadores que jugaban por la banda llevaran el número 11.

En la década de 1950, el número 11 comenzó a asociarse cada vez más con los jugadores creativos y talentosos. Algunos de los mejores jugadores del mundo en esa época, como Pelé, Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano, llevaban el número 11.

En la década de 1970, el número 11 se convirtió en uno de los números más populares en el fútbol. Muchos de los mejores jugadores del mundo en esa época, como Johan Cruyff, George Best y Gerd Müller, llevaban el número 11.

En la actualidad, el número 11 sigue siendo uno de los números más populares en el fútbol. Muchos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, llevan el número 11.

Conclusión

El número 11 tiene una larga y rica historia en el fútbol. Ha sido llevado por algunos de los mejores jugadores del mundo, y sigue siendo uno de los números más populares en el juego.

Se presenta una lista de jugadores que han usado y estuvieron oficialmente jugando con la camiseta número 11 en la AFA:

Clubes de Primera División

Argentinos Juniors:

Diego Maradona (1976-1981)

Juan Román Riquelme (1996-2002)

Boca Juniors:

Alfredo Di Stéfano (1950-1953)

Diego Maradona (1981-1982)

Juan Román Riquelme (2007-2014)

Ángel Di María (2023-presente)

Colón de Santa Fe:

Juan Pablo Ángel (2003-2004)

Estudiantes de La Plata:

Juan Sebastián Verón (2006-2007)

Gimnasia y Esgrima La Plata:

Juan Román Riquelme (2015)

Independiente:

Ricardo Bochini (1973-1991)

Lanús:

José Manuel Moreno (1940-1949)

Newell’s Old Boys:

Lionel Messi (2003-2004)

River Plate:

Ángel Amadeo Labruna (1945-1962)

Enzo Francescoli (1983-1986 y 1995-1997)

Ariel Ortega (1991-1996 y 2002-2004)

San Lorenzo:

Alfredo Moreno (1930-1937)

Omar Asad (1987-1991)

Vélez Sarsfield:

Carlos Bianchi (1970-1973)

José Luis Chilavert (1991-1996)

Clubes de Segunda División

Atlético Tucumán:

Leandro Romagnoli (2018-2019)

Arsenal:

Luciano Figueroa (2013-2014)

Chacarita Juniors:

Carlos Bianchi (1967-1969)

Godoy Cruz:

Alejandro Gómez (2012-2013)

Huracán:

Diego Maradona (1982-1984)

Independiente Rivadavia:

Juan Román Riquelme (2016)

Instituto:

José Luis Chilavert (1997-1998)

Olimpo:

Walter Samuel (1997-1998)

Quilmes:

Diego Maradona (1980)

San Martín de San Juan:

Julio Cruz (2005-2006)

San Martín de Tucumán:

Juan Román Riquelme (2014)

Talleres de Córdoba:

Juan Román Riquelme (2012)

Unión de Santa Fe:

Jorge Valdano (1975-1976)

Clubes de Tercera División

Club Atlético Acassuso:

Juan Román Riquelme (2017)

Club Atlético Platense:

Juan Román Riquelme (2019)

Club Atlético Sarmiento:

Lionel Messi (2002-2003)

Selección Argentina

Lionel Messi: 2005-presente

Ángel Di María: 2011-presente

Juan Román Riquelme: 2003-2008

Diego Maradona: 1977-1994

Cabe destacar que esta lista no es exhaustiva, y que puede haber otros jugadores que hayan usado la camiseta número 11 en la AFA sin que se haya registrado oficialmente.