Elisabetta Franchi marca la tendencia de la moda en Milan.

Elisabetta Franchi, su empresa fue condenada por conducta antisindical. La empresaria de moda acabó en el centro de la polémica tras unas declaraciones polémicas. Al frente del imperio que lleva su nombre esta emprendedora y por su marca de éxito. Los temas planteados por Franchi parecen ser muy actuales en Italia y en Argentina y la fuerte retroalimentación que han desencadenado estas declaraciones es prueba de ello. Por lo tanto, queda por preguntarse si en el futuro estas palabras seguirán siendo sólo objeto de una controversia temporal en el panorama de los medios. El trabajo, y las mujeres menores de 40 años en el ojo de la tormenta.

Elisabetta Franchi, la empresaria que ama a los animales tanto como a la moda

En las oficinas de Elisabetta Franchi, más de 6.000 m 2 de estilo Miami en plena campiña boloñesa, los empleados llevan sus mascotas al trabajo, ya sean perros y gatos o tortugas. La iniciativa forma parte del programa Dog Hospitality, creado por la diseñadora, una de las primeras activistas –junto a Stella McCartney– del movimiento Fur Free, centrado en que la industria de la moda deje de utilizar pieles animales.

¿Quién es Elisabetta Franchi?

Es la empresaria que dicta la moda en Europa, más allá de las casas de alta costura, el Prêt-à-porter hoy tiene una reina que se hace notar con un estilo duro pero sexy

Para ella “La familia es el pilar de mi vida y trato de dedicarle el mayor tiempo posible a pesar de mi apretada agenda. El amor de los seres queridos es la fuerza de la vida; nos da la fuerza para enfrentar los desafíos más difíciles que se nos presenten. Sin familia, no sé dónde estaría ahora”.

Con respecto al respeto por los animales dice en su web que “Mi amor por los perros es igual al amor por mi familia, y por eso son parte integral de ella. Su presencia constante hace que mi vida diaria sea mejor. Son criaturas maravillosas capaces de dar amor real, puro e incondicional sin pedir nada a cambio. Siempre me he esforzado personalmente por defender los derechos de los animales, apoyando muchas iniciativas para su protección”.

Su casa en Bolonia

Su casa en Bolonia tiene un sentido especial y opina que “Para mí, mi hogar es absolutamente fundamental. Además de ser un lugar de reunión, es un santuario donde puedo sentirme protegido y sereno. Me gusta llamarla “La Contadina” porque es el resultado de la rehabilitación de un antiguo cortijo con patio diseñado para dos personas, que luego fue evolucionando junto con mi familia, animales incluidos. Mi hogar refleja mi estilo y gusto: minimalista pero al mismo tiempo cálido y acogedor”.

Su casa en Cortina

Además su casa en Cortina «A menudo venía a los Alpes con Alan de vacaciones, normalmente a Cortina, y siempre soñamos que los niños se acostumbrarían a una vida sana, en contacto con la naturaleza desde una edad temprana. Pero no encontramos la casa de nuestros sueños hasta 2012. «. La casa fue construida en la década de 1940, por lo que fue necesario reconstruir muchas partes. Al final mantuvimos los techos de madera y una ventana de arco del diseño original. La sala de estar es muy importante, aquí almuerzo y ceno con mi familia y amigos, es un espacio acogedor que está lleno de energía. Nuestras habitaciones están arriba. Los interiores en los Alpes tienden a ser demasiado rústicos, mientras que yo quería algo moderno, al estilo de Tom Ford. Madera, madera, madera. A veces siento que ¡Estoy viviendo en una casa en un árbol!»

Su casa en Milano Marittima

En Milano Marittima opina que «Estaba buscando un lugar, un santuario que estuviera bastante cerca de casa donde pudiera relajarme y disfrutar de la naturaleza y el mar. Para mí esta casa representa lujo, una sensación de armonía y equilibrio general que se logra cuando los muebles y los accesorios interactúan entre sí y es intrínseco en el refinamiento y la limpieza de líneas y formas»

Elisabetta Franchi marca la tendencia de la moda en Milan con mano dura

Tras la polémica suscitada por las declaraciones de la empresaria boloñesa Elisabetta Franchi sobre la edad de las mujeres para ser contratadas en su negocio, su empresa Betty Blue fue condenada por antisindical por la Justicia del Trabajo.

“Y entonces no me renovaron el contrato, la razón era simple, estaba construyendo una vida para mí, fuera del trabajo, que va más allá de lo que es su concepción de una mujer emprendedora”.

Es el mensaje de decepción e incluso un poco de enojo de un ex empleado de la estilista y empresaria boloñesa Elisabetta Franchi enviado a las redes sociales luego de sus declaraciones que causaron sensación y controversia.

La empresaria de moda acabó en el centro de la polémica tras unas declaraciones sobre la contratación de mujeres en su empresa. Su punto de vista

La emprendedora participó en la jornada «Mujer y moda: el barómetro de 2022» organizada por PWC Italia (empresa de asesoramiento financiero) celebrada en Milán el pasado 8 de mayo. La diseñadora, durante una entrevista con tonos coloquiales, afirmó que se enfoca en hombres y mujeres «maduros» mayores de 40 años para ocupar puestos considerados «importantes» dentro de su empresa sin correr el riesgo de contratar a mujeres jóvenes a punto de casarse y tener hijos. Franchi también agregó que un empresario no puede darse el lujo de perder una figura profesional durante dos años debido a la maternidad.

Elisabetta Franchi diseñadora boloñés

A partir de esa sentencia siguieron numerosas polémicas sobre las políticas de empresa del diseñador boloñés. Una de las conductas concernientes a su empresa Betty Blue fue declarada ayer antisindical por sentencia del Tribunal Laboral. La decisión se refiere a los conflictos disciplinarios enviados a los trabajadores que, entre finales de 2021 y abril de 2022, se sumaron a una huelga convocada contra las horas extraordinarias. Por otra parte, según el juez, la imposición de esas mismas horas extraordinarias, dentro del límite de 250 horas anuales, no es ilegítima.

La polémica sobre el empresario boloñés no amainará por el momento, por tanto. De hecho, se han sumado numerosos testimonios de mujeres que aseguran haberse quedado sin trabajo tras haber comunicado que esperan un bebé. Sin embargo, no faltaron figuras de la esfera pública, como Giorgia Meloni, que se puso del lado de Elisabetta Franchi, culpando al Estado de no apoyar suficientemente a las mujeres y sus respectivas empresas en caso de maternidad.

¿Qué objetivos persigue a través de su Fondazione Elisabetta Franchi?

La Fondazione Elisabetta Franchi Onlus se creó para continuar mi batalla por los derechos de los animales. Nunca me cansaré de ser la voz de estas maravillosas criaturas. Buscamos, por ejemplo, los muchos refugios caninos que luchan contra la falta de recursos para atender las necesidades básicas de los animales, y cuyos voluntarios rescatan perros de una muerte segura en las carreteras a diario… Los animales tienen alma, y yo siempre he tratado de darles voz. Mis perros son mi vida; compañeros siempre han estado conmigo, incluso en tiempos más difíciles.

La fundación Elisabetta Franchi Onlus y la organización sin ánimo de lucro ANAA de Alicia Alcocer Koplowitz llevan a cabo proyectos y actividades con el objetivo de proteger y defender a los animales.

Acogen animales abandonados y callejeros en centros de acogida y refugios para tratarlos y colocarlos en familias dispuestas a adoptarlos.

Denuncian y divulgan el maltrato a diario, para concienciar al mayor número de personas y promover el respeto por los animales en contextos sociales, legales y educativos.

Ayudan a voluntarios, particulares, familias, pequeñas asociaciones en dificultad con el suministro de los bienes necesarios para el cuidado y las necesidades de los animales.

Luchan en primera fila para pelear atrocidades como las corridas de toros,

el adiestramiento y matanza de galgos, la caza, las peleas clandestinas, la utilización de animales exóticos en los circos, la fiesta de la carne de perro muy extendida en Asia, la utilización de animales para experimentos en laboratorios, la utilización de plumas, pieles y pieles para la confección de prendas de vestir.

La Fundación Elisabetta Franchi Onlus y la organización sin ánimo de lucro ANAA de Alicia Alcocer Koplowitz llevan a cabo proyectos conjuntos con el objetivo de proteger a todos los animales.

Denuncian y dan a conocer estos abusos, con el fin de concienciar al mayor número de personas y promover el respeto por los animales.

Ayudan a voluntarios, particulares, familias, pequeñas asociaciones que luchan con el suministro de lo que los animales puedan necesitar.

Están en primera línea de lucha contra barbaridades como las corridas de toros, el adiestramiento y matanza de lebreles, la caza, las luchas clandestinas, el uso de animales exóticos en los circos, los festivales asiáticos de carne de perro, la experimentación con animales y el uso de plumas, cuero y pieles en la industria de la confección. FUNDACIÓN ELISABETTA FRANCHI ONLUS







Entradas Populares del Barrio de Palermo. Tango Argentino

Tango en Palermo

Tango y Conceptos

Tango y Esclavitud

Tango Cambalache

Tango Tag