Ensalada de Frutas en Argentina

Alejandro Magno, Macedonia y la Macedonia de frutas transformada en ensalada.

El nombre con el que se ha bautizado gastronómicamente esta mezcla frutal proviene de la creación político-militar de Alejandro Magno, el Imperio macedónico, marco histórico y geográfico en el que alternaron razas y culturas, idiomas y tradiciones, legados religiosos y estilos artísticos, tributarios unos y otros de diversas fuentes vernáculas.

Este «cóctel» de pueblos y naciones sirvió de modelo para que, durante el siglo XVIII, se empezará a utilizar en Francia el nombre propio «Macedonia» para referirse a un conjunto de elementos heterogéneos en cualquier ámbito, no solo el culinario.

Ensalada de Frutas en Argentina

En ciertos países, como el nuestro es decir Argentina, la ensalada de frutas es la combinación de ensalada de frutas con helado, generalmente con sabor a vainilla y se puede aderezar con jugo de naranja, almíbar de durazno, yogur, crema de leche, helado, azúcar o algún licor principalmente Cointreau.

Esta nota quizás me la estoy escribiendo para mi, soy gordito, diabético tipo dos. Con la fruta no todo lo que brilla es oro, por eso vamos a darte una mano. vamos a definir cuales si y cuales no. Según mi índice personal. Si no sos diabético, podes comer cualquier cosa, pero tene en cuenta que la fruta en jugo te levanta la glucosa a mucha velocidad y eso no es bueno.

Lo primero que aprendí es que la peor fruta de todas es la que se toma en jugo. Para los que creen que tomar un jugo de naranjas es sano, les vengo a comunicar que no. Es la peor de todas las opciones.

La ensalada de frutas es una mezcla de variadas frutas cortadas en trozos pequeños, aderezada con azúcar (o edulcorante), almíbar, licor o zumo de frutas, muy típica en algunos países donde se toma como postre. También es llamada ensalada de frutas en Costa Rica, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay (en estos dos últimos donde constituye el tradicional postre estival), Colombia y Venezuela, coctel de frutas en México, o tutti frutti en Chile, frase pseudo italiana que significa literalmente «todas las frutas» (aunque en Italia se la llama también macedonia).

Algunas frutas deben ser consumidas con moderación por los diabéticos por contener más carbohidratos o por tener menos fibras, lo que facilita la absorción del azúcar en el intestino. Los principales ejemplos son las frutas en almíbar (enlatadas), sandía, higo y tamarindo.

También es importante tomar en cuenta el índice glucémico de las frutas, ya que mientras más alto sea más se elevará el azúcar en la sangre.

Las frutas son el complemento multivitamínico que le podemos ofrecer a nuestro cuerpo, además de vitaminas y minerales , contienen antioxidantes , fibra y mucha agua.

Recuerden que es de suma importancia las porciones que consumimos.

Las ensaladas de fruta fresquita, llenas de sabores.

Lo ideal para una ensalada de frutas es seleccionar las que tienen menor valor glucémico.

Índice glucémico

Frutillas: 40

Papaya: 56

Naranja: 43

Durazno en almíbar: 58

Jugo de manzana sin azúcar:44

Piña: 59

Jugo de Naranja: 50

Uva: 59

Banana: 51

Cerezas negras: 63

Mango: 51

Melón: 65

Albaricoque: 34

Dátiles: 62

Durazno: 28

Uvas pasas: 64

Pera: 33

Arándanos azules: 53

Ciruelas: 53

Manzana: 36

Kiwi: 58

Sandía: 76

Alimentos cotidianos que aumentan la glucemia

Pan.

Azúcar.

Miel.

Fideos.

Puré de papas.

Cereales azucarados.

Helados.

Harina de trigo refinada.

¿Cuánto tiempo puede durar una ensalada de frutas en la heladera?

Podés conservarla en la heladera al menos 12 horas, luego fermenta. En internet dicen cualquier cosa.

La fruta tiende a fermentarse rápidamente (24 a 48 horas). Sin embargo, algunos prefieren fermentar la fruta hasta 2 a 3 semanas. Así desarrollará un sabor mucho más fuerte, pues el jarabe se convierte en alcohol, pero al mezclar diversos jugos de distintas frutas la situación comienza a generar un caos bioquímico y los procesos se aceleran. lo ideal es hacer la ensalada de frutas a la mañana y comer al mediodía o hacerla a la tarde y comerla luego de la cena.

¿Cuáles son los beneficios de la ensalada de frutas?

Es rica en fibras, vitaminas y minerales y, si se le agrega jugo de limón, es un buen aliado como antioxidante. La ensalada de frutas es un plato fresco, saludable, lleno de color y sabor. Es rica en fibras, vitaminas y minerales y, si se le agrega jugo de limón, es un buen aliado como antioxidante. Si sos diabético esto no es para vos y debes consultar con tu médico de cabecera o diabetólogo o endocrinólogo. Una fruta mal seleccionada puede dañarte la salud si sos diabético.

CARTA DE LECTORES

1 – Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail info@palermonline.com.ar

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

2 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

3 – Palermo On Line en Twitter.

4 – Palermo On line en Instagram.

5 – Palermo On line en Facebook

RESPUESTAS:

LINKS