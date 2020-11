Falleció Diego Armando Maradona.

Compartí :-) .









Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. Diego Maradona se descompensó y es asistido de urgencia en su casa del barrio San Andrés.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020



Fallece Diego Armando Maradona a los 60 años. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960, como producto de la unión entre Don Diego y Dalma, sus padres. Era el quinto de ocho hermanos y desde niño, demostró tener un inmenso talento para jugar al fútbol.

Alerta por la salud de Maradona: se descompuso y llegan varias ambulancias a la casa donde vive.

Frases de Diego Maradona

«Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha».

“Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua”.

“Más falso que dólar celeste”.

“Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”.

«Pasman, vos también la tenés adentro».

“La Selección es un Rolls Royce lleno de tierra, hay que limpiarlo”.

«Si yo no hubiera hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo».

«Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un shampoo».

“Si él es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Keith Richards y Bono del fútbol, todos juntos. Porque yo era la pasión del fútbol”.

«Si estás vacío, llenate».

“En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe y a mí no me creen que soy Maradona”.

“Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación”.

«Un árabe me ofreció una casa con zoológico y le dije: ‘esperá maestro, ¿Quién le da de comer al león? Pará, je'».

“Bush es un asesino, yo prefiero ser amigo de Fidel».

“Ser Maradona es hermoso. Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal».

«No soy mucho mejor que él [refiriéndose a Pelé]. …

«No hay negro que no destiña…» …

«En el Oeste manda Ferro»

«La pelota no se mancha».

“Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”.

























Links Interesantes

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires.