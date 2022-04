¿Cuándo es el próximo feriado?

Feriado. Feriados nacionales de la República Argentina en 2022.

En Argentina, al menos, habrá espacio para programar escapadas: este año habrá 19 feriados —incluyendo los inamovibles, los trasladables y los turísticos— y 11 días no laborables para fieles de distintas religiones.

En ese sentido, y según el calendario oficial, el próximo feriado inamovible será el primero de mayo, en el que se conmemora el día del trabajador; sin embargo, el mismo cae un día domingo.

Tras la Semana Santa, varios quieren saber cuándo será el próximo fin de semana largo en el país.

El 18 de ese mismo mes, será feriado por el Censo 2022; mientras que el miércoles 25 de ese mismo mes, también será feriado inamovible, que se conmemora la Revolución de mayo.

En el mes de junio, habrá dos feriados que conformarán un fin de semana extra largo: el 17, que cae día viernes, se conmemora el paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; mientras que el 20 de junio, que es el lunes siguiente, se conmemora el día de la Bandera, por el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

En tanto, el 9 de julio, que cae día sábado, se celebrará el Día de la Independencia; mientras que en agosto, que el 17 se conmemora el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, pasará al lunes 15.

Algo similar ocurrirá en octubre, que el día del respeto a la Diversidad Cultura, se celebrará en vez del 12, como es habitual, se trasladará al lunes 10; y el viernes 7 fue declarado feriado con fines turísticos.

En noviembre, el 20 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, y el 21 fue declarado como feriado con fines turísticos. En el último mes del año, el 8 se celebra el día de la Inmaculada Concepción de María, y el 9 fue declarado feriado con fines turísticos; mientras que el 25, que es Navidad cae día domingo.





Feriados y días no laborables en Argentina 2022





1 de enero — Año Nuevo



28 de febrero y 1 de marzo — Carnaval



24 de marzo — Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



2 de abril — Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas



14 de abril — Jueves Santo (no laborable)



15 de abril — Viernes Santo



16, 17, 22 y 23 de abril — Pascuas judías (no laborable para quienes profesen la religión judía)



24 de abril — Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (no laborable para empleados y funcionarios públicos y alumnos de origen armenio)



1 de mayo — Día del Trabajador



2 de mayo — Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable para quienes profesen la religión islámica)



25 de mayo — Día de la Revolución de Mayo



17 de junio — Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes



20 de junio — Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano



9 de julio — Día de la Independencia de Argentina y Fiesta del Sacrificio



30 de julio — Año Nuevo Islámico (no laborable para quienes profesen la religión islámica)



15 de agosto — Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Se celebra el 17, pero se traslada al 15 de agosto)



26 y 27 de septiembre — Año Nuevo judío (no laborable para quienes profesen la religión judía)



5 de octubre — Día del Perdón (no laborable para quienes profesen la religión judía)



7 de octubre — Feriado con fines turísticos



10 de octubre — Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Se celebra el 12, pero se traslada al 10 de octubre)



20 de noviembre — Día de la Soberanía Nacional



21 de noviembre — Feriado con fines turísticos



8 de diciembre — Inmaculada Concepción de María



9 de diciembre — Feriado con fines turísticos



25 de diciembre — Navidad

FERIADOS TRASLADABLES

Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399

FERIADOS NACIONALES

Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399 Publicada en el Boletín Oficial del 18/10/2017.

DÍAS NO LABORABLES

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.

b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399.

Pesaj primeros días desde el viernes 15/04/2022 al atardecer hasta el domingo 17/04/2022 al atardecer

Pesaj últimos días desde el jueves 21/04/2022 al atardecer hasta el sábado 23/04/2022 al atardecer

Rosh Hashaná desde el domingo 25/09/2022 al atardecer hasta el martes 27/09/2022 al atardecer

Iom Kipur desde el martes 4/10/2022 al atardecer hasta el miércoles 5/10/2022 al atardecer

c) Solo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399.

Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.

d) Los fines de semana con fines turísticos conforme lo prescriptos por el art. 7 de la Ley N° 27.399, Decreto 789/2021.







