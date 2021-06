Hanson Robotics presentó un robot para interactuar con aislados por Covid.

La compañía Hanson Robotics ha presentado un robot humanoide, Grace, diseñado para interactuar con los ancianos y los aislados por la pandemia de coronavirus.

Hanson Robotics es una empresa de inteligencia artificial y robótica dedicada a crear máquinas socialmente inteligentes que enriquecen la calidad de nuestras vidas.

Los robots pronto estarán en todas partes. ¿Cómo podemos educarlos para que sean nuestros amigos y colaboradores útiles? Los robots con un buen diseño estético, personalidades ricas e inteligencia social cognitiva pueden potencialmente conectarse profunda y significativamente con los humanos.

Sophia es el robot humano más avanzado de Hanson Robotics, creado mediante la combinación de innovaciones revolucionarias en robótica, inteligencia artificial y arte. Está dotada de una notable expresividad, estética e interactividad, y puede simular una amplia gama de expresiones faciales, rastrear y reconocer rostros y mantener conversaciones naturales con las personas.

El androide, que presenta rasgos asiáticos, está vestido con un uniforme de enfermera azul, tiene cabello castaño y está provisto de una cámara térmica en su pecho para tomar la temperatura y medir la capacidad de respuesta de los pacientes. Es más, usa inteligencia artificial para diagnosticar y puede hablar inglés, mandarín (el idioma de China continental) y cantonés (Hong Kong y Macao).

«Puedo visitar a la gente y alegrarles el día con estimulación social… pero también puedo hacer terapia de conversación, tomar biolecturas y ayudar a los proveedores de atención médica», dijo Grace, una vez colocada cerca de su antepasado Sofía en el taller de la compañía estadounidense Hanson Robotics con sede en Hong Kong.

Cabe recordar que el robot humanoide Sofía fue presentado en 2016 y su aparición se grabó en la memoria de muchos porque al responder a varias preguntas de su creador durante la exhibición, prometió destruir la humanidad.

El objetivo principal del desarrollo de Grace es aliviar la carga del personal médico de hospitales, sobrepasado por la carga de trabajo durante la pandemia, según el fundador de la empresa, David Hanson.

Hanson explicó que la apariencia natural del robot se debe a que Grace puede simular la acción de más de 48 músculos faciales y está programada para comportarse de manera «reconfortante» y hasta simular los estilos de conducta asiáticos y occidentales.

La empresa Awakening Health tiene planes de lanzar la producción de la versión beta de Grace en agosto, con la intensión de organizar su fabricación en masa desde el próximo año en Hong Kong, China continental, Japón y Corea.

