Humboldt la calle de moda de Palermo

Alexander von Humboldt

Alejandro de Humboldt, fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano, hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm von Humboldt. Está considerado como cofundador de la geografía como ciencia empírica.

Naturalista y explorador alemán. Recibió una excelente educación en el castillo de Tegel y se formó intelectualmente en Berlín, Frankfurt del Oder y en la Universidad de Gotinga.

Sus viajes de exploración, equiparables a los de Darwin en cuanto a la influencia que tuvieron en varios ámbitos científicos, lo llevaron desde Europa a América del Sur y del Norte hasta Asia Central. Realizó experimentos y estudios de campo en numerosas áreas: física, zoología —especialmente, en ornitología— climatología, oceanografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología. Adelantado a su tiempo, fue pionero del pensamiento ecológico, y la primera persona que escribió sobre el cambio climático. Ya en vida alcanzó gran popularidad en Alemania, y también gozó de reconocimiento en el extranjero: fue miembro de la Royal Society y de la American Philosophical Society; la Academia de las Ciencias en Berlín lo honró como «el principal científico de su época», y la correspondiente Academia francesa le puso de apodo «el nuevo Aristóteles».

¿Qué descubrió Humboldt en América?

Remontando el río Magdalena atravesaron la cordillera Real para llegar a Quito, en Ecuador. Durante su periplo subieron al volcán Pichincha e intentaron escalar el Chimborazo, que con sus 6.310 metros de altitud se consideraba entonces la montaña más alta del mundo.

¿Qué descubrio von Humboldt?

Entre sus hazañas y descubrimientos más destacados están el haber escalado el Chimborazo, el monte más elevado del mundo —según se creía en la época—, el haber descubierto la comunicación entre el Orinoco y el Amazonas y el haber inventado las líneas isotérmicas y las isobaras.

Alexander von Humboldt

Apasionado por la botánica, la geología y la mineralogía, tras estudiar en la Escuela de Minas de Freiberg y trabajar en un departamento minero del gobierno prusiano, en 1799 recibió permiso para embarcarse rumbo a las colonias españolas de América del Sur y Centroamérica. Acompañado por el botánico francés Aimé Bonpland, con quien ya había realizado un viaje a España, recorrió casi diez mil kilómetros en tres grandes etapas continentales: las dos primeras en Sudamérica, desde Caracas hasta las fuentes del Orinoco y desde Bogotá a Quito por la región andina, y la tercera por las colonias españolas en México. A lo largo de estos viajes conoció a algunos destacados naturalistas hispanoamericanos, como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas.

Como resultado de su esfuerzo logró acopiar cantidades ingentes de datos sobre el clima, la flora y la fauna de la zona, así como determinar longitudes y latitudes, medidas del campo magnético terrestre y unas completas estadísticas de las condiciones sociales y económicas que se daban en las colonias mexicanas de España. Entre 1804 y 1827 se estableció en París, donde se relacionó con las más insignes personalidades de la época (conoció entre otros a Simón Bolívar, cuya causa emancipadora apoyó) y se dedicó a la recopilación, ordenación y publicación del material recogido en su expedición, contenido todo él en treinta volúmenes que llevan por título Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente.

De entre los hallazgos científicos derivados de sus expediciones cabe citar el estudio de la corriente oceánica de la costa oeste de Sudamérica que durante mucho tiempo llevó su nombre, un novedoso sistema de representación climatológica en forma de isobaras e isotermas, los estudios comparativos entre condiciones climáticas y ecológicas y, sobre todo, sus conclusiones sobre el vulcanismo y su relación con la evolución de la corteza terrestre.

En 1827 regresó a Berlín, donde desempeñó un destacado papel en la recuperación de la comunidad académica y científica alemana, maltratada tras décadas de conflicto bélico. Fue nombrado chambelán del rey Federico Guillermo III de Prusia y se convirtió en uno de sus principales consejeros, por lo que realizó numerosas misiones diplomáticas. En 1829, por encargo del zar Nicolás I de Rusia, efectuó un viaje por la Rusia asiática, en el curso del cual visitó Dzhungaria y el Altai.

Durante los últimos veinticinco años de su vida se concentró principalmente en la redacción de Cosmos, monumental visión global de la estructura del universo, de la que en vida vio publicados cuatro volúmenes. Cofundador (junto con Carl Ritter) de la geografía moderna, Alexander von Humboldt está considerado como uno de los últimos grandes ilustrados, con una vasta cultura enciclopédica, cuya obra abarcaba campos tan dispares como los de las ciencias naturales, la geografía, la geología y la física.

En Palermo

En Palermo, del 2.200 al 1.400, o también viceversa, no hay altura de Humboldt que no registre al menos un nuevo proyecto inmobiliario. Ya sea terminadas o próximas a entregarse, pasando por aquellas que están en obra más unas terceras que se anuncian –o a veces ni siquiera eso-, no hay vereda par o impar que no sea sede de al menos una iniciativa. La actividad arranca en Charcas y desde ahí se manifiesta ininterrumpidamente hasta avenida Córdoba.

Nada es casual. Se trata, por cierto, de una de las arterias troncales de Palermo Hollywood, con algunas cuadras bien consolidadas: por caso, entre Guatemala y Nicaragua con las torres de Mirabilia, Quartier y otros emprendimientos ABC1. Allí mismo y muy cerca de estas esquinas en cuestión, una nueva generación de propuestas en sintonía promete seguir reconvirtiendo la arteria, que además de oferta residencial también alberga servicios.

Al 2.300 asoma The Mark, un triple frente con entrega programada para julio de 2023. Se trata de un proyecto del estudio Mario Roberto Álvarez, sobre un terreno en el que supo haber un garage.

«El parking es una parte fundamental de la iniciativa, con unidades pensadas fundamentalmente para renta temporaria», describe Alfredo Orfali, socio de Orwel Real Estate, destacando en la zona la demanda de estacionamiento.

Asimismo, subraya en relación al destino de las unidades que The Mark se encuentra a metros del subte y el Metrobús, muy cerca del shopping y del sanatorio Los Arcos. «También habrá un bar en el rooftop, con entrada independiente pero que a la vez permite a quien vive en el edificio tener todo el tema de las comidas solucionado», describe y enfatiza. De acuerdo con el bróker, el m2 hoy se comercializa a 2.700 dólares.

En ADN Developers también están desarrollando sobre Humboldt, exactamente en la esquina con Paraguay. Elbio Stoler, fundador y director de la empresa, comparte que al tomar la decisión de invertir en este proyecto en primer lugar se tuvo en cuenta la zona, Palermo Hollywood en general y Humboldt «que está en constante crecimiento donde ya hay edificados emprendimientos de gran tamaño, que valorizan el barrio» en particular.

Uno de los proyectos en desarrollo en Palermo, The Mark, tiene entrega programada para julio de 2023.

«Es importante destacar que la ubicación en esquina siempre es un plus a la hora de comprar tierra», evalúa Stoler en referencia a la superficie de Humboldt y Paraguay. El proyecto -u$s2.800 el m2– contará con unidades desde de 35 m2 hasta cuatro ambientes de 150. Además, cuenta con cocheras en tres subsuelos y amenities como piscina, gimnasio, coworking, bike parking y espacio de e-commerce para recibir compras online.

Consultado por el valor de la tierra en la zona Stoler contesta: «La incidencia es difícil de determinar en estos tiempos ya que la pandemia alteró la oferta y demanda. Muchos comercios se vieron obligados a vender o cerrar sus puertas. Si caminamos la zona veremos que aún quedan terrenos disponibles, pero muchos con frente de 8.66, para lograr un proyecto con impacto habría que adquirir dos o tres lotes».

Palermo: las ventajas la zona para proyectos inmobiliarios

«Humboldt viene acompañando la transformación general del barrio, teniendo la particularidad de ser la primera arteria paralela al eje de la avenida Juan B. Justo, de fácil conexión con las avenidas principales de la ciudad, marcando un borde que contiene alternativas varias en cuanto a la gastronomía, edificios de vivienda en torre de categoría, oficinas (sobre todo de medios de comunicación), teatros y comercios de diseño», apunta Federico Azubel, director de ATV Arquitectos.

El terreno, informa el arquitecto, es clave en todos los proyectos de la empresa. «Entendemos la selección como un punto central y estratégico y por ello dedicamos gran parte de nuestra estructura a tales fines. No cualquier lote en el mercado es de interés para nuestros desarrollos y proyectos, debe de tener una particularidad y potencial único, además de su ubicación macro en cuanto al barrio. Es por ello que elegimos desarrollar un proyecto de nuestra marca Sens en Humboldt, dada la importancia y centralidad propia que define a la calle», puntualiza.

La ubicación es clave en todo proyecto inmobiliario y hoy la calle Humboldt despierta el mayor interés

De acuerdo con Azubel, la elección resalta las particularidades de la iniciativa, dado que se implanta en un lote de doble frente (17,32 m), con la capacidad de desarrollarse en tipología semitorre, conformando un gran espacio urbano en conjunto con la construcción contigua, generando un proyecto con una fachada extendida de más de 55 metros, a orientación norte y este, y vistas verdes al frente, lateral y pulmón de manzana. El valor del m2 asciende a 2,832 dólares.