José Carlos Olaya González tiene antecedentes por robo a mano armada y encubrimiento agravado

José Carlos Olaya González el ejemplo de un Argentina que no debió ser.

Es evidente que la responsabilidad de que este sujeto esté libre es también de los diputados y senadores nacionales, primero por que no escriben leyes acordes a las necesidades de tránsito y se niegan a aprobar la ley de Alcohol Cero en Argentina, es que los diputados y senadores son borrachos empedernidos, por ejemplo Patricia Bullrich la llaman «la borracha» y no por tomar agua mineral, pero también al servicio penitenciario y la justicia que no hizo nada para que este humanoide se recupere en la cárcel.

José Carlos Olaya González, el asesino al volante que atropelló a cinco ciclistas, hiriendo de muerte a una de ellas, será indagado este martes. La fiscalía pedirá prisión preventiva para el hombre que se encuentra imputado por homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona.

Este lunes Gabriel Becker, el abogado de la familia de Marcela Bimonte -víctima del caso-, presentó el escrito con la firma de los familiares para presentarse como parte querellante e informó que la fiscalía calificó como homicidio culposo agravado, la imputación a Olaya González, por tres motivos: “Por consumo de estupefacientes, por la fuga del lugar del hecho y presuntamente por violar la velocidad permitida en la zona que son 30 kilómetros por hora (este último dato será comprobado con la pericia de velocidad)”.

Ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el narcotest al que fue sometido el autor del asesinato dio “positivo por el consumo de THC”. Además, según el informe de antecedentes penales, José Carlos Olaya González “fue condenado el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal de Lomas de Zamora a 6 años y 9 meses de prisión por los delitos de robo agravado con el empleo de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. El imputado tiene también otra causa del 17 de febrero de 2017 por Encubrimiento agravado por Ánimo de Lucro”, precisó el MPF.

Al tratarse de una persona con antecedentes, el abogado de la familia de la víctima adelantó que se pedirá la prisión preventiva. “El objetivo es colaborar con la fiscalía aportando los elementos que permitan ampliar la acusación”, agregó. Desde el MPF confirmaron que la fiscal Natalia Pla hará efectivo el pedido de prisión preventiva.

Por su parte, el grupo de ciclistas Masa Crítica y Bicicleteadas Zen, del cual participaba la víctima, convocaron a una marcha el próximo domingo en el Obelisco para exigir justicia por el asesinato de Bimonte. Llamaron a concentrarse a las 16.30 para media hora mas tarde salir en una pedaleada hacia Figueroa Alcorta y Dorrego, donde colgarán una bicicleta blanca en memoria de la mujer atropellada.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aseguró que lo ocurrido en los Bosques de Palermo «no fue un accidente, fue un homicidio».

En un mensaje que difundió en su cuenta de la red social Twitter señaló: «Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque ‘no hubo intención'».

«Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años», añadió, mientras que en otro tuit indicó: «En este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero».

«Alguna vez como sociedad tenemos que dejar de decir ‘a mí no me va a pasar’ y exigir normas adultas para los que matan al volante», añadió Martínez Carignano.

El funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio su parecer luego que un conductor que circulaba a alta velocidad por la Avenida Figueroa Alcorta y se dio a la fuga atropelló a ciclistas y corredores en los Bosques de Palermo y como onsecuencia de ello cuatro personas resultaron heridas y una mujer murió tras ser permanecer internada en grave estado.

Vinos Argentinos vs Alcohol Cero