Monóxido de carbono un enemigo invisible.

El 21 de junio fue instaurado como el «Día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono», teniendo en cuenta que en esa fecha inicia el invierno y con ello los mayores riesgos por intoxicación y muertes causadas por el monóxido de carbono. La falla puede suceder en cualquier circunstancia, debemos concientizarnos sobre este enemigo invisible que está presente en muchos lugares.

Monóxido de carbono: Gas incoloro e inodoro emanado por la combustión incompleta de cualquier combustible fósil. Ej: tubos de escape, estufas a gas.

Durante invierno la posibilidad de intoxicación por monóxido es mayor porque las casas están más cerradas, pero igual es una intoxicación que también ocurre en épocas de verano.

El monóxido si no mata deja secuelas de por vida.

Si hay prevención se pueden salvar vidas. Deseo que las jornadas de difusión puedan servir para concientizar.

La médica toxicóloga del Hospital Fernández y del establecimiento Toximed, Dra. Victoria Di Nardo, y el jefe del área de operaciones y especialista en capacitación de Metrogas, Damián Maese, expusieron sobre qué es y los riesgos que implica ingerir monóxido de carbono, las causas de los accidentes, estadísticas a nivel nacional y recomendaciones para prevenir accidentes, entre otros temas.

Enemigo invisible

El monóxido de carbono (CO) no tiene olor, no es visible y no se siente, por lo que se lo conoce como “el asesino invisible”. Es un gas muy venenoso producto de la combustión incompleta originada por el mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación o artefactos en lugares inadecuados.

Una vez inhalado, el CO llega a los pulmones para luego incorporarse a la hemoglobina del glóbulo rojo presente en la circulación sanguínea, desplazando al oxígeno y generando carboxihemoglobina. El primer lugar afectado es el cerebro, por eso los síntomas iniciales son mareos, náuseas y vómitos, y en segundo lugar el corazón, incrementando el riesgo de que se produzcan arritmias cardíacas, infarto de miocardio e incluso el fallecimiento.

Según un relevamiento realizado por Ente Regulador de Gas (EnerGas), los accidentes por intoxicaciones por CO son producidos en un 87% por calefones, 8% por calefactores y 5% por cocinas. Se estima que más de 1.600 personas se intoxicaron en el país por inhalación de CO durante el 2015 y que al menos 200 mueren cada año por esta causa.

La mayoría de las intoxicaciones son consecuencia del mal estado de las instalaciones en las viviendas, pero también son frecuentes los casos por exposición a gases de escape del auto y menos común por inhalación de humo durante un incendio.

Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono se recomienda retirar a los afectados del ambiente contaminado hasta un lugar donde puedan respirar aire limpio y fresco, además de llamar a la ambulancia de inmediato, abrir puertas y ventanas y apagar la fuente emisora de monóxido de carbono.

✔1 – No utilices cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

✔ 2 – Apagá estufas por la noche y cuando no sean realmente necesarias.

✔3 – Nunca uses hornallas de cocina y/o el horno como forma de calefacción.

✔4 – Hacé revisar todos los años -por un gasista matriculado- las estufas, estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.

✔5 – Verificá que no estén obstruidos los conductos o rejillas de ventilación. Un simple espacio por donde circule y se renueve el aire es fundamental y puede salvar una vida.

✔6 – No uses braseros o estufas a kerosén para calefaccionarse. Si no puedes evitar usarlas, apagalas y retiralas del ambiente antes de acostarse. Es preferible abrigarse con más ropa.

Además recordá que los síntomas comunes de intoxicación son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y/o pérdida de conocimiento. En altas concentraciones el monóxido de carbono puede generar la muerte en minutos.

Ante estos primeros síntomas, abrí puertas y ventanas, mantené los ambientes bien ventilados y retira a las personas que se encuentren en el lugar contaminado.

En todos los casos, debe concurrir al hospital más próximo al domicilio o comunicarse con emergencias de tu localidad. Si se actúa a tiempo ante cualquier síntoma se pueden salvar vidas y evitar complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas después.

Cabe destacar que en este momento las personas pasan más tiempo en las casas y se debe ser más estrictos a la hora de calefaccionarnos. Además no se debe dejar de tener en cuenta que los ambientes ventilados son necesarios para evitar la propagación del Covid 19.

Los 10 consejos básicos para evitar la intoxicación

1. Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

2. Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las que son de tiro balanceado.

3. Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación.

4. Mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros abierta una ventana.

5. Revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de aparatos calefactores.

6. Usar solo artefactos con salida al exterior

7. Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no pueden hacerlo, apagarlo antes de dormir.

8. Nunca usar hornallas y/o el horno para calefaccionar. Es preferible abrigarse con más ropa.

9. Al encender el automóvil verificar que el garaje esté ventilado.

10. Cuando se usan grupos electrógenos, deben colocarse al aire libre y no dentro del domicilio.

Síntomas comunes de intoxicación

– Dolor de cabeza

– Náuseas y vómitos

– Mareos

– Debilidad, cansancio y/o pérdida del conocimiento

Ante los primeros síntomas

– Retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado

– Abrir puertas y ventanas para mantener el ambiente ventilado

En todos los casos, concurrir al hospital más cercano al domicilio o comunicarse con el SAME (107). El tratamiento adecuado evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas después.

Servicios de Toxicología que atienden las 24 horas

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel. 4962-6666/2247

• Hospital de Niños Pedro Elizalde: Tel. 4300-2115

• Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: Tel. 4801-7767 y 4808-2655

La peligrosidad de la intoxicación por monóxido de carbono se debe a que es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante, que se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón o la nafta.

Monóxido de carbono es un gas que tiene una característica particular: no se huele, no se siente, y que se produce cuando hay un mal funcionamiento de los aparatos ya sea de gas o de automóviles con problemas en el caño de escape, o cuando se utilizan productos como el carbón dentro de un domicilio para calefaccionar.

La gente no se da cuenta de que se está intoxicando sino a partir de los síntomas que empiezan a aparecer: dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, vómitos y mareos. Y ese cuadro va progresando si la persona no sale del lugar.

Ante la presencia de estos síntomas hay que abrir puertas, ventanas y mantener los ambientes bien ventilados, retirando a las personas que se encuentren en el lugar contaminado, y concurrir inmediatamente a un médico informándole de la posibilidad de una posible intoxicación.

Los principales consejos para evitar estas intoxicaciones son revisar por lo menos una vez al año todos los artefactos de gas que tengamos; mantener aireado el ambiente, dejando por lo menos 10 centímetros abierta una ventana; no utilizar estufas que no sean de tiro balanceado en ambientes en los cuales vamos a dormir; no utilizar carbón para calefaccionar y si lo utilizamos dentro de la casa airearla y retirarlo cuando nos vamos a dormir y si vamos a encender un automóvil dentro de un garaje siempre es fundamental que el garaje también esté ventilado, porque nos podemos contaminar en esa situación.

Cuando se usan grupos electrógenos y no se usan con las medidas de seguridad, como por ejemplo que se coloquen al aire libre y no dentro del domicilio, ahí también podemos tener una intoxicación. Pero durante la época invernal aumentan la cantidad de casos considerablemente.

CARTA DE LECTORES

Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail lectores@palermonline.com.ar

(Por favor, identifique está nota con el titulo en el encabezado del Mail que nos envía. Gracias)

SUSCRIPCION A PALERMONLINE NOTICIAS

Suscripción a Palermonline Noticias en Google News

1 – Sí Usted quiere Suscribirse a Palermonline Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

2 – Palermo On Line en Twitter.

3 – Palermo On line en Instagram.

4 – Palermo On line en Facebook

Monoxido en Google

Monoxido en Yahoo

Monoxido en Bing

Casa Bagley del Zoo.

El Tambito de Palermo, la primera milonga Argentina

Aljibe Colonial

Esculturas del Barrio de Recoleta

Palacio de los Patos

La familia Errazuriz Alvear

Tango en Palermo

Tango y Conceptos

Tango y Esclavitud

Tango Cambalache

Tango Tag