Argentina 1 – Arabia 2. ¿Por qué Macri es mufa?

Argentina. ¿Por qué Macri es mufa?

ESTADIO

LUSAIL ICONIC

Argentina debuta perdiendo. Ni para el empate. La hinchada Argentina en Arabia Saudita no alienta, no grita y no tienen aguante. Los «chetos» que viajaron no alientan son mufa. El mufa mayor es Macri.

La selección se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Partido flojo. Un partido pesadilla. Con más de 113 minutos, un partido para el olvido. Sigue México y Polonia.

Lautaro vuelve a definir bien pero en posición adelantada

Gol de Messi Anulado

#ARG 1-0 #KSA | 22′ | Muy finita pero en posición adelantada. Gran pase del Papu y buena definición de Messi ante el arquero saudí en una jugada invalidada por offside. Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/8zxYSw8qsM — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

Messi convierte de penal

#ARG 1-0 #KSA | 10′ | ¡Gol de Argentina! En Rusia no, en Qatar si. Messi convierte de penal y abre el marcador en el debut mundialista ante Arabia Saudita. Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/xeUz6vFdbv — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

El referí revisó un agarrón a Paredes en el área de Arabia Saudita

#ARG 1-0 #KSA | 8′ | El penal para Argentina llegó a instancias del VAR. El referí revisó un agarrón a Paredes en el área de Arabia Saudita y sancionó la pena máxima. Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkuaLFH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/7BCquN4SHc — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

¿Por qué Macri es mufa?

¿Qué es una persona Mufa?

En el lunfardo la palabra mufa está relacionada con la superstición y se la usa -sobre todo- cuando se quiere dar mala suerte a alguien o algo o cuando se cree que alguien quiere dar mala suerte a otra persona. En ese caso se utiliza el verbo “mufar”. La mufa es un estado de fastidio o enojo que se produce por algo que incomoda o disgusta. Se califica como mufa, por otra parte, al individuo a quien se lo acusa de traer mala suerte. La persona mufa, en este marco, provoca desgracias o adversidades

¿Qué es Mufar a una persona?

Desearle mala suerte a alguien o a algo.

Segundo tiempo

Gol de Arabia

#ARG 1-1 #KSA | 48′ | Gol de Arabia Saudita. Saleh Al-Shehri le ganó el mano a mano al Cuti Romero y definió cruzado para el 1 a 1 en el arranque del segundo tiempo. Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/HWsmeLyYRW — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

Segundo gol

#ARG 1-2 #KSA | 53′ | Golazo de Arabia Saudita, que ahora pasa al frente en el partido. Salem Al Dawsari enganchó en el área y la colgó en el ángulo del Dibu Martínez. Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/t7WbWpfbQg — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2022

Cambios

#Qatar2022 🔄 Cambios en @Argentina 🇦🇷 ➡ Enzo Fernández

⬅ Leandro Paredes ➡ Julián Álvarez

⬅ Alejandro Gómez ➡ Lisandro Martínez

⬅ Cristian Romero pic.twitter.com/FrE5Jfz6ph — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 22, 2022

