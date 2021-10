Paraguas. La moda del Paragüero.

Se acercan los días de lluvia en Buenos Aires, así que mejor estar preparados. Sorprende a tus amigos con paraguas y chubasqueros para estar a la moda.

El Paraguas portátil para resguardarse de la lluvia consiste en un bastón en uno de cuyos extremos se articulan unas varillas, generalmente metálicas, que permiten extender o plegar una tela impermeable que las cubre.

¿Cómo se le puede llamar a una sombrilla?

Sinónimos de paraguas en español

sombrilla.

parasol.

amparo.

patrocinio.

auspicio.

égida.

alero.

marco.

Un paraguas es un objeto de deseo los días de lluvia

Un paraguas es un objeto para protegerse de la lluvia. Está formado por una superficie cóncava desplegable, normalmente de tela impermeable o plástico, sujeta a una superficie de varillas dispuestas alrededor de un eje central rematado en uno de sus extremos por una contera que le sirve de apoyo, y por el otro lado terminado en un mango o puño, adecuado para llevarlo con una mano. El ingenio compuesto por rayos y varillas permite cerrarlo cuando no llueve o en un lugar protegido. Un paraguas clásico cerrado puede servir de palo; no así, por su corto tamaño, la versión «de bolsillo», que tiene varillas que se pliegan por dos o más sitios, más cómodo para guardarlo cuando no llueve.

Tanto por su etimología como por su uso no debe confundirse con la sombrilla, también llamada parasol o quitasol.

¿Cuál es el sinónimo de paraguas?

sombrilla, quitasol.

¿Cómo se escribe el paraguas?

Se recomienda la forma paraguas para el singular, por ser la mayoritariamente usada en el habla culta de todo el ámbito hispánico, aunque en algunos países, como Chile, se usa también el singular regresivo paragua.

¿Qué es estar paraguas?

Se refiere a las consecuencias de no prepararse a tiempo, de esperar a último momento para tomar precauciones o bien para actuar ante la adversidad.

Las referencias son numerosas: Paraguas. La moda del Paragüero.

Paraguas en la película Cantando bajo la lluvia.

Fiestas regionales:

Celedón

Arte:

En la obra plástica de Christo y Jeanne-Claude.

Diversas esculturas en el Museo Ju Ming de Taiwán.

Libros:

Mary Poppins, protagonista del libro del mismo título, escrito por Pamela L.Travers (1899-1994). Ilustrado por Marie Shepard.

Filosofía del diseño. En este libro el autor habla del diseño de diferentes elementos cotidianos y accesorios, entre ellos el paraguas.

Principales fabricantes de paraguas en el mundo:

Italia: Alviero Martini

Reino Unido: Fox, Swaine Adeney

España:, Fábrica de Paraguas Carballo, Rusqué

Alemania: Schirm Oertel

Francia: Ayrens, Alexandra Sojfer

Personajes de películas:

Mary Poppins (del musical de Hollywood basado en el libro del mismo título).

Don Lockwood, (interpretado por Gene Kelly), personaje de la película Cantando bajo la lluvia.

La viuda Madame Emery y su hija Genevieve (interpretada por Catherine Deneuve) vendedoras de paraguas en otro musical más Los paraguas de Cherburgo.

El Pingüino, enemigo de Batman.

Proyectos solidarios

The Umbrella Project:El «Umbrella Project» o «Proyecto paraguas» es un proyecto en el que niños participan en unas clases o clubs especiales pintando paraguas a mano. Estos se venden y los beneficios están destinados a niños necesitados.

Los paraguas de Lamb por la paz. Un hombre llamado Matt Lamb reunió en 2002 a treinta y ocho niños hijos de víctimas del atentado del 11 de septiembre en Nueva York en un taller para que pintaran sus sueños cada uno sobre un paraguas, exponiéndolos luego en el Capitolio. Desde entonces más de 500.000 personas han participado en el proyecto, cuyo mensaje se ha difundido por todo el mundo.

Leyenda

El Karakasa es un Yokai de la Cultura japonesa que está basado en los paraguas.

Música

El cantante Puertorriqueño Daniel Calveti compuso la canción Unbrella, la cual se basa en los paraguas, pero el grupo Pescado Vivo compuso una canción llamada Paraguas.

El Paragüero deja el Paragua ahí.

Paragüero es un recipiente en forma de gran vaso generalmente cilíndrico utilizado como mueble para guardar paraguas y/o bastones.

Fabricado tradicionalmente en cerámica, también pueden encontrarse en metal o materiales y diseños suntuarios o vanguardistas (alabastro, madera, plástico, vidrio); suelen colocarse a la entrada de viviendas, locales, oficinas, etc.

También puede aplicarse el término a los diversos tipos de contenedores temporales que en diferentes lugares públicos han sustituido al antiguo servicio de consigna o guardarropa.

Depósito de paraguas en el Centro Internacional de Conferencias de Kioto.

Paragüero improvisado con una caja de botellas.

De la múltiple función de este objeto nos referimos a el Paragüero dejó escrita Ramón Gómez de la Serna esta excelente frace:

«Aquel tibor para meter los paraguas y los bastones era tan estrecho, que sólo un matador de toros era capaz de meterle el bastón».

En el arte

Los paraguas (1883) (Les Parapluies), por Pierre-Auguste Renoir.

Ágitagueda, miles de sombrillas se cuelgan de paseos por las calles de Águeda, municipio de Portugal.

Esta genialidad, se convirtió en una tradición y ya ha ganado fama mundial por el lugar.

Cada año durante el mes de julio, el Festival Agitágueda llena de color y animación las calles de esta ciudad situada en el corazón de Portugal.

Este evento, que se celebra en el centro de la ciudad de Águeda a lo largo del río, es mundialmente conocido por la originalidad del Umbrella Sky Project, ( Proyecto cielo de paraguas) donde más de 3.000 coloridos paraguas cubren cuatro de sus calles principales en un evento de gran impacto visual.

Tango Tag