Privacidad en Internet 2021. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Ni el Banco Central pregunta tanto.

Que el 2021 sea el año en el que tomes el control de los datos en tus redes sociales

* Por Luis Corrons, Investigador Senior adjunto de Avast

Al decirle adiós (¡y hasta nunca!) al 2020 y tras comenzar a dar nuestros primeros pasos en el 2021, muchos comenzarán a pensar en sus resoluciones. Pero me gustaría desafiarlos a hacer un tipo de compromiso diferente este año. Además de las resoluciones habituales de «ponerse en forma» o «aprender un nuevo idioma», ¿por qué no agregar a la lista «ser más consciente de la privacidad con mis datos»?

Las redes sociales son un gran lugar para comenzar. Estas irrumpieron en escena casi al mismo tiempo que el smartphone, y la combinación de los dos resultó irresistible. Al principio, nadie pensó realmente en las consecuencias de compartir datos personales en línea. Pero hoy, más de 13 años desde el lanzamiento del primer iPhone y 16 años después del nacimiento de Facebook, los consumidores ahora son más conscientes de la privacidad.

La acumulación de tantos datos durante tanto tiempo, y con pocas o ninguna opción de eliminar los datos una vez que se comparten, ha hecho que muchos de nosotros nos sintamos un poco…Resignados. ¿Qué podemos hacer realmente frente al Big Tech? Ya tienen muchísima información sobre mí y, dado que no estoy haciendo nada malo, ¿a quién le importa lo que hagan con mis datos?

Entiendo esa perspectiva. Pero, incluso si no tienes «nada que ocultar», darles más información sobre ti puede ayudar a estas plataformas a modificar tu experiencia de una manera que te hará querer pasar más tiempo en tu teléfono del que normalmente quisieras o incluso filtrar tu realidad y potencialmente radicaliza tus opiniones. Y no solo eso, hay empresas especializadas en extraer datos de redes sociales y hacer referencias cruzadas para crear perfiles que se puedan vender/utilizar posteriormente.

Las personas no se dan cuenta de que tienen más poder del que piensan cuando se trata de quién tiene sus datos y qué hacen con ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer los usuarios que quieran tomar medidas?

Realmente hay cosas simples que el usuario puede hacer para recuperar parte de su privacidad de las empresas de redes sociales. Aquí hay algunas recomendaciones para limitar los datos que se comparten con las principales aplicaciones que se usan hoy día.

Facebook

Cuando se trata de recopilar información sobre las personas, realmente no existe ninguna empresa de redes sociales que lo haga como ellos. Facebook recopila una gran cantidad de datos tanto dentro como fuera de la plataforma, e incluso guarda datos sobre personas que incluso no tienen una cuenta en la red social.

Si bien la empresa dice que «no vende» datos como el nombre y el contenido de las publicaciones de los usuarios a anunciantes, sí venden los datos agregados que recopilan (tus gustos y disgustos, tu estado de ánimo, las cosas que compras, con quién hablas, etc.). De esta forma, tu perfil de Facebook acaba siendo la mejor forma de venderte cosas que los anunciantes hayan visto jamás. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la cantidad de información que recopilan sobre nosotros?

· Revocar los permisos de aplicaciones y juegos en Configuración (Aplicaciones y Sitios web). Si bien iniciar sesión en otras aplicaciones y sitios web con tu inicio de sesión de Facebook es muy conveniente, también le da a esos sitios acceso a tus datos y le brinda a Facebook más información sobre ti. Es más, todos los juegos que solías jugar todavía tienen acceso a tus datos si no los has revocado.

· Elimina las categorías utilizadas por los anunciantes para dirigirse a ti en Configuración de anuncios.

· Rechaza la «Publicidad basada en la audiencia» (que se encuentra en «Administración de datos») haciendo clic en «No permitir» en «Subieron o usaron una lista para comunicarse con usted».

· Evita que los anunciantes compren anuncios dirigidos a ti utilizando datos de Facebook. Dirígete a «Anuncios mostrados fuera de Facebook» y cambia a «No permitido» para lograrlo.

· Desactiva el Reconocimiento Facial.

· Desactiva el Historial de ubicaciones para que no puedan rastrear y catalogar tus «ubicaciones precisas» y elimina tu Historial de ubicaciones.

Instagram

Instagram rastrea básicamente todo lo que hacemos. En serio, su política de privacidad, tal como está, podría ser una de las más amplias que he visto. Por ejemplo, si usas tu cámara en la aplicación, se reservan el derecho de analizar lo que hay en la imagen y, por lo tanto, aprender más sobre tu entorno. También pueden compartir información con otros dispositivos conectados a Internet en tu hogar o que tu usas.

Pero si bien debes aceptar un nivel bastante atroz de seguimiento como base para usar la aplicación, hay algunas cosas que puedes hacer para recuperar al menos un poco de tu privacidad de esta empresa propiedad de Facebook.

· Elimina los identificadores de ubicación de tus fotos o usa una herramienta de eliminación de datos antes de subirlas (aquí está el paso a paso para iOS y Android).

· No utilices la función Comprar en la aplicación. Si ves algo que crees que te podría gustar, clickea para verlo en tu navegador.

· Confunde al algoritmo. Busca y haz clic en 50 cosas totalmente aleatorias que normalmente nunca te «gustarían» y limita tus Me gusta en las cosas que realmente te gustan. Al hacer esto, Instagram tendrá un perfil tuyo menos preciso.

· No hagas clic en los anuncios. Ni siquiera bajes la velocidad para verlos y desliza el dedo hacia la derecha cuando aparezcan en tus Historias. Instagram rastrea no solo en qué anuncios haces clic, sino también cuánto tiempo pasas mirándolos o deslizándolos.

· Crea una cuenta comercial asociada con una dirección de correo electrónico diferente para crear un nuevo conjunto de datos que sea independiente de tu cuenta de Facebook y de cualquier otra información que la empresa tenga sobre ti.

TikTok

Si bien ha habido muchas idas y venidas sobre si la empresa comparte datos con el gobierno chino o no, el consenso general ahora parece ser que no es así. No obstante, cuando se trata de recopilación de datos, TikTok está a la altura de sus primos estadounidenses.

La aplicación recopila información sobre ti tan pronto como la descargas, ya sea que la uses o no. Si te registras, rastrea las cosas habituales que las empresas que quieren venderte publicidad rastrean: datos de ubicación, qué videos ves, todo el contenido de todos tus mensajes, cookies, tus comentarios, el modelo de tu teléfono y el sistema operativo, todo lo que tocas y tus contactos. Entonces, si decides que no puedes vivir sin TikTok, aquí hay algunas cosas que puedes hacer para recuperar al menos un poco de tu privacidad en esta aplicación.

· Regístrate con una dirección de correo electrónico falsa o desechable que solo usarás para cosas específicas y no la vincules contigo en ningún otro lugar para que sea mucho más difícil para las empresas rastrearte. Usá un servicio de correo electrónico diferente al que usas habitualmente, para no vincularlos accidentalmente.

· Usá la aplicación en un teléfono desechable. Puede usar un teléfono viejo o comprar uno barato para este propósito. Pero si eso te parece demasiado extremo, considera agregar una VPN sólida o un navegador seguro a tu teléfono para cifrar y proteger tu tráfico.

· Si solo deseas ver videos y no te importa hacer ninguno tú mismo, evitá iniciar sesión en la aplicación. Si también deseas hacer videos, aquí es donde entra la dirección de correo electrónico desechable para limitar la información real que TikTok puede recopilar sobre ti.

· Desactiva el seguimiento de ubicación en tu teléfono.

· Administra y rechaza algunos anuncios de terceros (detalles sobre dónde hacer esto aquí).

Twitter

De acuerdo con su Política de privacidad, Twitter recopila información sobre ti y la combina con datos de otras fuentes (ID de cookies del navegador, ID de dispositivos móviles, direcciones de correo electrónico con hash, datos demográficos o de interés, y contenido visualizado o acciones realizadas en un sitio web o aplicación) para mostrarte anuncios de cosas que es más probable que compres. Para reducir la cantidad de datos que pueden recopilar:

· Opta por no recibir anuncios en la sección «Privacidad y seguridad» de la aplicación. Desmarca «anuncios personalizados» y los «Intereses» que Twitter está utilizando para orientar anuncios hacia ti.

· Bloquea «Actividad fuera de Twitter» en «Privacidad y seguridad». Desmarca las casillas junto a «Permitir el uso del contenido de Twitter en la Web» y «Personalizar según su identidad inferida».

· No permitas el intercambio de datos. Una vez más, entra a «Privacidad y seguridad» y desmarca «Permitir compartir información adicional con socios comerciales».

· Desactiva la información de ubicación en la misma pestaña «Privacidad y seguridad». Puedes eliminar ubicaciones anteriores que ya están registradas allí y luego desmarcar «Personalizar según los lugares en los que ha estado».

Al comenzar el 2021, espero que sientas que lograste un mejor manejo de tu privacidad con esta actualización de privacidad.

