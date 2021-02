Soledad Acuña: «Si en hospitales los pediatras no se contagiaron, ¿Por qué los docentes se contagiarían?»

Compartí :-) .









Soledad Acuña con un pronostico para anotarlo. Esta mujer pone nerviso a cualquiera, por su timbre de voz y por las opiniones que dice. Soledad Acuña va en el carril contrario a la empatía y el saber comunicar.

Ordenan al Ejecutivo informe si estableció protocolos y testeos de COVID-19 para el personal docente y no docente.

«Si en hospitales los pediatras no se contagiaron, ¿Por qué los docentes se contagiarian?»

A) No se contagiaron por qué los chicos no se contagiaban por no ir al colegio?

B) ¿El pediatra no atiende 30 chicos a la vez?

C) ¿El pediatra no te atiende muchas horas?

Soledad Acuña: «Los docentes no se van a contagiar porque los médicos no se contagiaron» Los médicos: pic.twitter.com/UGpyft5rDf — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) February 1, 2021

Nuestros equipos dialogaron con los gremios docentes de la Ciudad para definir una vuelta a clases segura para toda la comunidad educativa. — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) January 28, 2021

Volvió boluda total en forma de soledad acuña https://t.co/NeUphkgFNz pic.twitter.com/K0HDNmK9A9 — choclo playero 🌽⛱️ (@valledevaliumx) February 2, 2021

Impecable la altura de este Doctor para contestar a las provocaciones de la Ministra @Soledad_Acunia. A algunos macristas se los tragó el personaje, y el interés de sacarle una ventaja política a la pandemia devino en cinismo… pic.twitter.com/Zhz1DIwZSA — Sergio Chouza (@SergioChouza) February 2, 2021

Soledad Acuña: «Los docentes no se van a contagiar porque los médicos no se contagiaron» En el Hospital de Niños murió un médico por COVID pic.twitter.com/Qx0o8GWZfo — Ju (@Mexicaneandonos) February 2, 2021























