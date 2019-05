“Streaming en directo” Escribe Eduardo Sanguinetti

Compartí :-) .







Eduardo Sanguinetti, filósofo

La publicidad, una tendencia degenerada de la revelación, ha prostituido los modos de vida de la humanidad, la única que puede concebir el pensamiento mercantil, que lo ha invadido todo, desde los candidatos a presidentes de un país, hasta los premios a periodistas mercenarios, sin olvidar a los coronados hacedores de basura reciclada en la industria del cine, las artes y las letras. Luego, la masturbación convertida en método se ha extendido a todos los espacios del acontecer de nuestra civilización, en proceso de demolición… ¡qué pena!, ¡qué horror!…para cientos de millones de “selfitis” que transitan este planeta por millones de cuentas de Instagram, que intentan dar sentido a las vidas paralelas virtuales que completan el GPS global… se suman, quienes precisan elevar su autoestima tomándose fotos varias veces al día, mientras envían un Whatsapp tras otro, adicción compulsiva, y, en fin, mis limitaciones no pueden controlar mis ánimos de modificar rumbos, meditando con huellas, desde una plataforma Twitch con servicio Streaming, recibiendo Cheers con Bits que mostrarán apoyo a los emisores celebrando grandes momentos, directamente en el chat… y así entramos en el nuevo mundo de la red y el videojuego en que se ha convertido la existencia de la humanidad.

Pertenecen definitivamente al pasado, se han muerto sin dejar descendencia, fenómenos tales como el desarrollo paulatino de los talentos, su lenta maduración natural… los nombres de grandes hombres y mujeres del pasado, que jamás han sido ricos, salvo en ideas e ideales, ya no son más que sonidos vacíos de significado; las nuevas generaciones están siendo entrenadas en las lides de acumular, delinquir, sumándose a tendencias prostibularias, devenidas en ceremonias donde el narcisismo a ultranza y el egoísmo, tienen sitial de honor.

Indigna pensar como todo ser que rebosa de intuiciones, premoniciones, sensibilidad y coraje del instante, desprovisto de ambiciones, ha resultado ser “molesto” y “peligroso”, para esta comunidad ignorante, cotidiana y previsible, llana y ordinaria, snob y cobarde.

Comunidad, con “tara” propia de sectas de seres a medio vivir, a medio pensar, que no se contentan con aconsejar, sino que toman sobre sí la iniciativa irreprimible de censurar y asesinar a quienes pueden modificar el “estado de las cosas” en que se debate la humanidad.

Al modo rilkeano, intentaré en este texto, meditar sobre mis huellas e intentar construir una arqueología de la significación de mi paso en el acontecer de la cultura y la política de este tiempo. Unas huellas que, por su insistencia transmutan el recuerdo individual en social.

Saber es acordarse, hacer no lo es menos. Siempre tuve el deseo de lograr llevar a cabo un giro de 180º en “el estado de las cosas” en que se debate el mundo y sus pueblos, un obstáculo gravoso, que devino en lograr renunciar, liberándome de los “lazos parentales”, que tanto daño hicieron en este sistema necrótico y escatológico, dando espacio a poder ser, en el más estricto sentido ontológico, a mi persona, en pertenencia a un espacio y tiempo, efectuando la donación en actos nutridos de libertad y estremecimiento, que sobrevuelan las voces.

Asimilado a una actitud y aptitud neoestoica, en mi vivir, no me canso de repetir, frente a la posibilidad de otra “sociedad posible”, con un entusiasmo que no disimulo, desmintiendo y denunciando desde mi “locus solus”, a los embaucadores pseudotéoricos de la política y de la sociología neoliberal, que preveen una nivelación cada vez más deprimente del estándar cualitativo hacia planos cada vez más bajos, al alcance de los hombres del presente, gradualmente más condicionados e imbéciles.

Muchas son las dificultades a las que debemos enfrentarnos, cuando intentamos comunicar denuncias, inquietudes, excitaciones, desde un medio abierto a otro enteramente parado. No ignoramos, basta mostrar un mínimo entusiasmo y participación frente a una Argentina, que lo ha puesto todo en discusión, para que nos caigan a los destructores de absolutos y pragmas, el accionar asesino de sicarios del poder de turno, de deprimentes militantes de la farsa y la estafa… sumadas a las constantes amenazas, censura total y absoluta impuesta por el régimen imperante, devenido en una democracia procedimental, que gobierna un Estado inexistente.

Hay demasiados muertos sin vigencia en una comunidad como la argentina, sentenciada por un sistema judicial y policial represivo, necrótico y disfuncional, que promueve sus héroes de barro, desde las pantallas y redes de la web, al servicio del simulacro y la banalidad.

Imposible una democracia sin ideas. No es lo mismo la idea de democracia, que la democracia de las ideas. En el milenio de las ‘grandes muertes’, deberían construirse espacios para el encuentro, el diálogo y el intercambio de ideas, de todos con todos, los que al unísono hoy, replican en re sostenido difamaciones de todo tipo, domesticidades, alcahueterías y chismes… los que adornan con grasoso papel moneda a las mercenarias autoridades de instituciones, otrora prestigiosas, para ocupar sitiales que de ningún modo les corresponden… pero la platita manda. Podremos ni siquiera darles importancia, más ¡no! no deseo dejar pasar más delitos flagrantes a nuestra historia de la cultura, en estado de coma profundo.

Pero ahí están… hoy perduran, en otros ámbitos, de la derecha neoliberal conservadora y de la izquierda del fondo a la derecha rentada corporacionista de “artistas” Ceos y empresariuchos devenidos en poetas de la ‘verga’ … creo hay que tenerlo muy en cuenta. Así pasan los días y las horas se convierten en asuntos negociables, todo tiene valor en moneda. El mercantilismo impuso su substancia, ante el amparo de la ley, cual contragolpe constitutivo de discontinuidad al denominado orden vigente.

Vivimos en un estadio donde la democracia ha tomado perfiles muy difusos. Si por democracia entendemos el ejercicio efectivo del poder por parte de un pueblo, que no está dividido ni ordenado jerárquicamente en clases, es claro que estamos lejos de una democracia.

Me parece muy evidente que estamos viviendo bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder de clase que se impone desde la violencia, incluso cuando los instrumentos de esta violencia son institucionales y constitucionales.

En mi ensayo “El Pedestal Vacío” (1993, Ed. Catari) en el que amplío mis certezas acerca del simulacro y la mentira, convoco a la vez los fantasmas, a los que se refirieron tantos notables intelectuales destructores de las evidencias simuladas que instaló el poder a lo largo de la historia, que hoy reaparecen por todas partes a modo de mentiras de ninguna verdad. El desarrollo de las tecnologías y las telecomunicaciones provoca la apertura a un espacio de una realidad fantasmal. No tengo dudas de que la tecnología de punta, en lugar de alejar fantasmas, abre el campo a una experiencia en la que la imagen no es ni visible ni invisible, ni perceptible ni imperceptible, simple y trágicamente un recuerdo escindido.

No dejo de insistir en el affaire de los medios y de la transformación del espacio público a través del universo de las corporaciones económicas de los medios de comunicación y de la web, conformada por máquinas de producción de fantasmas. No hay sociedad que se pueda comprender hoy sin entender esa condición fantasmagórica de los medios y su relación con los muertos, las víctimas, los desaparecidos que forman parte del imaginario social. El demonismo convierte a esta suerte de nihilismo y escepticismo en fe, y puede definirse como la mentira de ninguna verdad convertida en la verdad de ninguna mentira.

No puedo dejar de mencionar los asilos, las cárceles y las neurolagias sociopolíticas… o algo sobre los empresarios, las “top” models, o quizás sobre genios desconocidos… sobre la irreflexión y la bajeza, algo sobre la moral o el rock and roll. No sé… sobre la vejez como horror ejemplar, sobre el suicidio de los pueblos… no hago más que rozar y arrojar algunas palabras: aislamiento, degeneración, vulgaridad, ignorancia, prostitución, mentira; hago hincapié en el envejecimiento, la inutilidad creciente y puesto que rápidamente nos cansamos de la comedia del espectáculo de la existencia, de todo el arte dramático… un día, en un solo instante, en el instante decisivo, nos arrojamos al espejo que ya no refleja nuestra imagen.

Instrumentos de la decadencia, criaturas de la agonía, todo es claro, nada se comprende. La resurrección de dioses y demonios crece cuanto crece la incertidumbre. En ella afloran al mismo ritmo todo tipo de creencias y descreencias, que crecen en su propio ocultamiento, del mismo modo que los desastres ecológicos, la extensión de un apocalipsis, se sustenta en siglos y siglos de valores que contemplan y predestinan holocaustos cotidianos frente a los que la indolencia de esta civilización, que descree lo que supone superado, convirtiéndose en cómplice de los delitos que se perpetran minuto a minuto, en nombre del entendimiento y el ensimismamiento de la diferencia en relación.

La realidad se transformó en sujeto del destino, mientras el sujeto es apenas su objeto: absoluta crisis de lo absoluto. Paralizados en la anarquía de la página, el origen cierra sus puertas, y la tierra de nadie recoge el desperdicio de restos humanos, que respiraron la atmósfera podrida de este tercer milenio… y Venezuela se retiró de la OEA, luego de la presión de este organismo que históricamente a servido a los intereses e injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica.