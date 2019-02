Tipos de Poda en Buenos Aires

La poda es una labor muy importante y con estas páginas se pretende dejar claro los fundamentos para acometerla con criterio.

En árboles ornamentales distinguimos 3 tipos de poda:

1. Poda de formación

2. Poda de mantenimiento

3. Podas excepcionales

• Poda de estructura: se intervienen las ramas principales con el objetivo de devolverle al árbol una forma equilibrada.

• Poda de limpieza: se eliminan las ramas secas, rotas, mal formadas y enfermas, y los chupones que salen del tronco y la raíz.

• Poda de aclareo: se realiza sobre árboles maduros cuya capacidad de crecimiento está disminuida. Se eliminan ramas internas y se acortan otras externas para permitir el paso de la luz solar.

• Poda de refaldado: se eliminan las ramas bajas, lo que se denomina subida de copa.

• Poda de formación: se intervienen árboles jóvenes con el objetivo de conducirlos hacia una forma estable y conveniente para el ambiente que lo rodea.

• Poda de acortamiento: se reduce el tamaño de copa acortando las ramas extremadamente largas. Es una intervención suave.

• Poda de balanceo: se eliminan las ramas que desequilibran el árbol.

• Terciado: se interviene un tercio de las ramas principales con el fin de reducir la altura del árbol.

Objetivos de la poda

Despejar el alumbrado

Aportar a la seguridad

Conservar árboles saludables

Mejorar la visualización de la señalética



Los tiempos de la poda

La veda es la época del año en la que no se puede podar: en otoño, durante la caída de hojas, y en primavera, durante la brotación de las mismas. La duración de estos períodos, más allá de las estaciones, varía en función del clima y, por este motivo, se analiza año a año.

La poda intensiva se realiza durante el invierno. A lo largo del año, exceptuando el tiempo de veda, se siguen completando las tareas, según el ejemplar y sus necesidades, y las situaciones de emergencia que puedan presentarse.

Las razones para podar en invierno son:

• Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un castigo para el árbol porque se reducen en la época de máximas necesidades estas “fábricas” de savia elaborada que son las hojas. La consecuencia es un parón en el crecimiento y el debilitamiento del ejemplar.

• En invierno se ve mejor el armazón de las ramas y es más fácil elegir lo que se corta y lo que no.

• Algunas especies como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha savia si se podan en primavera o verano. Se dice que “sangran” mucho. Las Coníferas (por ejemplo, los Pinos) con la poda en invierno reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.

• En invierno la diseminación de ciertos hongos que pueden aprovechar las heridas de los cortes para infectar están más inactivos.

• Por último, en esta época hay menos trabajo en el calendario.

Con todo ésto no quiere decir que no se pueda podar durante el resto del año, de hecho, podar en primavera o verano, para intervenciones muy ligeras, es válido. O por ejemplo, árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera no se deben podar en invierno, sino esperar a que florezcan y hacerlo justo después para no “cargarnos” la floración de ese año.



Qué es la tala de árboles

¿Sabes qué es la tala de árboles? La tala de árboles es el proceso mediante el cual se cortan los árboles, provocando de esta manera la deforestación y un daño al medio ambiente y a la diversidad, ya que como sabemos los árboles que se puedan plantar aportan muchos beneficios al ecosistema y también nos benefician a los seres humanos ya que pueden proveernos de oxígeno.

Este problema ocasiona precisamente la deforestación, en la cual los bosques son reducidos y afectando de esta manera a los animales y al clima de la región, así como también provocando el efecto invernadero.



Causas de la tala de árboles

Realmente son muchas las causas por las que se produce la tala de árboles, entre ellas podríamos mencionar:

Obtener madera, para elaborar muebles u otros objetos.

Obtener madera para construir casas.

Usar los árboles como leña o combustible para prender fuego y cocinar.

Construir carreteras. Construir espacios residenciales (casas) para que habiten las personas.

Generar mayores extensiones de terreno donde poder cultivar.

Generar extensiones grandes de tierra donde poder mantener el ganado.

Entre otras

Aunque las causas anteriores son causadas por el ser humano, también debemos de recalcar que pueden haber otras como por ejemplo los incendios o las plagas, que influyen a que los árboles mueran o se sequen.



Consecuencias de la tala de árboles

Más allá de esto también es importante que veamos cuáles son las consecuencias de la tala de árboles, ya que es un problema que sufrimos todos los seres vivos a corto o largo plazo.



Estas son las consecuencias:

Erosión del suelo.

Rompimiento de la cadena alimenticia en el ecosistema, ya que algunos animales se alimentan de las hojas de los árboles.

Alteraciones climáticas.

Menos lluvia.

Calentamiento global y efecto invernadero.

Reducción de la biodiversidad.

Luego de haber visto las consecuencias de la tala de árboles podemos darnos cuenta que es algo que nos afecta; seguramente también te estés preguntando si se puede hacer algo para evitarlo, y la respuesta es si. Qué hacer para evitar la tala de árboles Ahora que ya sabes qué es la tala de árboles debes también saber que con unas pocas acciones podemos ayudar, y para ello puedes hacer lo siguiente:

Evita cortar los árboles Has conciencia en las personas para que cuiden los árboles y así mismo hazlo tú cuidando los árboles.

Adopta una cultura de reciclar, aquellas cosas que puedas reutilizar úsalas de nuevo.

Siembra árboles para reforestar. Todos podemos contribuir aún con pequeñas acciones para que muchos árboles sigan dándonos su oxígeno.