Top Manta: Zapatillas de Manteros de Barcelona.

«It’s not about just doing, it’s about doing it right»: Las zapatillas con las que los ‘manteros’ de Barcelona buscan competir con las grandes marcas.

La cooperativa Top Manta, conformada por vendedores ambulantes migrantes, ha sacado a la venta su propio calzado deportivo respetando todos los principios éticos y confeccionadas en fábricas de proximidad.

Los vendedores migrantes de Barcelona han dado un paso más en el camino que iniciaron hace seis años. Acaban de presentar su nueva línea de zapatillas que, bajo la marca Top Manta, han llamado Ande Dem, que significa ‘caminar juntos’ en wolof, una de las lenguas nativas de Senegal, país del que proceden la mayoría de los ‘manteros’, como se conoce popularmente a estos vendedores ambulantes.

Así, de vender copias económicas de zapatillas y de bolsos de las grandes marcas están pasando a hacerles la competencia, como ilustra el eslogan elegido para este lanzamiento, que parafrasea uno de los más conocidos a nivel mundial de la marca Nike: ‘It’s not about just doing, it’s about doing it right’ (‘no se trata solo de hacerlo, sino de hacerlo bien’).

Y es que su proyecto, que trata de mejorar la vida de este colectivo, se sustenta además en una serie de principios éticos, que van desde apoyar a la producción local o evitar la explotación de trabajadores hasta cuidar el medio ambiente y dejar la menor huella ecológica posible.

Un camino iniciado en 2015

El germen de este proyecto es el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, una iniciativa que vio la luz en el año 2015: «El sindicato nació después de años sufriendo la violencia policial. Hablamos de brazos rotos, de violencia verbal, incluso de gente, compañeras y compañeros, que perdieron la vida por el hecho de estar en la calle vendiendo y no tener papeles», explica Aziz Faye, senegalés portavoz del sindicato.

Ande dem significa caminar conjunto en Wolof, nuestra lengua madre de Senegal. Es un canto a un nuevo caminar; desde la colectividad, el respeto por todas las vidas y el antirracismo como bandera. Una crítica al camino sin sentido con el que crecimos, a la meritocracia fake, al “si quieres puedes, todo depende de tí, just do it!”. Cinco años de Sindicato Mantero, tres de Top Manta y nuestra recién estrenada cooperativa demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera. Porque no se trata solo de hacerlo sino de hacerlo bien. ¡Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo caminar conjunto!

LAS CLAVES DE ESTE CAMINAR CONJUNTO

COLECTIVIDAD

En Senegal las comunidades funcionan como grandes redes de solidaridad. Hace cinco años usamos ese bagaje cultural para crear el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona y apoyarnos entre nosotros.

Dos años más tarde creamos la marca Top Manta para ofrecer una alternativa de vida posible a los compas que sobreviven de la venta ambulante en condición de precariedad, exclusión social y administrativa.

Hoy, nuestro proyecto se transforma en una Cooperativa; apostando por un espacio horizontal basado en la economía social y solidaria. Una alternativa al capitalismo salvaje y al individualismo que rige el sistema actual.

NO EXPLOTACIÓN

La historia de África es la historia de la colonización, la explotación y el expolio. Una historia que compartimos con todos los sures del mundo. Nuestras tierras y nuestros cuerpos saben bien que la riqueza no es inocente de la pobreza, y por eso en Top Manta apostamos por un modelo de producción basado en la no explotación y el salario justo.

Estas zapatillas se han producido en pequeños talleres locales que comparten nuestros valores. Conocemos el material, el origen y el nombre de las personas que han trabajado en cada una de las piezas que conforman las zapatillas Ande Dem y podemos afirmar que han desarrollado su oficio en las mejores condiciones.

DIVERSIDAD

Lo mejor del mundo es que en él caben muchos mundos. Mientras algunos insisten en renunciar a la gran belleza de la humanidad, que es la diversidad de todas las culturas del mundo, nosotros persistimos en compartir nuestros saberes con nuestra tierra de acogida y con el mundo para hacerlo más rico, más plural y más bello.

El estampado que hemos diseñado para las zapatillas Ande Dem quiere representar nuestra identidad, que es diversa, a medio camino entre Senegal y Barcelona.

ANTIRRACISMO

A lo largo de la historia las personas negras han sido tratadas con inferioridad; explotadas y discriminadas por el poder del norte global. Hoy, por desgracia, la desigualdad sigue vigente y el racismo, que es intrínseco en todas las sociedades, todavía condiciona plenamente nuestras vidas.

Top Manta es radicalmente antirracista y reivindica la igualdad de oportunidades entre todas las personas independientemente de su color de piel u origen.

JUSTICIA SOCIAL

No hay vida digna posible sin justicia social. Mientras unas personas tengan tanto y otras tan poco, seguiremos viviendo en un modelo de vida violento que enfrenta y condena a los márgenes de la vida a muchísimas personas.

Nosotras, como personas migrantes y racializadas, sabemos qué significa vivir en esa periferia; por eso sabemos que un modelo alternativo es imprescindible.

