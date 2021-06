Charly García mural de Buenos Aires

A tan solo cuatro meses de su septuagésimo cumpleaños, el homenaje al líder de Sui Generis, La máquina de hacer pájaros y Serú Girán asoma como el primero de una serie de merecidos reconocimientos populares.

Avenida Charly García y Santa Fe

Un artista compartió en las redes sociales su original trabajo, primer paso para cambiar el nombre de la avenida Coronel Díaz por el de Charly García. Pero teniendo en cuenta lo miserable que son los Legisladores de Buenos Aires y que están acostumbrados a levantar la mano por plata, el proyecto quizás caiga en la desgracia como fue el proyecto de llamar Freud a Medrano al 1900. Esperemos que este proyecto los Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires no soliciten fotos ó plata para levantar la mano. Tengamos en cuenta que… mejor no hablar de ciertas cosas.

En las últimas horas se conoció el trabajo de un artista que realizó un increíble mural en la terraza del edificio donde vive Charly García, en Palermo, para impulsar que la avenida Coronel Díaz pase a ser denominada con el nombre del músico clave de la historia del rock nacional.

Charly García mural en Palermo

Según detalló, la partitura que puede distinguirse es de la introducción de “Yendo de la cama al living” y el teclado es una réplica del Oberheim usado para grabar dicha canción.

Cabe destacar que el tema le dio nombre al disco que publicó en 1982 -el más prolífico en la carrera de Charly en cuanto a cantidad de obras grabadas- que incluye otros hits como, por ejemplo, “Inconsciente colectivo” y “Yo no quiero volverme tan loco”.

Tian Firpo presentó la obra en las redes sociales: un teclado gigante, de 9 x 7 metros y que fue inmortalizado en la esquina de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe, donde vive el músico.

“Este proyecto comenzó a gestarse en enero, desde uno de los edificios más emblemáticos e icónicos de la música nacional, en el barrio de Palermo”, escribió el artista en sus redes sociales junto a un video que muestra la obra.

Charly de Buenos Aires

Carlos Alberto García nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; 23 de octubre de 1951, conocido por su nombre artístico Charly García es el cantautor, compositor, músico y productor argentino de rock, considerado uno de los compositores más importantes de Latinoamérica y de la historia de la música popular en español. Esperemos que los legisladores Porteños esta vez no cobren para levantar la mano y posibiliten cambiar el nombre de Coronel Díaz por Av Charly

Avenida Charly García.

Este proyecto comenzó a gestarse en enero, desde uno de los edificios más emblemáticos e icónicos de la música nacional, en el barrio de Palermo. pic.twitter.com/pi71mEhwUs — tian firpo (@tianfirpo) June 17, 2021

¿La Legislatura Porteña esos Miserables ya solicitaron plata para levantar la mano?

Legisladores Porteños…

¡Parece que sí! Que ya pusieron un montón de condicionalidades. Los famosos «ascensores» sobre calle Perú es decir los «Asesore$» ya están frotando las manos. La avenida Charly García llegará tarde o temprano pese a los dinosaurios inmundos.

Avenida Charly y Santa Fe

Av. Charly García y sacar al Coronel Diaz que no se sabe cuál de los 15 Coroneles Díaz son, ir sacando todos los nombres de milicos y militares y personajes nefastos. Cambiar la calle Iberá por Luis Alberto Spinetta. Ya tendríamos dos próceres auténticos.

Se calcula «off de Record» que un Legislador Porteño no levanta la mano por menos de 10 mil dólares, según la ley. Son muy garcas. Imaginen. Imagine all the people… Sharing all the world.

