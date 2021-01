Toque de queda sanitario en Argentina.

Compartí :-) .









Coronavirus en Argentina: evalúan imponer un «toque de queda sanitario» si los casos siguen aumentando.

Lo anticipó el infectólogo Eduardo López, que integra la mesa de expertos que asesora al Gobierno, en declaraciones radiales. A partir de qué fecha se aplicaría y en qué franja horaria.

El infectólogo Eduardo López, quien forma parte de la mesa de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, advirtió que si continúa el aumento de casos por coronavirus en el país, se impondrán importantes medidas restrictivas, como podría ser «un toque de queda sanitario a partir de las 22» horas.

«Hay un aumento de casos exponencial. Si esto sigue así, yo creo que va a haber medidas restrictivas importantes, guste o no», señaló el especialista este sábado por la mañana.

Hay varias restricciones que podrían adoptarse, «entre ellas el toque de queda sanitario», lo que implica «restringir la circulación y las actividades que conlleven un riesgo en el aumento de casos», precisó López.

En esta misma línea, comentó que «Francia lo hizo a partir de las 18» y «España a partir de las 20», frente a lo cual manifestó que la Argentina debería tomar esa medida a las 22.

Posteriormente, el infectólogo enfatizó que hay que tratar de encontrar un equilibrio entre el cuidado sanitario y la economía, debido a que nuevas restricciones perjudicarán a algunos sectores como el entretenimiento, la gastronomía y el turismo.

Sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires, en los supermercados, por ejemplo no hay distanciamiento social, en los restaurantes por ejemplo de Palermo no se respeta el distanciamiento de mesas, no se usa el tapabocas dentro de los espacios cerrados.

Otro caso es el descontrol total que se ve en la Costa Atlántica, donde no se usa el tapabocas dentro de los hoteles, Hosterías y alojamientos, a duras penas se usa en las zonas céntricas.

Dijo hoy Martín Yeza el intendente de Pinamar: «Hubo aumentos de contagios, pero en Pinamar se están respetando los protocolos»… Pinamar hoy: pic.twitter.com/ENrYHBRlIw — Martín Suárez (@MDSuarez) January 3, 2021

«Los fines de semana largo disminuyen los testeos. El día 5 o 6 (de enero) habría que estar mirando todos los números para tomar una decisión acorde», adelantó.

Y por último, aseveró: «No deseo que nadie deje de tener sus vacaciones y esparcimiento, pero si queremos tomar el riesgo de enfermarnos, nos estamos equivocando como sociedad».

Toque de queda

Durante la pandemia de COVID-19, algunas autoridades han decretado un toque de queda nocturno con el fin de reducir la transmisión de la enfermedad. En Francia, por orden del gobierno nacional, el 18 de octubre de 2020 se estableció un toque de queda (entre las 21 y las 6 horas) en París y en otras 8 ciudades 27. En España, el Gobierno decretó un estado de alarma el 25 de octubre del 2020 con un toque de queda entre las 23 y 6 horas.

El toque de queda se refiere a la prohibición o restricción, establecida por instituciones gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos, permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares salvo excepciones de necesidad o urgencia. Puede abarcar horarios nocturnos, así como el resto del día, dependiendo de las circunstancias. Es, por tanto, una limitación o restricción legal de la libertad de circulación, considerada internacionalmente un derecho humano y por muchas legislaciones como un derecho constitucional.

Desmienten una campaña sobre presuntos efectos adversos de la Sputnik V

A raíz de informaciones falsas que surgieron en las últimas horas en medios de comunicación y redes sociales es correspondiente aclarar: — Gines González García (@ginesggarcia) January 2, 2021



Ginés González García señaló que «de los 317 casos reportados, el 99,3% se clasificaron como leves o moderados, y la presencia de fiebre, cefalea o dolor muscular, como síntoma único o combinados, representó el 80% del total de los eventos reportados».

