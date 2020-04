Compartí :-) .







Diseñado por mí….

AirAsia launches PPEs to protect its cabin crews. Designed by me….

El diseñador filipino Puey Quiñones compartió en su cuenta de Instagram fotos del uniforme que ha creado para la aerolínea malasia Air Asia, partiendo de la necesidad de proteger a la tripulación ante la pandemia del nuevo coronavirus.

Centrándose en la seguridad de los tripulantes, Quiñones buscó también atenerse a la estética, en la medida de lo posible, y preservó los principales colores de la aerolínea, rojo con blanco. Las azafatas de Air Asia lucirán trajes protectores con capuchas que no dificultan sus movimientos, así como guantes, mascarillas y protectores faciales.