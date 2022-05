Alfredo Casero custionó a Luis Majul

En medio del programa se violentó Alfredo Casero y casi agarra a piñas a Majul. Lo de Alfredo Casero en LN+ es increíble. Describe la situación del país. Lo de Alfredo Casero en LN+ es una metáfora de lo que está pasando en este país con los periodistas de Clarín Miente. Indignación, hastío, asco, hartazgo con el periodismo de TN y LN. Esto es solo el comienzo.

Alfredo Casero destruyó a Majul: «cuando alguien dice no te tengo miedo, es porque está cagado en las patas» y lo acusó en vivo de tomar pauta para apoyar a políticos K y convertir a Alberto en «Mandela»

Frase del año de Alfredo Casero a Majul: cuando te aprietan los huevos, ves Mandelas por todos lados.

los de la nacion mas se cagaron tanto x el grito de casero que estan haciendo yoga para bajar los nervios

Alfredo Casero cuestionó severamente y a los gritos en el canal de Mauricio Macri y le apuntó a Luis Majul, a quién estuvo a punto de golpear luego de casi romper una mesa. A Majul le tuvieron que cambiar los pantalones en el corte después del grito que le tiro Casero.

El actor Alfredo Casero, se enojó con el periodista Luis Majul en su programa de televisión y dijo a los gritos. «Los periodistas y los políticos se están llevando todo»

«Estás molesto conmigo y no me molesta, pero yo se los tengo que decir», arrancó que había sido invitado para hablar del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco y los cruces dentro del Frente de Todos. Mientras que Majul minimizaba la cuestión, el actor pedía continuar hablando, hasta que al periodista se le ocurrió la fatal idea de imitarlo en vivo.

Casero inmediatamente golpeó la mesa

Casero inmediatamente golpeó la mesa y se levantó enojado, totalmente fuera de sí: «Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo, los periodistas, los políticos, saben lo que están haciendo y se están llevando todo».

«Y no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados», le dijo a Majul. «Ustedes periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o no está mal que esa persona esté ahí. Ustedes también tendrían que sacar a esa gente de ahí porque los políticos no pueden», lanzó a los gritos.

Ahí, Majul intentó agradecerle su presencia y Casero le retrucó: «Sí, echame, echame, no hay ningún problema». «Vos te estás yendo solo», continuó Majul y alcanzó a decir: «Che, Alfredo…».

«A mí no me digás, che», continuó el actor mientras se iba, sacándose el micrófono. «Yo no te tengo miedo», agregó Majul, cuando Casero ya estaba lejos.

Ante esto, el hombre volvió sobre sus pasos. «Mirá, vos que leés a los psicópatas, cuando alguien te dice ‘no te tengo miedo’ es porque está cagado en las patas. Buscá a Mandela», cerró antes de marcharse definitivamente. ¿Volverá la paz entre opositores, o será este el comienzo de una nueva grieta?







