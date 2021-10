Bagatelle, Daniela Urzi, sus amigos y Baron B Héritage. Ser VIP en Palermo.

Bagatelle, Daniela Urzi, sus amigos y Baron B Héritage. Ser VIP y Topisimo Palermo.

Una fiesta que se formó en un laboratorio. El equipo enológico creó Baron B Héritage Edición 001, un nuevo espumoso que se suma al portfolio de Baron B. hicieron una fiesta mega top en Bagatelle.

MADNESS! All good, food, drinks Cocktail, creativity, music (DJ), atmosphere turns into ballad, Selected dish – Tartar Tuna. Very well located in the Hippodrome of Palermo

Una noche en el restaurante más excéntrico, con champagne, caviar y bengalas. Lo que empieza como una sofisticada cena en un elegante bistró francés, termina con los mozos bailando con bengalas y botellas de champagne arriba de las sillas. Ubicado en el Hipódromo de Palermo, de afuera no se ven carteles ni nada muy llamativo que indique el nombre del lugar, sólo paredes de vidrio oscuro que poco dejan ver hacia el interior.

Una vez adentro, y tras chequear si tenés la reserva correspondiente, una chica te guía al salón, que se encuentra cruzando una gran cortina de terciopelo verde.

A medida que se acercan las 12, las luces bajan y la música sube. Poco a poco, el ambiente se va transformando de restaurante a boliche: la gente empieza a levantarse de las mesas y se escuchan aplausos que siguen el ritmo de la música.

En esta edición exclusiva nace del assamblage de tres añadas únicas (2001, 2011 y 2015), provenientes de tres fincas del Valle de Uco, Caicayén, Cepas del Plata y El Espinillo.

Baron B Héritage es un homenaje al legado del creador de la marca, el barón Bertrand de Ladoucette, un hombre visionario, audaz y conquistador que no dudó en dejar su Francia natal en busca de nuevos horizontes donde elaborar sus espumosos. Cada año será un assemblage diferente sobre el mismo concepto: reflejar lo sorprendente.

“Estamos seguros de que Baron B Héritage va a sorprender a los consumidores. La propuesta será presentar siempre un espumoso inédito, de partidas limitadas que permita disfrutar de una nueva dimensión de elegancia y sofisticación. De esta manera se suma al porfolio de la marca ampliando la propuesta de burbujas súper premium en el mercado argentino” dijo Fernando Gouiran, Director de Marketing de Baron B.

Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101, C1426 CABA, Argentina

Daniela Urzi musicalizadora

Daniela Urzi es una de las modelos argentinas más reconocidas de los 90, pero actualmente está abocada al mundo de la música. La DJ fue la musicalizadora del evento Les Nuits Baron B, en el restaurante francés Bagatelle del Hipódromo de Palermo, y la acompañaron diseñadores de moda y amigos famosos.

Los invitados pudieron disfrutar de una cena maridada, buena música y un clima festivo, Urzi tocó junto al percusionista Fer Contreras y el Dj local Pico Bussoli.

Entre los asistentes, se destacaron los diseñadores de moda Fabián Zitta (y su pareja Charly Fonseca), Santiago Artemis, Teresa Calandra y Melina Migliore; los modelos Dionisio Heirdescheird, Paula Peralta y Tomas Guarracino; y los productores de moda Roxana Harris y Gustavo Di Filippo.

Durante años, la ex modelo de Armani, Cavalli, Burberry y Victoria ‘s Secret, entre otras grandes marcas, llevó una vida nómade por Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, España y Estados Unidos. Pero en 2018 se separó de su marido Pablo Cosentino y decidió radicarse nuevamente en Argentina.

Actualmente, combina su pasión por la música y la fotografía, y produce sus propios temas. En la propuesta de este fin de semana, fue fiel a su estilo tribal house.

Urzi llegó al evento acompañada por su amigo Dionisio Heirdescheird. La DJ lució un increíble vestido de Alejandro Blanco, diseñador argentino que vive en Nueva York, ciudad en la que ella también residió durante varios años.

Todos los invitados disfrutaron de una noche mágica en el bistró francés, donde degustaron platos de una carta realizada por el chef Julián Del Pino especialmente maridada con los espumantes del auspiciante.

Vinos Argentinos

Carnes