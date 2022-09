Chocolate Día Internacional

Los 13 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Chocolate.

El Día Internacional del Chocolate fue dispuesto en 1995 por la Academia Francesa de Maestros Chocolateros para celebrar a este dulce a partir del grano de cacao, en coincidencia con el nacimiento de Roald Dahl, autor de la novela “Charlie y la fábrica de chocolate” (1964). Esta efeméride también coincide con el nacimiento de Milton S. Hershey (1857 – 1945), el fundador de Hershey Chocolate Company, la empresa chocolatera de Estados Unidos.

El chocolate, además de sus propiedades energéticas por el alto contenido en hidratos de carbono y grasas, tiene la propiedad de producir una sensación de bienestar debido a la teobromina, un alcaloide que estimula el sistema nervioso otorgando un beneficio adicional al soldado. Hernán Cortés que desconocía estas cualidades, pudo comprobar empíricamente sus bondades y se lo hizo saber al emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.

¿Pueden los productos de chocolate/dulce encajar en una dieta saludable? ¿Es decir una dieta que proporcione las proporciones adecuadas de energía a partir de carbohidratos, grasas y proteínas y que satisfaga nuestros requerimientos de vitaminas y minerales? La respuesta es sí.

Por ejemplo, una barra de chocolate con leche de 50 g proporciona el 10 por ciento del requerimiento promedio estimado de energía del Reino Unido, el 9 por ciento de proteínas, casi el 22 por ciento de calcio, más del 10 por ciento de hierro y el 25 por ciento de riboflavina (para hombres moderadamente activos 19 – 49 años). Claramente, no son sólo «calorías vacías» como se las suele describir.

Entre los productos derivados de los granos de cacao, el cacao en polvo contiene la mayor cantidad de polifenoles, seguido del chocolate negro y el chocolate con leche.

¿Qué son flavonoides?

Los flavonoides son un grupo diverso de fitonutrientes que se encuentran en muchas frutas, verduras y especias. Son en parte responsables de los intensos colores de las frutas y verduras y hay hasta 6.000 tipos de flavonoides.

La evidencia científica que relaciona el consumo de chocolate con importantes beneficios para la salud continúa creciendo. Los flavanoles que se encuentran naturalmente en los granos de cacao son excelentes antioxidantes, esencialmente «limpian» los radicales libres que pueden dañar las paredes arteriales y desencadenar enfermedades del corazón. Estos flavonoides, como la catequina y la epicatequina, pueden representar hasta el 10 por ciento del peso seco de un grano de cacao. Sin embargo, el procesamiento de granos de cacao crudos puede resultar en una degradación de los valiosos componentes fenólicos que actúan como antioxidantes.

Los antojos de alimentos

Los antojos de alimentos y el efecto de la dieta en el estado de ánimo han sido temas de muchos estudios durante las últimas tres décadas. Si bien la investigación ha determinado que los antojos de alimentos existen, hay poco apoyo científico para un vínculo entre el consumo de ciertos alimentos y los cambios de comportamiento o estado de ánimo.

El chocolate

El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos que derivan de la manipulación de las semillas del cacao: la masa del cacao y la manteca de cacao. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla, o no, con otros productos ya sea como leche, colorante, y/o frutos secos.

El chocolate y el cultivo del cacao

El cultivo, el uso y la elaboración cultural del cacao eran tempranos y extensos en Mesoamérica. Cuando se poliniza, la semilla del árbol de cacao forma finalmente una especie de vaina o mazorca de 10 a 35 cm de largo colgada de las ramas, dentro de la vaina hay de 30 a 40 granos almendrados de color pardo-rojo incrustados en una pulpa dulce y viscosa. Las habas o semillas son amargos debido a los alcaloides dentro de ellos, la pulpa dulce puede haber sido el primer elemento consumido por los seres humanos. La evidencia sugiere que puede haber sido fermentado y servido como una bebida alcohólica ya en 1400 a. C.

Chocolate TIP: El cacao también era utilizado como moneda en las culturas prehispánicas ya que era uno de los productos que se utilizaban para pagar el tributo al «tlatohani».

Chocolate TIP: El sabor final del chocolate depende de la selección y mezcla de diversos tipos de granos de cacao. Estos tipos de granos de cacao pueden subdividirse entre las variedades fuertes y las suaves, que se suelen mezclar proporcionalmente: Variedades fuertes: Santa Lucía, Acra,Trinidad, Granada, Surinam, Cuba y Dominicana. Variedades suaves: Sri Lanka, Mauritius, Caracas, Arriba, Java, Madras, Jamaica y Seychelles.

Chocolate TIP: Acné. Hay una creencia popular que el chocolate puede causar acné. Esta creencia no está basada en estudios científicos.

Chocolate TIP: La creencia popular romántica comúnmente identifica el chocolate como un afrodisíaco. Las propiedades afrodisíacas del chocolate están más frecuentemente asociadas con el simple y sensual placer de su consumo. Aunque no hay prueba de que el chocolate es un afrodisíaco, un regalo de chocolates es un ritual de cortesía familiar, entre compañeros (as y es) de trabajo o entre amigos (as y es).